Раз­ведка по откры­тым источни­кам — не толь­ко увле­катель­ное занятие само по себе, но и важ­ный навык, который быва­ет полезен в нас­тоящих рас­сле­дова­ниях. Опыт­ные сле­допы­ты обыч­но при­меня­ют спе­циаль­ный инс­тру­мен­тарий, о котором мы и погово­рим в этой статье.

warning Cбор пер­сональ­ной информа­ции без получе­ния сог­ласия наруша­ет закон «О пер­сональ­ных дан­ных». Так­же подоб­ные дей­ствия могут обра­зовать сос­тав прес­тупле­ния по статье 137 УК РФ «Наруше­ние неп­рикос­новен­ности час­тной жиз­ни». Вся информа­ция в статье пре­дос­тавле­на исклю­читель­но в озна­коми­тель­ных целях. Ни автор, ни редак­ция не несут ответс­твен­ности за любые пос­ледс­твия исполь­зования при­веден­ных в этой пуб­ликации све­дений.

Zehef

Ути­лита Zehef написа­на на Python и пред­назна­чена для сбо­ра информа­ции об адре­се элек­трон­ной поч­ты. Она про­веря­ет репута­цию адре­са в раз­ных источни­ках и находит потен­циаль­но свя­зан­ные акка­унты в соц­сетях. Край­не полез­но, что­бы про­верить, не све­тилась ли где‑то поч­та, а при некото­ром везении еще и получить логин от учет­ных записей в соц­сетях и дру­гих сер­висах.

info Ус­танав­ливать все инс­тру­мен­ты мы будем на Kali Linux. Одна­ко в дру­гих дис­три­бути­вах уста­нов­ка вряд ли будет силь­но отли­чать­ся.

Для уста­нов­ки Zehef прос­то кло­ниру­ем репози­торий и уста­нав­лива­ем зависи­мос­ти:

git clone https:/ / github. com/ N0rz3/ Zehef. git cd Zehef pip install -r requirements. txt

За­пус­каем:

python3 zehef. py < email>

Офор­мле­ние вывода вро­де и пытались сде­лать кра­сиво, но выш­ло не очень информа­тив­но. При­ходит­ся прос­матри­вать весь вывод, что­бы соб­рать все инте­рес­ные вещи, а инте­рес­ного немало.

Ви­дим, что на наш тес­товый адрес есть учет­ные записи, а еще он зарегис­три­рован в Twitter/X, на GitHub и на нес­коль­ких пор­носай­тах.

Как и любая мало‑маль­ски слож­ная прог­рамма, Zehef иног­да выда­ет ошиб­ки. Если ты получа­ешь ошиб­ку вро­де той, что на скрин­шоте ниже, — уда­ляй код поис­ка по TikTok, и все зарабо­тает как надо.

Сте­реть нуж­но вот этот файл:

Zehef/ modules/ possible_ accounts/ social/ tiktok. py

А так­же уда­ляй выделен­ные на скрин­шотах ниже час­ти кода в Zehef/ output/ main. py .

Аль­тер­натив­ный вари­ант — прос­то заком­менти­ровать глюч­ные учас­тки, что я и сде­лал.

NetSoc_OSINT