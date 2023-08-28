Содержание статьи
Наша цель — захват прав суперпользователя на тренировочной машине OnlyForYou с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.210 onlyforyou.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1, 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Заголовок
http-title показывает нам редирект на новый домен
only4you., который тоже добавляем в
/.
10.10.11.210 onlyforyou.htb only4you.htb
Теперь можем переходить к веб‑серверу и смотреть сайт.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к поиску скрытых страниц.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
feroxbuster -u http://only4you.htb/ -d 1 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -t 254
Ничего нового не находим. Давай тогда переберем поддомены, вдруг наткнемся на что‑то интересное. Для этого я использую другой сканер — ffuf. Параметры у него похожие, добавится только
-H, HTTP-заголовок.
ffuf -u http://only4you.htb/ -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.only4you.htb'
В вывод попадают все перебираемые варианты, поэтому установим фильтр (параметр
-fs), убирающий из вывода все страницы размером 178 байт.
ffuf -u http://only4you.htb/ -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.only4you.htb' -fs 178
Находим еще один поддомен с говорящим названием
beta, который тоже добавляем в
/.
10.10.11.210 onlyforyou.htb only4you.htb beta.only4you.htb
На сайте можем скачать исходный код веб‑приложения. Конечно же, делаем это и сразу переходим к анализу исходников. Так, при обращении к странице
/ мы можем получить содержимое указанного файла. Не нужно даже обходить фильтрацию запросов (строка 86).
Выполним POST-запрос, где в параметре
image укажем файл
/.
curl -s -X POST http://beta.only4you.htb/download -d "image=/etc/passwd"
Содержимое файла получено, а значит, есть уязвимость включения локальных файлов (LFI).
Точка опоры
LFI
Перепишем запрос в Burp Repeater, чтобы впоследствии можно было использовать Burp Intruder для проверки файлов по списку.
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее