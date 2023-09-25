Содержание статьи
Упражняться будем на тренировочной машине Snoopy с площадки Hack The Box. Ее уровень — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.212 snoopy.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 53 — служба BIND DNS;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
На SSH ничего не добьемся, а вот быстро проверить DNS мы можем.
dig @snoopy.htb
Новых записей DNS обнаружить не удалось, поэтому смело переходим к веб‑серверу, а точнее — к сайту, который на нем расположен.
Находим упоминание нескольких пользователей, которые потенциально могут иметь учетную запись как на самом сайте, так и на сервере.
Также натыкаемся на сообщение о том, что почтовый сервис
mail. в данный момент недоступен.
Точка входа
Попробуем просканировать поддомены в поисках скрытых страниц и форм для авторизации.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— заголовок HTTP.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Команда получается следующая:
ffuf -u http://snoopy.htb/ -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.snoopy.htb'
В вывод утилиты попадают абсолютно все слова из словаря, поэтому следует дополнительно указать фильтр по размеру страницы (параметр
-fs).
ffuf -u http://snoopy.htb/ -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.snoopy.htb' -fs 0,23418
Добавляем найденный поддомен в файл
/ и смотрим страницу.
10.10.11.212 snoopy.htb mm.snoopy.htb
Нас встречает сервис Mattermost. Тут ничего не сделать, поэтому возвращаемся к первому сайту. Продолжив поиски, обнаруживаем файл, который мы можем скачать.
Burp сразу подсвечивает места, которые могут быть уязвимы для LFI, поэтому тщательно проверим этот запрос. Закидываем его в Burp Intruder и прогоняем по списку с разными вариантами подстановки.
Мы находим такой путь к файлу, который возвращает тот же ответ, что остальные варианты. Повторяем запрос через curl и пробуем скачать файл
/.
curl 'http://snoopy.htb/download?file=....//....//....//....//....//....//....//....//etc/passwd' -o f.zip
unzip f.zip
cat press_package/etc/passwd
Получаем файл, а значит, уязвимость есть.
Точка опоры
NS update
Первым делом я подумал, что благодаря LFI мы можем получить важные данные для подключения к службе BIND DNS. Далее для неработающего домена создадим NS-запись, указывающую на наш сервер. Затем развернем службу SMTP и попробуем восстановить пароль от Mattermost, чтобы он пришел на почту. Это заставит удаленный сервер прислать ссылку для восстановления пароля на наш сервер.
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее