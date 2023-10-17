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info
Читай также мой первый обзор утилит для OSINT: «5 утилит для OSINT. Собираем инструментарий сетевого разведчика».
Zehef
Утилита Zehef написана на Python и предназначена для сбора информации об адресе электронной почты. Она проверяет репутацию адреса в разных источниках и находит потенциально связанные аккаунты в соцсетях. Крайне полезно, чтобы проверить, не светилась ли где‑то почта, а при некотором везении еще и получить логин от учетных записей в соцсетях и других сервисах.
info
Устанавливать все инструменты мы будем на Kali Linux. Однако в других дистрибутивах установка вряд ли будет сильно отличаться.
Для установки Zehef просто клонируем репозиторий и устанавливаем зависимости:
git clone https://github.com/N0rz3/Zehef.git
cd Zehef
pip install -r requirements.txt
Запускаем:
python3 zehef.py <email>
Оформление вывода вроде и пытались сделать красиво, но вышло не очень информативно. Приходится просматривать весь вывод, чтобы собрать все интересные вещи, а интересного немало.
Видим, что на наш тестовый адрес есть учетные записи, а еще он зарегистрирован в Twitter/X, на GitHub и на нескольких порносайтах.
Как и любая мало‑мальски сложная программа, Zehef иногда выдает ошибки. Если ты получаешь ошибку вроде той, что на скриншоте ниже, — удаляй код поиска по TikTok, и все заработает как надо.
Стереть нужно вот этот файл:
Zehef/modules/possible_accounts/social/tiktok.py
А также удаляй выделенные на скриншотах ниже части кода в
Zehef/.
Альтернативный вариант — просто закомментировать глючные участки, что я и сделал.
NetSoc_OSINT
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