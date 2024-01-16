Внут­ри Windows кро­ется огромное количес­тво инте­рес­ных и неоче­вид­ных воз­можнос­тей. В этой статье я покажу, как зас­тавить опе­раци­онку заг­рузить нашу биб­лиоте­ку в любой про­цесс!

Од­на из самых популяр­ных атак, нап­равлен­ных на повыше­ние при­виле­гий, — это DLL Hijacking. Что­бы ее про­вес­ти, ата­кующий помеща­ет свою вре­донос­ную биб­лиоте­ку на пути поис­ка легитим­ной DLL. Это при­водит к тому, что целевое при­ложе­ние под­гру­жает сто­рон­нюю либу и выпол­няет вре­донос­ный код.

На пер­вый взгляд такая ата­ка кажет­ся очень прос­той. Я бы даже ска­зал при­митив­ной. Тем не менее, сущес­тву­ет нес­коль­ко под­водных кам­ней, которые час­то упус­кают из вида ата­кующие.

Во‑пер­вых, мно­гие забыва­ют сде­лать DLL Proxying до целевой биб­лиоте­ки, что при­водит к полом­ке все­го при­ложе­ния. Оно кра­шит­ся, так как пыта­ется выз­вать фун­кцию из биб­лиоте­ки, в которой нуж­ного кода нет.

Во‑вто­рых, иног­да вызов фун­кций вро­де LoadLibrary( ) , CreateProcess( ) и CreateThread( ) помеща­ют в фун­кцию DllMain( ) , что при­водит к дед­локу (Dead Lock) из‑за механиз­ма Loader Lock. Loader Lock выс­тупа­ет в качес­тве кри­тичес­кой сек­ции (при­митив син­хро­низа­ции потоков про­цес­са). Фак­тичес­ки выпол­нение потока прог­раммы бло­киру­ется до момен­та сня­тия Loader Lock.

www Под­робнее о Loader Lock — в бло­ге Elliot on Security: Perfect DLL Hijacking, What is Loader Lock.

В‑треть­их, сущес­тву­ют некото­рые фак­торы, вли­яющие на порядок поис­ка DLL. Стан­дар­тные пути поис­ка изоб­ражены ниже.

Это так называ­емый SafeDllSearchOrder . Если он отклю­чен, то пос­ле Application Directory фун­кция LoadLibrary*( ) смот­рит Current Directory . Отклю­чить SafeDllSearchMode мож­но, выс­тавив в ноль зна­чение по это­му пути:

HKEY_ LOCAL_ MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ SafeDllSearchMode

Еще один фак­тор, вли­яющий на поиск — это фун­кция LoadLibraryEx( ) , выз­ванная со зна­чени­ем LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH . В таком слу­чае пер­вым делом DLL ищут­ся по пути, ука­зан­ному внут­ри этой фун­кции.

По­мимо про­чего сущес­тву­ют встро­енные механиз­мы Windows, которые поз­воля­ют внед­рить нашу биб­лиоте­ку в целевой про­цесс. В до­кумен­тации Microsoft есть упо­мина­ние некото­рых из них. Давай изу­чим их под­робнее.

DLL Redirection

Для обычных исполняемых файлов

DLL Redirection — спе­циаль­ный механизм, поз­воля­ющий прог­раммам исполь­зовать раз­ные вер­сии DLL для сво­их задач, при­чем не зат­рагивая обыч­ные сис­темные биб­лиоте­ки. Дей­ствие рас­простра­няет­ся толь­ко на фун­кции LoadLibrary*( ) .