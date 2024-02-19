В этом рай­тапе я покажу, как про­вес­ти ата­ку на базу дан­ных SQLite при помощи собс­твен­ного заг­ружа­емо­го модуля. Но сна­чала получим дос­туп к при­ват­ным дан­ным через уяз­вимость IDOR и зах­ватим учет­ку поль­зовате­ля.

На­ша цель — получе­ние прав рута на машине Drive с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень машины обоз­начен как слож­ный.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 235 drive. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

Мы, как всег­да, начина­ем с про­вер­ки сай­та, пос­коль­ку учет­ных дан­ных от SSH у нас пока нет.

Точка входа

На стра­нице Home есть файл, который в дан­ный момент недос­тупен.

За­то на сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся и авто­ризо­вать­ся. Сде­лаем это, что­бы получить дос­туп к боль­шему чис­лу фун­кций.

Пос­ле авто­риза­ции появи­лась воз­можность заг­ружать фай­лы на сер­вер.