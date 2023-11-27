Есть раз­ные спо­собы зло­упот­реблять сес­сией поль­зовате­ля на устрой­стве: кра­жа учет­ных дан­ных, манипу­ляции с токена­ми и дру­гие. Но зна­ешь ли ты, что мож­но сымити­ровать получе­ние TGT-билета поль­зовате­лем через совер­шенно легитим­ные фун­кции Windows?

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В этом году появи­лось нес­коль­ко новых спо­собов из такого раз­ряда. Наибо­лее инте­рес­ные — WTSImpersonator и GIUDA. Пос­ледний поз­воля­ет получать тикеты залоги­нен­ного поль­зовате­ля, даже не зная его пароля! Давай раз­берем­ся, как это работа­ет, а парал­лель­но напишем реали­зацию на C++, которую я наз­вал TGSThief.

Logon Session

При вхо­де поль­зовате­ля в Windows появ­ляет­ся сес­сия поль­зовате­ля, которая хра­нит все дан­ные о нем. Для каж­дого нового поль­зовате­ля соз­дает­ся новая сес­сия. Нап­ример, если на компь­юте­ре одновре­мен­но работа­ют два поль­зовате­ля, то будет две сес­сии.

Каж­дая сес­сия опре­деля­ется с помощью LUID (locally unique identifier). Из наз­вания понят­но, что LUID уни­кален для каж­дой сес­сии. Информа­ция хра­нит­ся в виде одно­имен­ной струк­туры.

typedef struct _LUID { ULONG LowPart ; LONG HighPart ; } LUID , * PLUID ;

Сам LUID пред­став­лен в виде двух зна­чений: ULONG и LONG. При­чем обыч­но запол­няет­ся лишь поле LowPart , а HighPart име­ет зна­чение 0.

Эта струк­тура исполь­зует­ся во всех фун­кци­ях WinAPI, которые так или ина­че свя­заны с сес­сиями поль­зовате­ля.

С помощью GetTokenInformation() мож­но получить LUID поль­зовате­ля. Для это­го фун­кции сле­дует передать токен про­цес­са, запущен­ного от име­ни текуще­го поль­зовате­ля.

#include < windows. h> #include < iostream> #include < sddl. h> int main ( ) { HANDLE tokenHandle ; if ( ! OpenProcessToken ( GetCurrentProcess () , TOKEN_QUERY , & tokenHandle ) ) { std : : cerr < < "Ошибка OpenProcessToken: " < < GetLastError ( ) < < std : : endl ; return 1 ; } DWORD tokenInformationLength = 0 ; GetTokenInformation ( tokenHandle , TokenStatistics , nullptr , 0 , & tokenInformationLength ) ; if ( GetLastError ( ) != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER ) { std : : cerr < < "GetTokenInformation неудачный первый вызов: " < < GetLastError ( ) < < std : : endl ; CloseHandle ( tokenHandle ) ; return 1 ; } TOKEN_STATISTICS * tokenStats = reinterpret_cast < TOKEN_STATISTICS *> ( new BYTE [ tokenInformationLength ]) ; if ( tokenStats == nullptr ) { std : : cerr < < "Ошибка выделения памяти для TOKEN_STATISTICS" < < std : : endl ; CloseHandle ( tokenHandle ) ; return 1 ; } if ( ! GetTokenInformation ( tokenHandle , TokenStatistics , tokenStats , tokenInformationLength , & tokenInformationLength ) ) { std : : cerr < < "Ошибка GetTokenInformation: " < < GetLastError ( ) < < std : : endl ; delete [ ] tokenStats ; CloseHandle ( tokenHandle ) ; return 1 ; } std : : cout < < "LUID: " < < std : : hex < < "0x" < < std : : uppercase < < tokenStats -> AuthenticationId . LowPart < < tokenStats -> AuthenticationId . HighPart < < std : : endl ; delete [ ] tokenStats ; CloseHandle ( tokenHandle ) ; return 0 ; }

Ин­форма­ция о LUID поль­зовате­ля упа­дет в поле AuthenticationId струк­туры TOKEN_STATISTICS .

typedef struct _TOKEN_STATISTICS { LUID TokenId ; LUID AuthenticationId ; LARGE_INTEGER ExpirationTime ; TOKEN_TYPE TokenType ; SECURITY_IMPERSONATION_LEVEL ImpersonationLevel ; DWORD DynamicCharged ; DWORD DynamicAvailable ; DWORD GroupCount ; DWORD PrivilegeCount ; LUID ModifiedId ; } TOKEN_STATISTICS , * PTOKEN_STATISTICS ;

Имен­но на манипу­ляци­ях с LUID осно­вана логика инс­тру­мен­та GIUDA. Фак­тичес­ки идет под­мена LUID, что откры­вает воз­можность зап­росить билет от лица поль­зовате­ля, чья сес­сия прос­то при­сутс­тву­ет на устрой­стве. Свой LUID мы получать научи­лись, а как получать LUID дру­гих поль­зовате­лей?