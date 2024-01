Таганский районный суд назначил оборотный штраф компании Amazon Web Services за работу в России без филиала или представительства. Размер штрафа превышает 200 млн рублей. Другие хостеры оштрафованы еще на 196 млн рублей.

«Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. (подразделение головной компании Amazon - прим. ТАСС) по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 469 997 рублей», — цитирует ТАСС решение судьи Александры Михалевой.

Согласно материалам дела, причиной привлечения AWS к административной ответственности стал тот факт, что компания работала в России без открытия филиала или представительства. Согласно закону, по этой норме юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.

В общей сложности оборотные штрафы общую сумму свыше 195 млн рублей сегодня были назначены и 10 другим крупным хостинговым компаниям: HostGator.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC, DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc. и Hetzner Online GmbH.

Все штрафы так же связаны с неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного юридического лица в интернете в России (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). То есть неисполнение обязанностей по регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещению формы обратной связи для российских граждан и организаций и отсутствие российского представительства.

Hetzner Online GmbH назначен штраф в размере 117 млн рублей, DigitalOcean LLC — 30 млн рублей, а Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine Inc., HostGator.com LLC, Network Solutions LLC оштрафованы на 6 млн рублей каждая.

Напомним, что в октябре прошлого года Роскомнадзор уже принимал меры в отношении иностранных хостеров, перечисленных выше, которые «не выполняли свои обязанности по закону о “приземлении”». Тогда сведения и адреса сайтов этих компаний запретили показывать в результатах поиска.

Позже, в декабре 2023 года, сообщалось, что представители ведомства составили протоколы в отношении Amazon Web Services и еще 10 иностранных хостинг-провайдеров за нарушение требований закона «о приземлении».