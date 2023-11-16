Содержание статьи
- Сбор информации
- Первое подключение
- Discovery-протоколы
- Обнаружение 802.1Q-тегов
- LLMNR/NBT-NS Poisoning
- ARP/NBNS-разведка
- Обнаружение динамической маршрутизации
- Обнаружение системы резервирования
- MITM
- Мощность железа
- Разрешение маршрутизации
- Потенциальный Storm Control
- Обход трассировки (TTL Shift)
- Восстановление ARP-таблицы после атаки
- ICMP Redirect
- Конфигурация NAT
- Модуль nf_conntrack для протоколов No NAT Friendly
- Выбор масок подсетей при ARP Spoofing
- Особенность атаки при STP (MITM)
- Ethernet-туннели при пивотинге
- Таблица векторов
- Выводы
В мае 2022 года я выпускал статью под названием Ethernet Abyss, в которой разобрал атаки на канальный уровень. Перед тобой — ее «VIP-ремикс». На этот раз я расскажу о приемах сбора информации об оборудовании без шума в эфире, о том, как проводить MITM-атаки безопасно, и об особенностях Ethernet-туннелей при пивотинге.
Сбор информации
L2 — это канальный уровень компьютерной сети. Тут происходит коммутация кадров, сегментация сети. Атаки канального уровня могут быть очень опасными, поскольку атакующий, проникнув в этот сегмент, способен нанести большой урон. А проникнуть он может либо если его туда пустили, либо если он обеспечил себя L2-туннелем.
Давай поговорим о нюансах сбора информации и о том, какие потенциальные векторы атак сможет открыть для себя атакующий при первичном анализе трафика. Дальше я буду активно пользоваться инструментом Above, можешь тоже им обзавестись.
Первое подключение
Уже после подключения к сетевому коммутатору атакующий может создать шум в эфире. Например, автоматически активный NetworkManager с DHCP. Рекомендую не спешить с активным DHCP, сделай так, чтобы хотя бы интерфейс был в состоянии UP.
Также стоит заметить, что по DHCP передается имя устройства, которое получило адрес автоматически. Вся эта информация будет храниться на DHCP-сервере. Это довольно неприятный расклад для пентестера, однако передачу хостнейма по DHCP можно выключить в конфигурационном файле
dhcpd.:
sudo nano /etc/NetworkManager/system-connections/Wired\ connection\ 1
[ipv4]
method=auto
dhcp-send-hostname=false
Таким образом можно спрятать имя системы от DHCP-сервера, просто не передавать его через настройки NetworkManager.
Discovery-протоколы
Discovery-протоколы нужны для обмена информацией между устройствами, однако в большинстве случаев сетевые девайсы настроены так, что рассылка DP происходит абсолютно во все порты коммутатора, а это снижает уровень сетевой безопасности. Атакующий, получив эти кадры, сможет узнать чувствительную информацию об оборудовании вроде версии прошивки, модели устройства, типа адресации.
Обнаружение 802.1Q-тегов
802.1Q — стандарт, имеющий отношение к тегированию коммутационных фреймов. В контексте коммутатора при разбиении сети VLAN на сегменты используются два типа портов:
- Access — порт в режиме доступа, обычно он настраивается на стороне конечных станций, чтобы они имели первичный доступ к сети;
- Trunk — при этом режиме происходит инкапсуляция Ethernet-кадров.
Когда атакующий впервые подключается к коммутатору, не исключено, что он окажется именно на Trunk-порте, где тегируются фреймы. Если действительно так произойдет, то пентестер сможет оказаться во всех VLAN-сегментах, к которым подключен коммутатор. Вот примерные сценарии, при которых такое возможно:
- Работающий порт по умолчанию находится в контексте коммутатора Cisco. Там активен протокол DTP, причем все порты работают в режиме Dynamic Auto. Если атакующий сгенерирует и отправит в сторону такого порта кадр DTP Desirable, это приведет к тому, что порт атакующего переключится в транк.
- Порт коммутатора для Voice VLAN настроен небезопасно. Я встречал такие случаи, в которых необходимо было подключить в разрыв и VoIP-телефон, и компьютер и при этом порт коммутатора настраивался в режиме Trunk, хотя стоило бы грамотно настроить VLAN Access для компьютера и Voice VLAN для телефона. Если атакующий найдет такой порт, фактически он уже пробьется во все VLAN-сегменты.
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