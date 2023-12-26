С тех пор как хак-группа Lapsus$ взломала Rockstar Games, прошло больше года, но исходные коды Grand Theft Auto V (GTA V) были опубликованы в открытом доступе только сейчас. Некоторые посвящают этот слив участнику Lapsus$ Ариону Куртажу (Arion Kurtaj), которого недавно приговорили к бессрочному пребыванию в охраняемой больнице.

Напомним, что в 2022 году участники Lapsus$ взломали Rockstar Games и получили доступ к внутреннему серверу Slack компании и wiki Confluence. Тогда утверждалось, что были похищены исходный код и ассеты GTA V и VI, а также тестовая сборка GTA VI. В итоге часть украденного контента утекла в сеть. К тому ж злоумышленники поделились образцами исходного кода GTA V в качестве доказательства кражи данных, а затем пытались продать исходный код и ассеты игры.

Теперь ссылки на скачивание исходников GTA V появились во множестве источников, включая серверы Discord, сайты в даркнете и Telegram-канал, который ранее использовался для слива украденных у Rockstar данных. Владелец этого канала, известный под ником Phil, разместил ссылки на украденные исходники и опубликовал скриншот одной из папок.

Утечку Phil посвятил бывшему члену хак-группы Lapsus$ Ариону Куртажу, также известному в сети как teapotuberhacker. В прошлом году именно Куртаж слил в сеть множество предрелизных видео Grand Theft Auto VI.

На прошлой неделе стало известно, что британский суд приговорил 18-летнего Куртажа к бессрочному пребыванию в охраняемой больнице. Дело в том, что суд счел, что навыки страдающего аутизмом хакера и его открытое желание продолжать совершать взломы делают его опасным для общества.

«#FreeArionKurtaj Он начал все это и позаботился о том, чтобы утечка стала достоянием общественности. Я безмерно его уважаю. Скучаю по тебе, дружище. Если хотите окунуться в воспоминания, посмотрите список закрепленных сообщений в канале, чтобы увидеть, как все разворачивалось в 2022 году. Арион активно общался здесь», — пишет Phil в Telegram-канале.

Исследователи из VX-underground сообщили, что им удалось пообщаться с автором этой утечки в Discord, и тот заявил, что таким способом решил противостоять мошенникам.

«Он утверждает, что получил исходный код в августе 2023 года, — пишут специалисты. — Его мотивацией была борьба с мошенничеством среди моддеров GTA V, так как якобы многие были обмануты людьми, утверждавшими, что у них есть исходные коды GTA V».

Представители Rockstar Games пока никак не прокомментировали происходящее (вероятнее всего, из-за праздников).