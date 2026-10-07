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Основные компоненты инфраструктуры POS-терминалов
Чтобы лучше понять, как устроена инфраструктура, в которой работает POS-терминал, рассмотрим упрощенную модель его взаимодействия с другими компонентами. Эта схема может быть сложнее, в нее можно добавить другие элементы, такие как банк‑эквайер и банк‑эмитент, сервер обновлений и так далее. Однако в этой статье мы разберем уязвимости, относящиеся прежде всего к платежному приложению и инфраструктуре, в которой терминалы работают.
Итак, по порядку. TMS (Terminal Management System) — это сервер управления парком POS-терминалов. Через него на терминалы распространяется конфигурация (например, формат чеков и логотип), устанавливаются и обновляются приложения, а также он управляет ключами шифрования и логированием. Кроме того, TMS собирает логи с терминалов. Доступ к TMS предоставляется, как правило, через веб‑интерфейс административной панели, в которой можно делать все, что перечислено выше.
Функциональность решений для управления терминалами сильно различается, поэтому наряду с TMS-сервером мы рассмотрим и MDM (Mobile Device Management): современные POS-терминалы все чаще построены на Android. Схему взаимодействия мы, как и прежде, намеренно упростим.
Задача MDM сводится к управлению POS-терминалами — от включения до блокировки устройства. Примерно по такой схеме MDM занимается сбором информации с конечных устройств. В самом простом варианте собирается просто информация о статусе работы терминала, например
deviceoffline .
И пожалуй, один из ключевых компонентов — платежное приложение. Связующее звено, которое считывает и принимает данные платежных карт с помощью Card Reader, а затем отправляет эти данные в TMS для последующей обработки.
Ближе к делу. Кейс № 1
Мы рассмотрели основные компоненты инфраструктуры POS-систем. Теперь можно перейти к одному из кейсов, с которым мы столкнулись на пентесте реального приложения.
Итак, у нас есть пачка POS-терминалов, платежное приложение, которое установлено на эти самые терминалы, и доступ к тестовому веб‑приложению TMS.
Изначально терминал работал в киоск‑режиме, поэтому мы могли пользоваться только целевым приложением, выполняя функции кассира. Более того, из‑за этого у нас отсутствовал доступ к сетевым настройкам и мы не могли настроить MitM для анализа трафика. При этом в меню приложения есть панель «Администратор», но доступ к ней открывается только после ввода шестизначного пароля, состоящего из цифр. Мы сразу для себя определили несколько вариантов, как и где его найти:
- поискать документацию или форумы с ответами на вопросы от техподдержки или какие‑то гайды от компаний по настройке терминалов;
- попробовать простые варианты с кликами по главному экрану приложения или поперебирать комбинации с кнопками громкости;
- поискать захардкоженные секреты в самом приложении;
- запустить полный перебор ручным способом или с помощью Flipper.
Перечитав форумы и документацию от других производителей, мы так ничего и не нашли, зато перебором нащупали рабочий вариант: три нажатия на кнопку включения плюс свайп вниз — и появлялась заветная системная шторка с нижней панелью Android.
info
Стоит отметить: по опыту изучения документации разных производителей выход из киоск‑режима нередко реализован через комбинации кнопок громкости, тапы по определенным углам экрана или логотипу и свайпы.
Дальше мы открыли настройки, но они оказались под паролем, который нам тоже был неизвестен. Терминалов у нас было несколько, поэтому мы стали искать зацепки на других устройствах: подключали терминал к ноутбуку по USB, по возможности проверяли содержимое внешнего хранилища и снова искали информацию в сети, но безрезультатно. На одном из устройств настройки Android оказались без пароля — и мы сразу подняли точку доступа Wi-Fi на ноутбуке.
Ноутбук был подключен Ethernet-кабелем напрямую к роутеру, POS-терминал напрямую подключается к Wi-Fi-точке, развернутой на ноутбуке. Это позволило полноценно перехватывать трафик.
Анализируя сетевой трафик POS-терминала, мы заметили, что он постоянно обращается к одному и тому же IP-адресу и передает практически однотипные данные по протоколу MQTT. В них содержались название вендора, SerialNumber и информация о состоянии устройства (deviceoffline/deviceonline).
Мы предположили, что на терминале установлен MDM, и вскоре это подтвердилось: среди приложений нашелся скрытый активный процесс MDM-агента. В его файлах на внешнем хранилище обнаружилась директория с логами, которые агент туда записывал.
В одном из этих логов в открытом виде были указаны логин, пароль и URL, на который терминал отправляет информацию о своей работоспособности, а также учетная запись для подключения к MQTT-брокеру. По сути, агент логирует собственные учетные данные для доступа к панели управления. Остается ими воспользоваться.
Заходим в панель MDM
С добытой связкой логин/пароль мы смогли аутентифицироваться в веб‑приложении MDM — как под учетной записью вендора, так и под учетной записью клиента, развернувшего MDM на своем сервере.
Интересным показалось, что эта учетная запись не задокументирована и используется вендором для активации POS-терминалов по SerialNumber или для работы MQTT-брокера, поскольку ее даже нет в списке среди остальных пользователей развернутой платформы у клиента.
Внутри панели открылся полный набор возможностей для управления парком терминалов клиента.
Особое внимание привлекла возможность загружать на терминалы приложения.
На вкладке Private Apps мы нашли целевое платежное приложение в нескольких версиях, под разные платформы, а также сам MDM‑клиент. В истории загрузок мы заметили, что на часть терминалов устанавливали приложение PWDGenerator. Оно генерирует пароль для входа в настройки Android согласно документации клиента, поэтому мы его выгрузили для последующего анализа.
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