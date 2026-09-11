На­вер­няка у тебя есть игро­вые девай­сы с кра­сивой RGB-под­свет­кой, но для ее нас­трой­ки раз­работ­чики каж­дого брен­да пред­лага­ют свой проп­риетар­ный софт. Сегод­ня раз­берем, как сде­лать свою ути­литу для син­хро­низа­ции цве­та под­свет­ки меж­ду устрой­ства­ми.

Воз­можно, ты уже стал­кивал­ся с тем, что прог­рамма для работы с под­свет­кой — это зачас­тую монс­тру­озное поделие, которое пос­тоян­но висит в фоне и отжи­рает дра­гоцен­ную опе­ратив­ку. Что­бы изба­вить­ся от этой зависи­мос­ти, энту­зиас­ты дела­ют софт для управле­ния под­свет­кой девай­сов раз­ных про­изво­дите­лей. Такой софт лег­че фир­менных ути­лит и поз­воля­ет нас­тра­ивать и син­хро­низи­ровать цвет под­свет­ки всей тво­ей перифе­рии.

Се­год­ня пос­мотрим, как управлять под­свет­кой и, при желании, дру­гими парамет­рами — нап­ример, DPI мыши или наз­начени­ем кла­виш, — обра­щаясь нап­рямую к устрой­ствам.

Работа с устройствами в Windows

Во­зить­ся с устрой­ства­ми будем в Вин­де: в Razer, Logitech и дру­гих ком­пани­ях не выпус­кают офи­циаль­ный софт для нас­трой­ки железа для Linux.

Что­бы записать информа­цию в устрой­ство, его нуж­но открыть. Для это­го есть фун­кция CreateFile из биб­лиоте­ки kernel32. dll (есть еще CreateFile2 и NtCreateFile , но их мы раз­бирать не будем). Да, в Windows с устрой­ством мож­но работать как с фай­лом. Вызов фун­кции выг­лядит так:

HANDLE CreateFileW ( [ in ] LPCWSTR lpFileName , [ in ] DWORD dwDesiredAccess , [ in ] DWORD dwShareMode , [ in , optional ] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes , [ in ] DWORD dwCreationDisposition , [ in ] DWORD dwFlagsAndAttributes , [ in , optional ] HANDLE hTemplateFile ) ;

Бук­ва W в кон­це име­ни фун­кции Windows API зна­чит, что она работа­ет со стро­ками в Юни­коде, а A — со стро­ками в ANSI. Для сов­ремен­ной Вин­ды Юни­код — натив­ная кодиров­ка, так что будем исполь­зовать имен­но его.

Под­робно рас­писывать каж­дый параметр я не буду, отме­чу толь­ко один нюанс: при откры­тии устрой­ства с фла­гами GENERIC_READ | GENERIC_WRITE в парамет­ре dwDesiredAccess может воз­никнуть ошиб­ка дос­тупа — ERROR_ACCESS_DENIED . При­чина — монополь­ный дос­туп сис­темных драй­веров клас­са (нап­ример, kbdclass. sys или mouclass. sys ), которые защища­ют устрой­ства вво­да от перех­вата из поль­зователь­ско­го режима. Но если задать это­му парамет­ру зна­чение 0 , сис­тема поз­волит открыть устрой­ство с дос­тупом для опро­са (Query Access). Это­го хва­тит для отправ­ки команд IOCTL с фла­гом FILE_ANY_ACCESS — под­робнее о нем рас­ска­жу даль­ше.

info IOCTL (Input/Output Control) — это сис­темный механизм, который поз­воля­ет прик­ладным прог­раммам отправ­лять спе­циаль­ные коман­ды и обме­нивать­ся дан­ными нап­рямую с драй­верами устрой­ств и ком­понен­тами ядра опе­раци­онной сис­темы.

Итак, мы откры­ли устрой­ство и получи­ли его дес­крип­тор (handle). Теперь нуж­но отпра­вить устрой­ству коман­ду, что­бы изме­нить цвет. Тут есть нес­коль­ко вари­антов. Пер­вый — выз­вать фун­кцию WriteFile из kernel32. dll .