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А поможет нам в этом тренировочная машина Sandworm с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.218 sandworm.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 и 443 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
В заголовке
http-title присутствует редирект на адрес
https://. Добавляем и этот домен в файл
/.
10.10.11.218 sandworm.htb ssa.htb
На сайте находим формы для шифрования текста и проверки подписи.
По ссылке на странице получаем ключ PGP.
Больше ничего интересного не находим, а так как мы уже увидели много интересных страниц, попробуем поискать другие.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем нужные параметры и запускаем сканирование:
feroxbuster -k -u https://ssa.htb -t 256 -d 1 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Находим на сайте как админку, так и страницу авторизации.
Точка входа
Гадать, какая используется технология, не пришлось, так как баннер Powered by Flask расположен на главной странице.
Протестируем сервис проверки подписи. Для этого сначала сгенерируем PGP-ключ, подпишем сообщение, после чего обе записи отправим на сайт. При создании ключа PGP нужно указать имя и адрес электронной почты.
pgp --gen-keyname1
<email@mail.comp>
Затем экспортируем созданный ключ. Его идентификатор — это строка вида
"имя" . После чего подпишем сообщение
message.
gpg -a -o pub.key --export 'name1 <email@mail.comp>'echo 'message' | gpg --clear-sign
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