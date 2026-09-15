Приз­навай­ся, вай­бко­дишь, пока ник­то не видит? Спе­циаль­но для тебя я перело­патил сот­ню инс­тру­мен­тов и подоб­рал то, что реаль­но дает хороший резуль­тат. Ты смо­жешь выб­рать инс­тру­мен­ты для самых раз­ных задач — от прос­того кодин­га до нишевых нужд.

Online IDE с ИИ

Replit — это пол­ноцен­ная онлайн-IDE, которая поз­воля­ет писать код и запус­кать его пря­мо в бра­узе­ре, без необ­ходимос­ти что‑то ста­вить на компь­ютер. Replit Agent — это ИИ для раз­работ­ки, который под­держи­вает более 50 язы­ков прог­рамми­рова­ния и уме­ет работать со все­ми сов­ремен­ными базами дан­ных.

Прос­то пишешь, что тебе нуж­но сде­лать, и сис­тема сама все соберет с нуля. При­чем агент обла­дает пол­ноцен­ным самокон­тро­лем и хорошо уме­ет тес­тировать код. Вай­бко­динг на выс­шем уров­не!

На­чать очень прос­то: откры­ваешь сайт replit.com, про­ходишь регис­тра­цию и видишь при­выч­ное окно для вво­да пром­пта. Промпт луч­ше писать на англий­ском язы­ке и фор­мулиро­вать мак­сималь­но точ­но. Если есть собс­твен­ные наработ­ки, можешь заг­рузить про­ект. Пос­ле отправ­ки Replit Agent пред­ложит вклю­чить уве­дом­ления. На боль­шие задачи может уйти мно­го вре­мени.

К Replit мож­но под­клю­чить более 500 инс­тру­мен­тов: от баналь­ных GitHub и GitLab до самых раз­ных ИИ‑помощ­ников.