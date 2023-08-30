Представляем книгу «Хакерство. Физические атаки с использованием хакерских устройств» нашего постоянного автора — этичного хакера, пентестера, ведущего специалиста по анализу защищенности в компании «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ). Книга основана на серии статей, посвященных аппаратному взлому, которые ты наверняка читал в «Хакере». Теперь у тебя есть возможность всегда иметь их под рукой на бумаге!
Книга состоит из трех частей. В первой части показаны наиболее актуальные векторы атак с непосредственным физическим доступом. Во второй атаки станут удаленными, применяемыми уже по радиоканалу, с расстояния до десятков метров. В третьей части акцент сделан уже не на атаки, а на физические импланты — специальные устройства, поддерживающие удаленный доступ к атакуемой инфраструктуре.
Книга в деталях и подробностях, со схемами, примерами кода и доскональными описаниями, раскрывает следующие темы и виды атак:
дамп памяти любого (даже заблокированного) компьютера с помощью обычной флешки;
анализ трафика путем подключения к витой паре посредством разъемов-«крокодильчиков»;
перехват и анализ трафика с использованием внешней сетевой карты или устройства BadUSB-hid;
создание собственного многофункционального хакерского устройства Pineapple из дешевых комплектующих, доступных на AliExpress;
постройка на базе дешевого бытового квадрокоптера «хакерского дрона», который будет способен противостоять «глушилкам» и летать на десятки километров, не теряя связи с оператором;
оснащение этого дрона хакерским оборудованием, способным взламывать сети за секунды прямо через окно офиса;
подключение к IP-камерам на уличных столбах и в подъездах;
превращение обычного мобильного телефона в крутое хакерское устройство, способное управлять гаражными воротами или шлагбаумами, словно в компьютерной игре про хакеров.
Также на страницах книги ты найдешь подробные описания множества других разнообразных и удивительных хакерских устройств, которые можно собрать самостоятельно из подручных средств.
Книга полностью цветная!
Прочитав ее, ты убедишься, что реальный взлом с использованием мобильного телефона или портативного хакерского устройства не сильно отличается от того, что представлено в играх Watch Dogs или сериале Mr. Robot. Издание подойдет как начинающим, так и опытным пентестерам и обязательно к прочтению специалистам по информационной безопасности.
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