16 мар­та 2021 года к заседа­нию окружно­го суда города Там­па по Zoom под­клю­чил­ся обви­няемый: бри­тый наголо щуп­лый 17-лет­ний под­росток в обя­затель­ной медицин­ской мас­ке на лице. Этот тихий паренек под­нял нес­коль­ко мил­лионов бак­сов, начав с Minecraft, ока­зал­ся замешан в убий­стве, а потом взло­мал Twitter-акка­унты Мас­ка, Оба­мы, Гей­тса, Безоса, Бай­дена и дру­гих зна­мени­тос­тей, на чем и попал­ся. Вот его исто­рия.

В 14-лет­нем воз­расте Грэм Айвен Кларк был похож на мно­гих сво­их сверс­тни­ков, живущих с мамой и ред­ко вылеза­ющих из‑за кла­виату­ры — толь­ко затем, что­бы переку­сить или схо­дить в ненавис­тную шко­лу. Пожалуй, от дру­гих тиней­дже­ров его отли­чало лишь то, что Грэм в столь юном воз­расте начал зараба­тывать весь­ма при­лич­ные день­ги, играя в Minecraft, затем хак­нул извес­тно­го финан­систа и гла­ву хедж‑фон­да, украв у него нес­коль­ко мил­лионов дол­ларов, а на десерт совер­шил взлом, который поз­же наз­вали «самым круп­ным инци­ден­том в исто­рии Twitter». И все это — до того момен­та, как ему исполни­лось 18 и он стал совер­шенно­лет­ним по законам шта­та Фло­рида, где парень родил­ся и жил.

Minecraft

Minecraft Грэм Кларк увлекся в шко­ле, а дома про­водил за ком­пом часы нап­ролет, бегая по вымыш­ленно­му миру вмес­те с дру­гими игро­ками. Тог­да же он соз­дал на YouTube канал, пос­вящен­ный любимой игре, на котором наде­ялся зарабо­тать за счет монети­зации. Нес­мотря на то что Грэм наб­рал опре­делен­ное количес­тво пос­тоян­ных под­писчи­ков, серь­езных доходов это не при­носи­ло, и он решил нем­ного рас­ширить биз­нес.

Его YouTube-канал был пос­вящен явле­нию, извес­тно­му сре­ди игро­ков в Minecraft как hardcore factions. Так называ­ют аль­янсы игро­ков, которые сов­мес­тно могут пре­тен­довать на опре­делен­ную тер­риторию, работать над стро­итель­ством базы, налажи­вать вза­имоот­ношения с дру­гими фрак­циями или, наобо­рот, всту­пать с ними в кон­флик­ты. Базы поз­воля­ют безопас­но хра­нить добытые чле­нами фрак­ции игро­вые пред­меты. При этом учас­тни­ки аль­янса могут сра­жать­ся с чле­нами дру­гих фрак­ций в надеж­де победить их, что­бы затем совер­шить набег на вра­жес­кую базу и заб­рать цен­ный лут.

Грэм в основном пуб­ликовал видео с «ловуш­ками» — хит­рыми спо­соба­ми убий­ства дру­гих игро­ков (некото­рые из ловушек, как потом приз­нали его зна­комые, были пос­тановоч­ными, в свя­зи с чем показан­ные при­емы невоз­можно было при­менить на прак­тике).

В ту пору необы­чай­ную популяр­ность заво­ева­ли чит‑кли­енты для PVP-режима Minecraft: став­ки были нас­толь­ко высоки, что мно­гие учас­тни­ки «хар­дкор­ных фрак­ций» вынуж­денно исполь­зовали PVP-читы, что­бы оста­вать­ся кон­курен­тоспо­соб­ными. Грэм начал рек­ламиро­вать в сво­ем канале подоб­ные прог­раммы, потом стал понем­ногу при­тор­говывать ими сре­ди сво­их зри­телей.

Сле­дующий шаг на пути к успе­ху — рас­простра­нение под видом чит‑кли­ентов раз­ных инс­тру­мен­тов уда­лен­ного адми­нис­три­рова­ния из катего­рии RAT, а так­же бэк­доров с целью воровс­тва игро­вых акка­унтов. Куп­ля‑про­дажа чле­нам хар­дкор­ных фрак­ций угнанных игро­вых уче­ток при­носи­ла зна­читель­но боль­ший доход, чем рек­лама на YouTube.

Зна­комые с ним сверс­тни­ки вспо­мина­ют, что Грэм был очень общи­тель­ным пар­нем и обла­дал даром крас­норечия, с помощью которо­го без осо­бого тру­да убеж­дал окру­жающих делать то, что ему надо. Нап­ример, манипу­лируя людь­ми, он уго­вари­вал их бес­плат­но помогать ему в соз­дании роликов для YouTube.

Од­нажды 14-лет­ний Кларк задумал запус­тить собс­твен­ный PVP-сер­вер Minecraft, одна­ко ему недос­тавало для это­го тех­ничес­ких зна­ний. Тог­да он отыс­кал в интерне­те нес­коль­ких исполни­телей для этой затеи и убе­дил их при­соеди­нить­ся к про­екту, а ког­да те выпол­нили всю необ­ходимую работу, без малей­ших заз­рений совес­ти кинул их.

При­меча­тель­но, что, если кто‑то из под­писчи­ков пытал­ся разоб­лачить Грэ­ма, тот отно­сил­ся к это­му абсо­лют­но индиффе­рен­тно. Ему было глу­боко пле­вать, что дума­ют о нем окру­жающие: Клар­ка инте­ресо­вал толь­ко биз­нес.

Кто хочет стать миллионером?

За­раба­тывая на про­даже угнанных игро­вых акка­унтов, Грэм втя­нул­ся в обще­ние с зав­сегда­таями хакер­ских форумов, тор­говав­ших укра­ден­ными учет­ными запися­ми соци­аль­ных сетей и «кра­сивы­ми юзер­ней­мами». Для добычи таких уче­ток исполь­зовались раз­личные методы — соци­аль­ная инже­нерия, фишинг и рас­простра­нение мал­вари.