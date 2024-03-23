В честь того, что «Хакеру» в этом году исполня­ется 25 лет, мы пуб­лику­ем серию ста­тей с вос­помина­ниями о жур­нале и рас­ска­зами о том, какую роль он сыг­рал в нашей жиз­ни. В прош­лый раз мы дали сло­во нашим любимым читате­лям, а теперь нас­тал черед авто­ров «Хакера» нем­ного понос­таль­гировать.

info В честь праз­дни­ка цена годовой под­писки на «Хакер» сни­жена с 4000 до 3000 руб­лей, акция прод­лится до кон­ца мар­та. Так­же у «Хакера» теперь есть мас­кот — серый полоса­тый кот‑хакер и сти­кер­пак с ним, который ты прос­то обя­зан немед­ленно добавить к себе в Telegram!

Пентестер в МТС

Мне дав­но хотелось тво­рить, что‑то соз­давать, вно­сить свой вклад в ИБ‑комь­юни­ти. «Хакер» — это имен­но та пло­щад­ка, которую чита­ют все ува­жающие себя спе­циалис­ты. Имен­но «Хакер» поз­волил най­ти новое комь­юни­ти, открыть для себя инте­рес­ных авто­ров, научить­ся трю­кам и кру­тым тех­никам, которые не раз выруча­ли на слож­ных про­ектах. Очень необыч­но при­ходить на раз­ные ИБ‑тусов­ки, зна­комить­ся с новыми людь­ми, а они тебя уже зна­ют: «А, это ты тот чувак из „Хакера“?»

solkogan

Программист, фрилансер

Бу­маж­ные номера «Хакера» мотиви­рова­ли меня в детс­тве. Пом­ню, как писал локеры экра­на, которые выводи­ли на все школь­ные компь­юте­ры фото нашего клас­са, а потом меня вызыва­ли к дирек­тору, что­бы я их уда­лил. Я очень инте­ресо­вал­ся темой компь­ютер­ных вирусов и бла­года­ря это­му осво­ил прог­рамми­рова­ние. В ито­ге это опре­дели­ло мою даль­нейшую про­фес­сию.

Backend-разработчик

Ког­да‑то я учил­ся в 11-м клас­се и написал пер­вую статью на Хабр про iOS и Python. Она прош­ла через редак­торов, я очень гор­дился, что ее опуб­ликова­ли, и тут мне в ЛС пишет Женя Зоб­нин с пред­ложени­ем написать статью. Я пом­ню, как я дро­жащей рукой набирал пер­вое пись­мо. А потом выш­ла статья, еще в бумаж­ной вер­сии жур­нала, и я ездил за ним и за гонора­ром. До сих пор жур­нал лежит, и я пери­оди­чес­ки им хвас­таюсь!

Методолог по повышению осведомленности в StopPhish

Жур­нал «Хакер» опре­делил мои инте­ресы и мою деятель­ность — то, чем я занима­юсь пос­ледние пят­надцать лет. Ког­да я жил в Вор­куте, у меня еще не было интерне­та и я про­читал свой пер­вый «Хакер», мне показа­лось, что «обход сис­темы» — это очень инте­рес­ная область. Пос­ле это­го я не про­пус­тил ни одно­го выпус­ка жур­нала. Я до сих пор не «тех­нарь», и, если бы Крис Кас­пер­ски про­дол­жал писать статьи, я бы все так же ничего не понимал, но было бы все так же инте­рес­но!

За­то гумани­тар­ная часть хакерс­тва меня всег­да зах­ватыва­ла: соци­аль­ная инже­нерия, фишинг и вот это вот все. В ито­ге в 2017 году мы с друзь­ями откры­ли свою ком­панию и твер­до вста­ли на свет­лую сто­рону в этой бес­конеч­ной игре — хакер про­тив безопас­ника. Пока что более инте­рес­ной деятель­нос­ти для себя я не вижу. Так что точ­но мож­но ска­зать, что «Хакер» помог мне в жиз­ни: теперь я занима­юсь любимым делом. Кста­ти, ког­да я опуб­ликовал в «Хакере» свою пер­вую статью, меня тут же взло­мали. Все мои пароли в веб‑сер­висах были циф­ровыми, и через пару часов кто‑то угнал мою учет­ку при помощи сли­той базы паролей. Вый­дя на «зло­умыш­ленни­ка», я понял, что меня взло­мал сот­рудник топовой пен­тестер­ской ком­пании в РФ. Спа­сибо тебе, Илья, приш­лось разоб­рать­ся, что такое слож­ный пароль и 2FA!

Инженер тестирования безопасности в EPAM

Мне не приш­лось про­ходить ни одно­го серь­езно­го собесе­дова­ния, ког­да работо­датель узна­вал, что я пишу в «Хакер». А в уни­вер­ситете это осво­боди­ло меня от сда­чи некото­рых пред­метов, сдать которые у меня вооб­ще не было шан­сов. Пер­вую работу я получил тоже исклю­читель­но бла­года­ря «Хакеру»: работо­датель, ока­зыва­ется, активно читал жур­нал и, ког­да узнал, что я туда пишу, ска­зал, что я при­нят.

Генеральный директор ООО «Неправильная школа»

«Хакер» был со мной на про­тяже­нии все­го моего IT-пути. Увле­кать­ся хакерс­твом я начал еще школь­ником, и зна­комс­тво пош­ло с двух жур­налов: «ПК прос­то», в котором были базовые зна­ния о ПК, и «Хакера», уро­вень которо­го мне тог­да казал­ся недося­гаемым. Как‑то раз я общался с дру­гом, и мы задума­лись, что хотели бы быть игро­выми жур­налис­тами.

В то вре­мя был популя­рен жур­нал «Игро­мания». Мы пред­став­ляли, как будем писать статьи про игры и получать за это день­ги (тог­да не было стри­мов). Как‑то раз я услы­шал мысль «Не делай из хоб­би работу», и идея стать игро­вым жур­налис­том у меня отпа­ла. Я стал сетеви­ком и прог­раммис­том. Со вре­менем стал делить­ся мыс­лями и дошел до жур­нала «Хакер». Теперь я смог ска­зать, что моя работа прев­ратилась в хоб­би, которое при­носит и день­ги, и удо­воль­ствие. В этом мне помог «Хакер» в целом и Андрей Пись­мен­ный в час­тнос­ти. Мы вмес­те прев­ратили мой набор мыс­лей в клас­сную статью. Это был незабы­ваемый опыт!

Глава OSINT CoE, Social Links

Ре­дак­торы так пос­пешили опуб­ликовать мою пер­вую статью, что запос­тили ее с моим име­нем из поч­ты, про­игно­риро­вав про­филь на сай­те, где был ука­зан ник­нейм. Статья раз­летелась по всем темати­чес­ким телег­рам‑каналам, так что, ког­да в статье имя испра­вили на ник, было уже поз­дно — «Хакер» меня сде­ано­нил!

Ведущий специалист по анализу защищенности в УЦСБ

«Хакер» поч­ти всю соз­натель­ную жизнь был со мной... Компь­ютер у меня появил­ся доволь­но рано — в 1999 году. Я тог­да был еще малень­кий и вос­при­нимал его исклю­читель­но как игрушку. А вот мои родите­ли заин­тересо­вались компь­юте­ром куда серь­езнее меня, начали изу­чать его, покупать раз­личную литера­туру.

С тех самых пор жур­нал «Хакер» начал появ­лять­ся в нашем доме регуляр­но. Шли годы, и я пос­тепен­но тоже начал инте­ресо­вать­ся этим необыч­ным жур­налом, со сме­лыми, кре­атив­ными, а порой и хулиган­ски­ми обложка­ми и про­вока­цион­ными темами. Приш­ло вре­мя пос­тупать в вуз, и выбор пал на ИТ‑сфе­ру, тог­да еще не такую популяр­ную. Затем я пошел работать обыч­ным адми­ном и прог­раммис­том. Сло­вом, ничего инте­рес­ного.

Но отпе­чаток, оставлен­ный «Хакером» в детс­тве, давал о себе знать. Тянуло изу­чать все вок­руг и делать вещи, которые кол­леги тог­да называ­ли стран­ными, а я бы сей­час наз­вал хулиганс­твом. И вот при­шел момент менять работу. И тут жур­нал «Хакер» пов­лиял на мою судь­бу реша­ющим обра­зом, под­тол­кнув сде­лать выбор меж­ду вакан­сией Python-прог­раммис­та и пен­тесте­ра в поль­зу пос­ледне­го.

Сей­час для меня жур­нал «Хакер» — это вот такая кол­лекция.

27 килог­раммов чис­тых зна­ний! Даже спус­тя годы в его уже пос­тарев­ших стра­ницах мож­но обна­ружить уни­каль­ные, порою забытые вещи.

CTO в Big Whale Labs Inc.

В шер­стис­тые нулевые «Хакер» при­вил мне тягу ко все­му, свя­зан­ному с компь­юте­рами! Я читал и читал бес­конеч­ные статьи, не понимая и полови­ны слов. Ког­да был школь­ником, нап­ротив моей 23-й шко­лы в Ниж­невар­тов­ске был магазин «Радуга» с киос­ком со вся­кой печатью и компь­ютер­ными игра­ми. Я мог часами пос­ле уро­ков (осо­бен­но ког­да на ули­це было под минус 30) читать опи­сания и рас­смат­ривать скрин­шоты и опи­сания виде­оигр на дис­ках. Одна­ко каж­дый раз ухо­дил я с новым номером «Хакера» и вмес­то муль­тиков пос­ле шко­лы читал статьи.

Lead Software Engineer в Capgemini

Как‑то лет двад­цать назад я написал свой пер­вый матери­ал и отпра­вил его в раз­ные изда­тель­ства. Получил пред­ложение от одно­го из них, но в ито­ге в пуб­ликации мне отка­зали. Баналь­но не смог выжать боль­ше 40 стра­ниц из темы HTML/CSS. Как сей­час пом­ню, я был пло­хим маль­чиком и пред­лагал не сле­довать стан­дартам, а исполь­зовать то, что под­держи­вает­ся все­ми бра­узе­рами. Тог­да я раз­местил свою статью на каком‑то сай­те с наз­вани­ем, похожим на «Хакер», но вряд ли это был Xakep.ru.

Еще в двух­тысяч­ных я изу­чал мир ассем­бле­ра, кря­ков и про­чих хакер­ских тех­ник имен­но по матери­алам «Хакера». Про­бовал что‑то из ста­тей сам. Статьи рас­ширяли кру­гозор: давали зна­ния по устрой­ству не толь­ко ком­па, но и сетей, БД и про­чего... Некото­рыми зна­ниями поль­зуюсь до сих пор! В кон­це нулевых была шикар­ная руб­рика с голово­лом­ками от Скля­рова. Я даже как‑то раз занял при­зовое мес­то. Но приз так и не получил. Свя­зывал­ся нес­коль­ко раз по элек­трон­ной поч­те, записы­вали адрес и говори­ли, что вот‑вот офор­мят под­писку (по обыч­ной поч­те!) и приш­лют какой‑то пре­зент. Но за пол­года так ничего и не слу­чилось. Было так обид­но, что бро­сил покупать жур­нал (да и кон­тент стал не слиш­ком интеллек­туаль­ным) и не читал его нес­коль­ко лет.

А потом, лет десять спус­тя, сно­ва нат­кнул­ся на «Хакер», но уже новый — толь­ко в элек­трон­ном виде, на сай­те, с новыми матери­ала­ми, содер­жащими что‑то све­жее, а не пять раз перепи­сан­ное все­ми из одно­го угла интерне­та в дру­гой. Под­писал­ся сно­ва! Регуляр­но читаю статьи и нахожу что‑то новое для себя — под­держи­ваю себя в фор­ме. Спа­сибо, так дер­жать!

Специалист по обнаружению компьютерных угроз и инцидентов в ООО «СИГМА»

«Хакер» стал осно­вой для моего карь­ерно­го рос­та. Без него мои зна­ния и успе­хи оста­вались бы в тени. Я пом­ню свою пер­вую статью, которая очень дол­го жда­ла редак­туры. Это был рас­сказ о моем пер­вом качес­твен­ном про­екте на GitHub, и инфой об этом тво­рении я хотел поделить­ся с дру­гими. Навыков в написа­нии ста­тей у меня тог­да было не так мно­го, и при­ходи­лось подс­тра­ивать­ся под нор­мы, при­нятые в «Хакере». Дол­гое и мучитель­ное ожи­дание вмес­те с кро­пот­ливой работой над стать­ей прев­ратились в яркое ликова­ние, ког­да я уви­дел свое твор­чес­тво в этом леген­дарном жур­нале. Я счас­тлив, что мне уда­лось оста­вить свой след здесь, а глав­ное — хочу ска­зать спа­сибо тер­пеливым и опыт­ным редак­торам!

Специалист по анализу защищенности в УЦСБ

О жур­нале «Хакер» я знаю не так уж дав­но, при­мер­но с 2020 года. В это вре­мя я как раз учил­ся в уни­вере и задумы­вал­ся о будущей про­фес­сии. Я писал кур­совую по близ­кой к пен­тесту теме, и на «Хакере» ока­зал­ся очень год­ный матери­ал об этом. Тог­да я даже подумать не мог, что через какое‑то вре­мя мой матери­ал там тоже опуб­лику­ют. Но прош­ло вре­мя, я начал работать, поз­накомил­ся с @s0i37). Он рас­ска­зал мне, что любой человек может пред­ложить свой матери­ал для пуб­ликации. Я решил­ся и написал. Одна из инте­рес­ных исто­рий свя­зана с моей поез­дкой в Казах­стан на кон­ферен­цию. Там я поз­накомил­ся с мес­тны­ми ребята­ми и на удив­ление узнал, что «Хакер» в Казах­ста­не заб­локиро­ван. Но при этом они умуд­ряют­ся находить матери­алы и читать их. Они ска­зали мне, что учи­лись делать NTLM Relay по моим стать­ям, — меня очень силь­но это вооду­шеви­ло, так я понял, что все это было не бес­полез­но.

Сооснователь Inseca, IT-эксперт

Статьи в «Хакере» были моим пер­вым опы­том пуб­ликации. Вдох­новив­шись положи­тель­ными отзы­вами, я год назад написал свой курс по теме Threat Intelligence.

Владелец IT-компании android-tools.ru

Ког­да‑то очень дав­но я про­читал в «Хакере» статью о заработ­ке на мобиль­ных при­ложе­ниях. Мно­го лет откла­дывал эту идею и сей­час жалею толь­ко о том, что сра­зу не бро­сил­ся в омут раз­работ­ки. При­куп мне тог­да ска­зали, но я не захотел пере­езжать в Сочи. Сей­час у меня своя ком­пания, которая занима­ется имен­но этим, но на заре рын­ка мож­но было очень быс­тро соб­рать все слив­ки. Тог­да заработ­ки были в разы боль­ше, чем сей­час. Труд­но най­ти дру­гой источник такой же полез­ной информа­ции, как жур­нал «Хакер».

Тимлид в «Тинькофф»

С жур­нала «Хакер» начал­ся мой путь в IT. Пер­вый номер (еще бумаж­ный) взял почитать у при­яте­ля в 2000 году. Тог­да я мало что понял из про­читан­ного, но мне пон­равилась атмосфе­ра. Мно­го непонят­ного и инте­рес­ного, име­на людей скры­ты за никами, свой сленг, при­коль­ные иллюс­тра­ции. Все это про­изво­дило какое‑то нере­аль­ное впе­чат­ление. С тех пор я стал пос­тоян­ным читате­лем и меч­тал ког­да‑нибудь стать и авто­ром (и получить тот самый ящик @real.xakep.ru). «Хакер» меня заразил иде­ей пос­тоян­но в чем‑то раз­бирать­ся, про­качи­вать новые навыки и искать отве­ты.

Прог­рамми­ровать я тоже начал бла­года­ря жур­налу «Хакер». В июль­ском номере за 2001 год выш­ла пер­вая ввод­ная статья по Delphi. Для меня она ста­ла точ­кой стар­та. Сле­дом пош­ли кни­ги и экспе­римен­ты. Свои пер­вые день­ги на прог­рамми­рова­нии получи­лось зарабо­тать еще в шко­ле. В общем, «Хакер» помог най­ти хоб­би, которое перерос­ло в про­фес­сию. А в 2006 году и мои статьи ста­ли частью жур­нала. Я тог­да учил­ся на вто­ром кур­се, и мне безум­но хотелось устро­ить­ся на работу раз­работ­чиком. Хотелось соз­давать ком­мерчес­кий софт и качать навыки. Тог­да най­ти работу имен­но прог­раммис­том в моем городе было слож­но. Ком­пании охот­но бра­ли сту­ден­тов тех­ничес­ких вузов, а вот с гумани­тари­ями ник­то свя­зывать­ся не хотел. Отку­да у гумани­тария нуж­ные навыки? Меня отфутбо­лили в нес­коль­ких ком­пани­ях. Не помог и дип­лом с при­зовым мес­том кра­евой олим­пиады по прог­рамми­рова­нию (эта исто­рия тоже свя­зана с жур­налом).

Тог­да я решил, что нуж­но под­кре­пить свои зна­ния более серь­езны­ми аргу­мен­тами. Пазл сошел­ся, ког­да выш­ли мои пер­вые статьи в «Хакере». На одно из собесе­дова­ний я при­шел пря­мо с номером, где были мои пуб­ликации. Это выз­вало неболь­шой «вау‑эффект», и меня в ито­ге допус­тили до тех­ничес­кой сек­ции собесе­дова­ния, которую я про­шел. Вот так я получил пер­вую работу прог­раммис­том, а жур­нал стал для меня воз­можностью поделить­ся сво­ими наход­ками и опы­том. С тех пор я регуляр­но пуб­ликовал­ся и в «Хакере», и в жур­нале «IT Спец». Чудес­ное было вре­мя!

Пентестер

«Хакер» помог мне стать пен­тесте­ром и най­ти любимую работу.

Лид команды DevSecOps в «М.Видео-Эльдорадо»

«Хакер» — это леген­да! «Хакер» — это часть моей жиз­ни! В кон­це двух­тысяч­ных, ког­да мое обу­чение на спе­ца ИБ в уни­вер­ситете под­ходило к кон­цу, на воп­рос «А вы будете нам рас­ска­зывать, как взла­мывать Linux?» я услы­шал от пре­пода фра­зу «Я — нет! Я обу­чаю вас адми­нис­три­ровать Linux. А как его взла­мывать, читай­те‑ка сами в жур­нале „Хакер“!». А в 2016 году я пере­ехал в Мос­кву, искал работу в ИБ и обра­тил­ся в редак­цию жур­нала с пред­ложени­ем о кол­лабора­ции.

Тог­да я был скром­ный парень, который рвал­ся наверх и хотел заявить о себе. У меня уже был опыт написа­ния ака­деми­чес­ких ста­тей, два обра­зова­ния (ИБ и бухучет) и нес­коль­ко лет пре­пода­вания на кур­сах ИТ. И так сло­жилось, что у меня за пле­чами уже была прак­тика ревер­са. Я пред­ложил цикл ста­тей по ревер­су мал­вари, и с это­го началось мое вос­хожде­ние. Поз­же «Хакер» помог мне в прод­вижении лич­ного брен­да, мой Telegram-канал W2hack начал напол­нять­ся новыми под­писчи­ками, при­ходив­шими с Xakep.ru. Еще поз­же я выпус­тил новый цикл по циф­ровой форен­зике.

Я и сам мно­гое узна­вал имен­но со стра­ниц «Хакера». Сегод­ня «Хакер» — это авто­ритет­ней­шее изда­ние не толь­ко в РФ, но и в СНГ, круп­ней­ший и глав­ный про­филь­ный жур­нал по теме кибер­беза в рус­ско­языч­ном сег­менте сети. Сегод­ня я дер­жу «Хакер» в избран­ных зак­ладках и гор­жусь тем, что мно­го лет был активным авто­ром! Искрен­не бла­года­рю всю коман­ду «Хакера» за то, что ког­да‑то повери­ли в меня, дали этот шанс и поз­волили реали­зовать себя!

MikroTik-ниндзя, DevSecOps

Жур­нал всег­да под­талки­вал меня к изу­чению нового и рас­ширял горизон­ты. Началось все с того, что я про­читал куп­ленный в склад­чину с соседя­ми по обща­ге выпуск от кор­ки до кор­ки — и ничего не понял. Про­читал еще раз — ста­ло чуть луч­ше. На пятый раз уже что‑то понял. Впро­чем, тог­да у меня и компь­юте­ра‑то не было: единс­твен­ный комп был у соседа по ком­нате, а пароль он не говорил. Ког­да сосед уез­жал на выход­ные к родите­лям, был уве­рен, что ком­пом ник­то не поль­зует­ся. Но он не знал, что в «Хакере» были статьи о том, как сбро­сить пароль! Спус­тя годы я дорос до того, что­бы пуб­ликовать в любимом жур­нале свои статьи, и обна­ружил, что все те авто­ры, которы­ми я вос­хищал­ся, на самом деле обыч­ные люди — такие же, как я. Рад, что жур­нал обрел вто­рую жизнь в интерне­те. Спа­сибо всем, кто при­ложил к это­му руку. Андрей, ты подарил всем нам вто­рую молодость!

Ког­да мне было лет две­над­цать‑три­над­цать, я поехал c родите­лями на книж­ную ярмарку. Там про­дава­лось мно­го дешевых кан­цто­варов и дру­гих вещей, необ­ходимых для шко­лы. И там я впер­вые уви­дел жур­нал «Хакер»: новые выпус­ки и стоп­ки ста­рых, которые мож­но было купить за 50 руб­лей, а час­то еще дешев­ле. Я накупил штук пять и читал дома запо­ем. Одна из пер­вых ста­тей, которые я про­читал, была про взлом сай­та ЕГЭ. Было непонят­но, но очень инте­рес­но. Имен­но так у меня зароди­лась идея стать хакером. И спус­тя мно­го лет я все‑таки им стал, за что бла­года­рен жур­налу.

Dok2d

Бла­года­ря «Хакеру» я узнал про сущес­тво­вание DEFCON, а пос­ле даже стал орга­низа­тором DEFCON-груп­пы. Как‑то по стать­ям из «Хакера» я сде­лал квест, который пыталась решить вся редак­ция того же «Хакера» с Иль­ей Русане­ном во гла­ве. И было очень иро­нич­но, что не смог­ли прой­ти!

Независимый исследователь

Боль­шое количес­тво прак­тичес­ки цен­ных ста­тей «Хакера» помога­ло в раз­ных про­ектах.

Реверс-инженер лаборатории AP Security

Ког­да мне было три­над­цать лет, мой дядя дал мне почитать тех­ничес­кие жур­налы: Linux Format и «Хакер». Вот так я поз­накомил­ся с ним! Мне нра­вит­ся его читать, потому что статьи хорошие и информа­тив­ные, я ста­раюсь писать такие же. Для меня на пер­вом мес­те делить­ся сво­ими наход­ками и зна­ниями с людь­ми. Имен­но в «Хакере» я впер­вые поз­накомил­ся с работа­ми Кри­са Кас­пер­ски.

«Хакер» — это как хороший зна­комый, который всег­да рад тебя видеть и даже пос­ле мно­гих лет дис­коннек­та не будет спра­шивать: «Дорогой, а где ты был?»