Компания QNAP предупредила об уязвимостях, обнаруженных в составе QTS, QuTS hero, QuTScloud и myQNAPcloud. Эти проблемы позволяли злоумышленникам получить доступ к чужим устройствам.

Производитель исправил сразу три уязвимости, которые могли привести к обходу аутентификации, инъекциям команд и SQL-инъекциям. И если два последних бага требуют, чтобы злоумышленник был аутентифицирован в целевой системе, что значительно снижает риски, то первый баг (CVE-2024-21899) можно эксплуатировать удаленно и без аутентификации.

В QNAP описывают уязвимости так:

CVE-2024-21899: недостаточные механизмы аутентификации позволяют неавторизованным пользователям удаленно нарушить безопасность системы;

CVE-2024-21900: аутентифицированные пользователи могут выполнять произвольные команды в системе через сеть, что потенциально может привести к несанкционированному доступу к системе или управлению ею;

CVE-2024-21901: позволяет аутентифицированным администраторам внедрять вредоносный SQL-код через сеть, что может привести к нарушению целостности БД и манипулированию ее содержимым.

Перечисленные уязвимости затрагивают различные версии операционных систем QNAP, включая QTS 5.1.x, QTS 4.5.x, QuTS hero h5.1.x, QuTS hero h4.5.x, QuTScloud c5.x, а также сервис myQNAPcloud 1.0.x.

Пользователям рекомендуется как можно скорее обновиться до следующих версий, в которых устранены все три проблемы: