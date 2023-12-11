В этом рай­тапе я покажу, как при­менять тех­нику ESC1 ADCS для получе­ния сер­тифика­та адми­нис­тра­тора и Pass the Cert для получе­ния дос­тупа к хос­ту. Так­же дос­танем учет­ные дан­ные из Ansible и стриг­герим под­клю­чение к сво­ему сер­веру LDAP для перех­вата учет­ных дан­ных.

На­шей целью будет зах­ват рута на тре­ниро­воч­ной машине Authority с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 222 authority. htb

И начина­ем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Так как Windows может не отве­чать на пинг, исклю­чим этот шаг из ска­ниро­вания (опция -Pn ).

Ска­нер нашел мно­жес­тво откры­тых пор­тов, что харак­терно для сер­веров на Windows:

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — служ­ба Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — служ­ба LDAP;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;

8443 — веб‑сер­вер, выпол­няющий редирект на стра­ницу / pwm ;

; 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Точка входа

Пер­вым делом про­верим дос­туп от име­ни гос­тевой учет­ной записи, для чего будем исполь­зовать фрей­мворк CrackMapExec.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 222 -u guest -p ""

Дос­туп есть, про­верим дос­тупные для чте­ния общие ресур­сы.

crackmapexec smb 10. 10. 11. 222 -u guest -p "" --sahres

В спис­ке зна­чит­ся инте­рес­ный каталог Development , который мы можем прос­мотреть. Под­клю­чаем к шаре с помощью impacket-smbclient и смот­рим содер­жимое.

impacket- smbclient guest@10. 10. 11. 222 use Development ls

Ви­дим вло­жен­ный каталог. Спус­тившись по катало­гам даль­ше, находим дирек­торию Ansible, содер­жащую пап­ки ADCS , LDAP , PWM и SHARE .

Точка опоры

В катало­ге PWM\ defaults находим файл .yml, содер­жащий зашиф­рован­ные учет­ные дан­ные.