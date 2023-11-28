В этом рай­тапе я покажу, как вос­поль­зовать­ся ути­литой для работы с бинар­ными фай­лами Binwalk, что­бы получить кон­троль над Linux. Но сна­чала попен­тестим веб‑сер­вер и про­ник­нем на него бла­года­ря неак­курат­ному исполь­зованию раз­работ­чиком ути­литы ImageMagick.

Раз­бирать в этот раз будем тре­ниро­воч­ную машину Pilgrimage с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «лег­кий».

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.219 pilgrimage.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Так­же Nmap показал дос­тупный каталог .git в кор­не сай­та.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Ис­поль­зуем ути­литу git-dumper, что­бы ска­чать весь репози­торий.

git-dumper http://pilgrimage.htb/.git pilgrimage_git
Логи git-dumper
Ло­ги git-dumper

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