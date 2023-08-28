В сегод­няшнем рай­тапе я покажу спо­собы экс­плу­ата­ции уяз­вимос­тей LFI и Neo4j Injection. Затем мы най­дем и заюзаем баг внед­рения про­изволь­ных команд, а пос­ле сде­лаем вре­донос­ный пакет Python, содер­жащий бэк­дор, который поможет нам повысить при­виле­гии в сис­теме.

На­ша цель — зах­ват прав супер­поль­зовате­ля на тре­ниро­воч­ной машине OnlyForYou с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 210 onlyforyou. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1, 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

За­голо­вок http-title показы­вает нам редирект на новый домен only4you. htb , который тоже добав­ляем в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 210 onlyforyou. htb only4you. htb

Те­перь можем перехо­дить к веб‑сер­веру и смот­реть сайт.

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к поис­ку скры­тых стра­ниц.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

feroxbuster -u http:/ / only4you. htb/ -d 1 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt -t 254

Ни­чего нового не находим. Давай тог­да перебе­рем под­домены, вдруг нат­кнем­ся на что‑то инте­рес­ное. Для это­го я исполь­зую дру­гой ска­нер — ffuf. Парамет­ры у него похожие, добавит­ся толь­ко -H , HTTP-заголо­вок.

ffuf -u http:/ / only4you. htb/ -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. only4you. htb'

В вывод попада­ют все переби­раемые вари­анты, поэто­му уста­новим филь­тр (параметр -fs ), уби­рающий из вывода все стра­ницы раз­мером 178 байт.

ffuf -u http:/ / only4you. htb/ -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. only4you. htb' -fs 178

На­ходим еще один под­домен с говоря­щим наз­вани­ем beta , который тоже добав­ляем в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 210 onlyforyou. htb only4you. htb beta. only4you. htb

На сай­те можем ска­чать исходный код веб‑при­ложе­ния. Конеч­но же, дела­ем это и сра­зу перехо­дим к ана­лизу исходни­ков. Так, при обра­щении к стра­нице / download мы можем получить содер­жимое ука­зан­ного фай­ла. Не нуж­но даже обхо­дить филь­тра­цию зап­росов (стро­ка 86).

Вы­пол­ним POST-зап­рос, где в парамет­ре image ука­жем файл / etc/ passwd .

curl -s -X POST http:/ / beta. only4you. htb/ download -d "image=/ etc/ passwd"

Со­дер­жимое фай­ла получе­но, а зна­чит, есть уяз­вимость вклю­чения локаль­ных фай­лов (LFI).

Точка опоры

LFI

Пе­репи­шем зап­рос в Burp Repeater, что­бы впос­ледс­твии мож­но было исполь­зовать Burp Intruder для про­вер­ки фай­лов по спис­ку.