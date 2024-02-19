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Наша цель — получение прав рута на машине Drive с учебной площадки Hack The Box. Уровень машины обозначен как сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.235 drive.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Мы, как всегда, начинаем с проверки сайта, поскольку учетных данных от SSH у нас пока нет.
Точка входа
На странице Home есть файл, который в данный момент недоступен.
Зато на сайте можно зарегистрироваться и авторизоваться. Сделаем это, чтобы получить доступ к большему числу функций.
После авторизации появилась возможность загружать файлы на сервер.
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