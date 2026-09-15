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Online IDE с ИИ
Replit — это полноценная онлайн-IDE, которая позволяет писать код и запускать его прямо в браузере, без необходимости что‑то ставить на компьютер. Replit Agent — это ИИ для разработки, который поддерживает более 50 языков программирования и умеет работать со всеми современными базами данных.
Просто пишешь, что тебе нужно сделать, и система сама все соберет с нуля. Причем агент обладает полноценным самоконтролем и хорошо умеет тестировать код. Вайбкодинг на высшем уровне!
Начать очень просто: открываешь сайт replit.com, проходишь регистрацию и видишь привычное окно для ввода промпта. Промпт лучше писать на английском языке и формулировать максимально точно. Если есть собственные наработки, можешь загрузить проект. После отправки Replit Agent предложит включить уведомления. На большие задачи может уйти много времени.
К Replit можно подключить более 500 инструментов: от банальных GitHub и GitLab до самых разных ИИ‑помощников.
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