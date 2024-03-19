Содержание статьи
В 14-летнем возрасте Грэм Айвен Кларк был похож на многих своих сверстников, живущих с мамой и редко вылезающих из‑за клавиатуры — только затем, чтобы перекусить или сходить в ненавистную школу. Пожалуй, от других тинейджеров его отличало лишь то, что Грэм в столь юном возрасте начал зарабатывать весьма приличные деньги, играя в Minecraft, затем хакнул известного финансиста и главу хедж‑фонда, украв у него несколько миллионов долларов, а на десерт совершил взлом, который позже назвали «самым крупным инцидентом в истории Twitter». И все это — до того момента, как ему исполнилось 18 и он стал совершеннолетним по законам штата Флорида, где парень родился и жил.
Minecraft
Minecraft Грэм Кларк увлекся в школе, а дома проводил за компом часы напролет, бегая по вымышленному миру вместе с другими игроками. Тогда же он создал на YouTube канал, посвященный любимой игре, на котором надеялся заработать за счет монетизации. Несмотря на то что Грэм набрал определенное количество постоянных подписчиков, серьезных доходов это не приносило, и он решил немного расширить бизнес.
Его YouTube-канал был посвящен явлению, известному среди игроков в Minecraft как hardcore factions. Так называют альянсы игроков, которые совместно могут претендовать на определенную территорию, работать над строительством базы, налаживать взаимоотношения с другими фракциями или, наоборот, вступать с ними в конфликты. Базы позволяют безопасно хранить добытые членами фракции игровые предметы. При этом участники альянса могут сражаться с членами других фракций в надежде победить их, чтобы затем совершить набег на вражескую базу и забрать ценный лут.
Грэм в основном публиковал видео с «ловушками» — хитрыми способами убийства других игроков (некоторые из ловушек, как потом признали его знакомые, были постановочными, в связи с чем показанные приемы невозможно было применить на практике).
В ту пору необычайную популярность завоевали чит‑клиенты для PVP-режима Minecraft: ставки были настолько высоки, что многие участники «хардкорных фракций» вынужденно использовали PVP-читы, чтобы оставаться конкурентоспособными. Грэм начал рекламировать в своем канале подобные программы, потом стал понемногу приторговывать ими среди своих зрителей.
Следующий шаг на пути к успеху — распространение под видом чит‑клиентов разных инструментов удаленного администрирования из категории RAT, а также бэкдоров с целью воровства игровых аккаунтов. Купля‑продажа членам хардкорных фракций угнанных игровых учеток приносила значительно больший доход, чем реклама на YouTube.
Знакомые с ним сверстники вспоминают, что Грэм был очень общительным парнем и обладал даром красноречия, с помощью которого без особого труда убеждал окружающих делать то, что ему надо. Например, манипулируя людьми, он уговаривал их бесплатно помогать ему в создании роликов для YouTube.
Однажды 14-летний Кларк задумал запустить собственный PVP-сервер Minecraft, однако ему недоставало для этого технических знаний. Тогда он отыскал в интернете нескольких исполнителей для этой затеи и убедил их присоединиться к проекту, а когда те выполнили всю необходимую работу, без малейших зазрений совести кинул их.
Примечательно, что, если кто‑то из подписчиков пытался разоблачить Грэма, тот относился к этому абсолютно индифферентно. Ему было глубоко плевать, что думают о нем окружающие: Кларка интересовал только бизнес.
Кто хочет стать миллионером?
Зарабатывая на продаже угнанных игровых аккаунтов, Грэм втянулся в общение с завсегдатаями хакерских форумов, торговавших украденными учетными записями социальных сетей и «красивыми юзернеймами». Для добычи таких учеток использовались различные методы — социальная инженерия, фишинг и распространение малвари.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее