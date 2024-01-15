Се­год­ня я покажу инте­рес­ную уяз­вимость при заг­рузке фай­ла на сер­вер. Мы исполь­зуем трюк с нулевым бай­том, который поз­волит обой­ти филь­тра­цию по рас­ширению фай­ла. Затем для повыше­ния при­виле­гий соз­дадим и заг­рузим собс­твен­ную биб­лиоте­ку для Linux.

На­ша цель — зах­ват рута на тре­ниро­воч­ной машине Zipping с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «сред­ний».

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.229 zipping.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Скрипт нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 9.0p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.54.

Да­вай пос­мотрим, что нам покажет веб‑сер­вер.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Гу­ляя по стра­ницам сай­та, находим фор­му заг­рузки фай­лов, а это потен­циаль­ная точ­ка вхо­да.

Страница upload.php
Стра­ница upload.php

На стра­нице нам сооб­щают, что сер­вер ожи­дает заг­рузку ZIP-архвиа с фай­лом в фор­мате PDF. При заг­рузке такого архи­ва получа­ем ссыл­ку на заг­ружен­ный файл.

Результат загрузки файла
Ре­зуль­тат заг­рузки фай­ла

Заг­рузить что‑то иное не выш­ло. Неуда­чей окан­чива­ется и заг­рузка архи­ва, содер­жащего файл в дру­гом фор­мате.

Ошибка загрузки файла
Ошиб­ка заг­рузки фай­ла

Ин­терес­но, как веб сер­вер понима­ет, что архив содер­жит имен­но PDF. Опре­делять мож­но по по сиг­натуре, либо по рас­ширению фай­ла.

Запрос с загрузкой файла в Burp Proxy
Зап­рос с заг­рузкой фай­ла в Burp Proxy

Что­бы опре­делить спо­соб филь­тра­ции, соз­дадим обыч­ный тек­сто­вый файл, но выс­тавим рас­ширение .pdf. Файл успешно заг­ружа­ется, зна­чит филь­тра­ция про­исхо­дит по рас­ширению.

Результат загрузки файла
Ре­зуль­тат заг­рузки фай­ла

На­ша цель — заг­рузить файл, который смог бы исполнять­ся веб‑сер­вером, нап­ример, скрипт на PHP. Мы мог­ли бы зап­росить его и выпол­нить содер­жимое. Что­бы сер­вер пра­виль­но его рас­познал, обя­затель­но задать рас­ширение .php, но оно не прой­дет мимо филь­тра. Что делать?

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