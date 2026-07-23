Де­ком­пиляция в IDA Pro — это часы руч­ного пере­име­нова­ния фун­кций, вос­ста­нов­ления струк­тур и рас­шифров­ки кон­стант, вер­но? Сов­ремен­ные LLM спо­соб­ны взять на себя льви­ную долю этой работы, авто­мати­чес­ки прев­ращая горы ассем­блер­ного кода в чита­емый C++. Давай раз­берем, как пра­виль­но нас­тро­ить связ­ку IDA и язы­ковых моделей, обой­ти их огра­ниче­ния и получить исходни­ки за разум­ное вре­мя.

Выбор LLM

С момен­та выхода револю­цион­ной язы­ковой модели Claude Opus 4.6 прош­ло пол­года. Прог­ресс не сто­ит на мес­те, появ­ляют­ся как новые воз­можнос­ти, так и огра­ниче­ния. Нап­ример, сов­ремен­ные модели все чаще отка­зыва­ются выпол­нять даже легаль­ные задачи, ссы­лаясь на полити­ку кибер­безопас­ности.

Ре­шений все­го два: перек­лючить­ся на дру­гого про­вай­дера LLM или исполь­зовать ста­рые модели, у которых нет таких огра­ниче­ний. На прак­тике хорошо показал себя Codex с моделью GPT-5.5 — отка­зов в деком­пиляции не пос­тупало. Ее я и буду исполь­зовать по ходу статьи. Но и даун­грейд Claude тоже рас­смот­рим.

Claude Code

Для начала уста­новим CLI-вер­сию Claude Code. Сле­дуй акту­аль­ной инс­трук­ции, и пос­ле переза­пус­ка кон­соли появит­ся дос­туп к коман­де claude . По Shift-Tab перек­люча­ем раз­решения на auto mode , что­бы модель не дос­тавала нас воп­росами. Текущая модель меня­ется коман­дой / model , но на выбор дос­тупны толь­ко све­жие вер­сии.

Что­бы сме­нить модель на ста­рую, без огра­ниче­ний, прос­то вво­дим ее пол­ное наз­вание: / model claude-opus-4-7[ 1m] . Для лег­ких задач мож­но исполь­зовать модель поп­роще: / model claude-sonnet-4-5[ 1m] . Пос­тфикс [ 1m] опци­она­лен — он вклю­чает режим длин­ного кон­тек­ста в один мил­лион токенов.

Работа без остановок

Claude и Codex под­держи­вают коман­ду / goal , пос­ле которой надо ввес­ти текущую цель про­екта. LLM будет переза­пус­кать рабочий цикл самос­тоятель­но, пока не дос­тигнет обоз­начен­ной цели. Хорошо сфор­мулиро­вав зап­рос, мож­но оста­вить модель на ночь и к утру получить готовое решение.

У обе­их моделей я исполь­зую тариф x20 — на деком­пиляцию кон­крет­ного при­ложе­ния его хва­тает за гла­за.

info Це­ны на рын­ке раз­лича­ются в разы: дороже восем­надца­ти тысяч руб­лей за под­писку сто­имостью в двес­ти бак­сов я бы не пла­тил. Выбирай про­дав­цов с боль­шим количес­твом отзы­вов и смот­ри усло­вия воз­вра­та.

Борьба с банами

Claude в пос­леднее вре­мя мас­сово бло­киру­ет акка­унты. Час­то это свя­зано с опла­той вир­туаль­ными кар­тами. При покуп­ке смот­ри, пре­дос­тавля­ет ли про­давец замену при банах. Я нашел решение в виде кор­поратив­ного акка­унта — их вооб­ще не банят. Поп­роси сво­его работо­дате­ля офор­мить такой, и потен­циаль­но облегчишь себе жизнь.