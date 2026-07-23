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Выбор LLM
С момента выхода революционной языковой модели Claude Opus 4.6 прошло полгода. Прогресс не стоит на месте, появляются как новые возможности, так и ограничения. Например, современные модели все чаще отказываются выполнять даже легальные задачи, ссылаясь на политику кибербезопасности.
Решений всего два: переключиться на другого провайдера LLM или использовать старые модели, у которых нет таких ограничений. На практике хорошо показал себя Codex с моделью GPT-5.5 — отказов в декомпиляции не поступало. Ее я и буду использовать по ходу статьи. Но и даунгрейд Claude тоже рассмотрим.
Claude Code
Для начала установим CLI-версию Claude Code. Следуй актуальной инструкции, и после перезапуска консоли появится доступ к команде
claude. По Shift-Tab переключаем разрешения на
auto , чтобы модель не доставала нас вопросами. Текущая модель меняется командой
/, но на выбор доступны только свежие версии.
Чтобы сменить модель на старую, без ограничений, просто вводим ее полное название:
/. Для легких задач можно использовать модель попроще:
/. Постфикс
[ опционален — он включает режим длинного контекста в один миллион токенов.
Работа без остановок
Claude и Codex поддерживают команду
/, после которой надо ввести текущую цель проекта. LLM будет перезапускать рабочий цикл самостоятельно, пока не достигнет обозначенной цели. Хорошо сформулировав запрос, можно оставить модель на ночь и к утру получить готовое решение.
У обеих моделей я использую тариф x20 — на декомпиляцию конкретного приложения его хватает за глаза.
info
Цены на рынке различаются в разы: дороже восемнадцати тысяч рублей за подписку стоимостью в двести баксов я бы не платил. Выбирай продавцов с большим количеством отзывов и смотри условия возврата.
Борьба с банами
Claude в последнее время массово блокирует аккаунты. Часто это связано с оплатой виртуальными картами. При покупке смотри, предоставляет ли продавец замену при банах. Я нашел решение в виде корпоративного аккаунта — их вообще не банят. Попроси своего работодателя оформить такой, и потенциально облегчишь себе жизнь.
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