Операторы кардерского ресурса BidenCash объявили об очередной щедрой «акции». Ради привлечения новых клиентов, администрация маркетплейса бесплатно раздает 1,9 млн ворованных банковских карт.

Сайт BidenCash был запущен весной 2022 года. Площадка специализируется на продаже кредитных и дебетовых карт, украденных с помощью фишинга или веб-скиммеров. Ресурс предлагает данные ворованных карт со всего мира по цене от 0,15 доллара за штуку и использует автоматические проверки для подтверждения действительности товара, который люди выставляют на продажу.

В настоящее время сайт завоевал немалую популярность среди киберпреступников, чему способствовали неоднократные бесплатные раздачи карт, аналогичные текущей. К примеру, в октябре 2022 года администраторы BidenCash раздали 1,2 млн украденных карт, а в марте 2023 года — еще 2,1 млн.

Следует отметить, что анализ предыдущих дампов показал, что в них содержалось некоторое количество дубликатов, а также недействительных и просроченных карт, поэтому реальные объем таких «бесплатных дампов» были меньше заявленного.

На этот раз в дамп вошли номера карт, даты истечения их срока действия и CVV. Срок действия большинства карт, изученных изданием Bleeping Computer, варьируется от 2025 до 2029 года, но журналистам удалось обнаружить и несколько карт с истекшим сроком действия.

Издание отмечает, что достоверность данных пока не подтверждена, и в дампе могут присутствовать и автоматически сгенерированные фальшивые записи, не имеющие отношения реальным картам. Хотя ранее администрация BidenCash не рисковала репутацией и не пыталась раздавать фальшивки.