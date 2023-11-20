В этом рай­тапе я покажу, как совер­шать побег из сен­дбок­са Firejail, что­бы повысить при­виле­гии в Linux. Еще мы най­дем и про­экс­плу­ати­руем уяз­вимость SSTI в сер­висе про­вер­ки под­писи PGP, а так­же заложим бэк­дор в про­ект, написан­ный на Rust.

А поможет нам в этом тре­ниро­воч­ная машина Sandworm с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 218 sandworm. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 и 443 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

В заголов­ке http-title при­сутс­тву­ет редирект на адрес https:// ssa. htb . Добав­ляем и этот домен в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 218 sandworm. htb ssa. htb

На сай­те находим фор­мы для шиф­рования тек­ста и про­вер­ки под­писи.

По ссыл­ке на стра­нице получа­ем ключ PGP.

Боль­ше ничего инте­рес­ного не находим, а так как мы уже уви­дели мно­го инте­рес­ных стра­ниц, поп­робу­ем поис­кать дру­гие.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­даем нуж­ные парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -k -u https:/ / ssa. htb -t 256 -d 1 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

На­ходим на сай­те как админку, так и стра­ницу авто­риза­ции.

Точка входа

Га­дать, какая исполь­зует­ся тех­нология, не приш­лось, так как бан­нер Powered by Flask рас­положен на глав­ной стра­нице.

Про­тес­тиру­ем сер­вис про­вер­ки под­писи. Для это­го сна­чала сге­нери­руем PGP-ключ, под­пишем сооб­щение, пос­ле чего обе записи отпра­вим на сайт. При соз­дании клю­ча PGP нуж­но ука­зать имя и адрес элек­трон­ной поч­ты.

pgp --gen-key name1 < email@mail. comp>

За­тем экспор­тиру­ем соз­данный ключ. Его иден­тифика­тор — это стро­ка вида "имя" "адрес электронной почты" . Пос­ле чего под­пишем сооб­щение message .