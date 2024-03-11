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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Appsanity с учебной площадки Hack The Box. Уровень машины заявлен сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.238 appsanity.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 80 и 443 — веб‑сервер Microsoft IIS 10.0;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM.
На сервере всего одна точка входа — это веб‑сервер. При этом, как отображено в выводе Nmap, происходит редирект на сайт
http://. Добавляем этот домен в
/ и идем смотреть сайт.
10.10.11.238 appsanity.htb meddigi.htb
Сразу же запускаем сканер поддоменов.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь;
-
-t— количество потоков;
-
-H— HTTP-заголовок.
Запускаем сканирование:
ffuf -u "https://meddigi.htb/" -H 'Host: FUZZ.meddigi.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt
Спустя пару минут получаем еще один поддомен, который тоже добавляем в
/.
10.10.11.238 appsanity.htb meddigi.htb portal.meddigi.htb
Теперь перейдем к анализу самих сайтов.
Точка входа
Повышение привилегий на сайте
На первом сайте, в отличие от второго, есть возможность регистрации.
Авторизовавшись на сайте, получаем страницу профиля, где есть несколько полей ввода и даже возможность отправить сообщение кому‑то.
Но ничего интересного найти не удалось, поэтому вернемся в самое начало и просмотрим все запросы в Burp History. В глаза бросился параметр
Acctype в запросе на авторизацию.
Выйдем из своего профиля на сайте, активируем перехват запроса в Burp Proxy и снова пройдем авторизацию. Но в этот раз в перехваченном запросе изменим значение параметра
Acctype на 2.
На этот раз мы авторизовались как доктор, и страница профиля содержит новые элементы.
Обход авторизации
Но снова ничего интересного найти не удалось. Однако здесь используется сессия AspNet, а значит, можно проверить токен доступа на другом сайте. Вдруг используется общий механизм авторизации. Для этого копируем cookie с сайта, где мы уже авторизовались, и используем их на
portal..
И получаем доступ к другому сайту от имени авторизованного пользователя. Но так как куки вставлялись через Burp, мы не сможем гулять по всему сайту. Давай откроем браузер и закинем токен доступа в хранилище Cookies.
Теперь у нас есть полноценный доступ ко всем механизмам веб‑приложения. На одной из страниц разрешают сохранять документ по ссылке, что может привести к SSRF. На другой странице можно загружать файлы, а это потенциально ведет к возможности залить шелл.
Точка опоры
SSRF
Начинаем с формы сохранения документов по ссылке. Для проверки запускаем на локальной машине веб‑сервер:
python3 -m http.server 80
А затем указываем тестовую ссылку на этот сервер в поле ввода.
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