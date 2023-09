...

005B8CBB | mov dword ptr fs:[ ecx] , esp

005B8CBE | push esi

; [ ebp- 8] : L "Setup"

005B8CBF | mov eax, dword ptr ss:[ ebp- 8]

005B8CC2 | push eax

; edi: L "Serial Number is invalid. Please enter valid license you received or contact support"

005B8CC3 | push edi

005B8CC4 | push ebx

005B8CC5 | call < JMP. & MessageBoxW>

005B8CCA | mov dword ptr ss:[ ebp- C] , eax

005B8CCD | xor eax, eax

005B8CCF | pop edx

005B8CD0 | pop ecx

...