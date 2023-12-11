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Нашей целью будет захват рута на тренировочной машине Authority с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.222 authority.htb
И начинаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Так как Windows может не отвечать на пинг, исключим этот шаг из сканирования (опция
-Pn).
Сканер нашел множество открытых портов, что характерно для серверов на Windows:
- 53 — служба DNS;
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 88 — служба Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC);
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — служба LDAP;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 8443 — веб‑сервер, выполняющий редирект на страницу
/;
pwm
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Точка входа
Первым делом проверим доступ от имени гостевой учетной записи, для чего будем использовать фреймворк CrackMapExec.
crackmapexec smb 10.10.11.222 -u guest -p ""
Доступ есть, проверим доступные для чтения общие ресурсы.
crackmapexec smb 10.10.11.222 -u guest -p "" --sahres
В списке значится интересный каталог
Development, который мы можем просмотреть. Подключаем к шаре с помощью impacket-smbclient и смотрим содержимое.
impacket-smbclient guest@10.10.11.222
use Development
ls
Видим вложенный каталог. Спустившись по каталогам дальше, находим директорию Ansible, содержащую папки
ADCS,
LDAP,
PWM и
SHARE.
Точка опоры
В каталоге
PWM\ находим файл .yml, содержащий зашифрованные учетные данные.
get PWM\defaults\main.yml
cat main.yml
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