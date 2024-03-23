Содержание статьи
- MichelleVermishelle
- Пентестер в МТС
- solkogan
- Программист, фрилансер
- Виктор Паперно
- Backend-разработчик
- Юрий Другач
- Методолог по повышению осведомленности в StopPhish
- Hackcat
- Инженер тестирования безопасности в EPAM
- Валерий Линьков
- Генеральный директор ООО «Неправильная школа»
- Soxoj
- Глава OSINT CoE, Social Links
- s0i37
- Ведущий специалист по анализу защищенности в УЦСБ
- Никита Колмогоров
- CTO в Big Whale Labs Inc.
- Алексей Соммер
- Lead Software Engineer в Capgemini
- icoz
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- Марк Клинтов
- Специалист по обнаружению компьютерных угроз и инцидентов в ООО «СИГМА»
- DrieVlad
- Специалист по анализу защищенности в УЦСБ
- Виталий Евсиков
- Сооснователь Inseca, IT-эксперт
- Владимир Тимофеев
- Владелец IT-компании android-tools.ru
- Игорь Антонов
- Тимлид в «Тинькофф»
- cyberopus
- Пентестер
- Иван Пискунов
- Лид команды DevSecOps в «М.Видео-Эльдорадо»
- Дмитрий Бубнов
- MikroTik-ниндзя, DevSecOps
- Вячеслав Москвин
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- Dok2d
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- W0lFreaK
- Независимый исследователь
- AFANX
- Реверс-инженер лаборатории AP Security
- eakj
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info
В честь праздника цена годовой подписки на «Хакер» снижена с 4000 до 3000 рублей, акция продлится до конца марта. Также у «Хакера» теперь есть маскот — серый полосатый кот‑хакер и стикерпак с ним, который ты просто обязан немедленно добавить к себе в Telegram!
MichelleVermishelle
Пентестер в МТС
Мне давно хотелось творить, что‑то создавать, вносить свой вклад в ИБ‑комьюнити. «Хакер» — это именно та площадка, которую читают все уважающие себя специалисты. Именно «Хакер» позволил найти новое комьюнити, открыть для себя интересных авторов, научиться трюкам и крутым техникам, которые не раз выручали на сложных проектах. Очень необычно приходить на разные ИБ‑тусовки, знакомиться с новыми людьми, а они тебя уже знают: «А, это ты тот чувак из „Хакера“?»
solkogan
Программист, фрилансер
Бумажные номера «Хакера» мотивировали меня в детстве. Помню, как писал локеры экрана, которые выводили на все школьные компьютеры фото нашего класса, а потом меня вызывали к директору, чтобы я их удалил. Я очень интересовался темой компьютерных вирусов и благодаря этому освоил программирование. В итоге это определило мою дальнейшую профессию.
Виктор Паперно
Backend-разработчик
Когда‑то я учился в 11-м классе и написал первую статью на Хабр про iOS и Python. Она прошла через редакторов, я очень гордился, что ее опубликовали, и тут мне в ЛС пишет Женя Зобнин с предложением написать статью. Я помню, как я дрожащей рукой набирал первое письмо. А потом вышла статья, еще в бумажной версии журнала, и я ездил за ним и за гонораром. До сих пор журнал лежит, и я периодически им хвастаюсь!
Юрий Другач
Методолог по повышению осведомленности в StopPhish
Журнал «Хакер» определил мои интересы и мою деятельность — то, чем я занимаюсь последние пятнадцать лет. Когда я жил в Воркуте, у меня еще не было интернета и я прочитал свой первый «Хакер», мне показалось, что «обход системы» — это очень интересная область. После этого я не пропустил ни одного выпуска журнала. Я до сих пор не «технарь», и, если бы Крис Касперски продолжал писать статьи, я бы все так же ничего не понимал, но было бы все так же интересно!
Зато гуманитарная часть хакерства меня всегда захватывала: социальная инженерия, фишинг и вот это вот все. В итоге в 2017 году мы с друзьями открыли свою компанию и твердо встали на светлую сторону в этой бесконечной игре — хакер против безопасника. Пока что более интересной деятельности для себя я не вижу. Так что точно можно сказать, что «Хакер» помог мне в жизни: теперь я занимаюсь любимым делом. Кстати, когда я опубликовал в «Хакере» свою первую статью, меня тут же взломали. Все мои пароли в веб‑сервисах были цифровыми, и через пару часов кто‑то угнал мою учетку при помощи слитой базы паролей. Выйдя на «злоумышленника», я понял, что меня взломал сотрудник топовой пентестерской компании в РФ. Спасибо тебе, Илья, пришлось разобраться, что такое сложный пароль и 2FA!
Hackcat
Инженер тестирования безопасности в EPAM
Мне не пришлось проходить ни одного серьезного собеседования, когда работодатель узнавал, что я пишу в «Хакер». А в университете это освободило меня от сдачи некоторых предметов, сдать которые у меня вообще не было шансов. Первую работу я получил тоже исключительно благодаря «Хакеру»: работодатель, оказывается, активно читал журнал и, когда узнал, что я туда пишу, сказал, что я принят.
Валерий Линьков
Генеральный директор ООО «Неправильная школа»
«Хакер» был со мной на протяжении всего моего IT-пути. Увлекаться хакерством я начал еще школьником, и знакомство пошло с двух журналов: «ПК просто», в котором были базовые знания о ПК, и «Хакера», уровень которого мне тогда казался недосягаемым. Как‑то раз я общался с другом, и мы задумались, что хотели бы быть игровыми журналистами.
В то время был популярен журнал «Игромания». Мы представляли, как будем писать статьи про игры и получать за это деньги (тогда не было стримов). Как‑то раз я услышал мысль «Не делай из хобби работу», и идея стать игровым журналистом у меня отпала. Я стал сетевиком и программистом. Со временем стал делиться мыслями и дошел до журнала «Хакер». Теперь я смог сказать, что моя работа превратилась в хобби, которое приносит и деньги, и удовольствие. В этом мне помог «Хакер» в целом и Андрей Письменный в частности. Мы вместе превратили мой набор мыслей в классную статью. Это был незабываемый опыт!
Soxoj
Глава OSINT CoE, Social Links
Редакторы так поспешили опубликовать мою первую статью, что запостили ее с моим именем из почты, проигнорировав профиль на сайте, где был указан никнейм. Статья разлетелась по всем тематическим телеграм‑каналам, так что, когда в статье имя исправили на ник, было уже поздно — «Хакер» меня сдеанонил!
s0i37
Ведущий специалист по анализу защищенности в УЦСБ
«Хакер» почти всю сознательную жизнь был со мной... Компьютер у меня появился довольно рано — в 1999 году. Я тогда был еще маленький и воспринимал его исключительно как игрушку. А вот мои родители заинтересовались компьютером куда серьезнее меня, начали изучать его, покупать различную литературу.
С тех самых пор журнал «Хакер» начал появляться в нашем доме регулярно. Шли годы, и я постепенно тоже начал интересоваться этим необычным журналом, со смелыми, креативными, а порой и хулиганскими обложками и провокационными темами. Пришло время поступать в вуз, и выбор пал на ИТ‑сферу, тогда еще не такую популярную. Затем я пошел работать обычным админом и программистом. Словом, ничего интересного.
Но отпечаток, оставленный «Хакером» в детстве, давал о себе знать. Тянуло изучать все вокруг и делать вещи, которые коллеги тогда называли странными, а я бы сейчас назвал хулиганством. И вот пришел момент менять работу. И тут журнал «Хакер» повлиял на мою судьбу решающим образом, подтолкнув сделать выбор между вакансией Python-программиста и пентестера в пользу последнего.
Сейчас для меня журнал «Хакер» — это вот такая коллекция.
27 килограммов чистых знаний! Даже спустя годы в его уже постаревших страницах можно обнаружить уникальные, порою забытые вещи.
Никита Колмогоров
CTO в Big Whale Labs Inc.
В шерстистые нулевые «Хакер» привил мне тягу ко всему, связанному с компьютерами! Я читал и читал бесконечные статьи, не понимая и половины слов. Когда был школьником, напротив моей 23-й школы в Нижневартовске был магазин «Радуга» с киоском со всякой печатью и компьютерными играми. Я мог часами после уроков (особенно когда на улице было под минус 30) читать описания и рассматривать скриншоты и описания видеоигр на дисках. Однако каждый раз уходил я с новым номером «Хакера» и вместо мультиков после школы читал статьи.
Алексей Соммер
Lead Software Engineer в Capgemini
Как‑то лет двадцать назад я написал свой первый материал и отправил его в разные издательства. Получил предложение от одного из них, но в итоге в публикации мне отказали. Банально не смог выжать больше 40 страниц из темы HTML/CSS. Как сейчас помню, я был плохим мальчиком и предлагал не следовать стандартам, а использовать то, что поддерживается всеми браузерами. Тогда я разместил свою статью на каком‑то сайте с названием, похожим на «Хакер», но вряд ли это был Xakep.ru.
icoz
Еще в двухтысячных я изучал мир ассемблера, кряков и прочих хакерских техник именно по материалам «Хакера». Пробовал что‑то из статей сам. Статьи расширяли кругозор: давали знания по устройству не только компа, но и сетей, БД и прочего... Некоторыми знаниями пользуюсь до сих пор! В конце нулевых была шикарная рубрика с головоломками от Склярова. Я даже как‑то раз занял призовое место. Но приз так и не получил. Связывался несколько раз по электронной почте, записывали адрес и говорили, что вот‑вот оформят подписку (по обычной почте!) и пришлют какой‑то презент. Но за полгода так ничего и не случилось. Было так обидно, что бросил покупать журнал (да и контент стал не слишком интеллектуальным) и не читал его несколько лет.
А потом, лет десять спустя, снова наткнулся на «Хакер», но уже новый — только в электронном виде, на сайте, с новыми материалами, содержащими что‑то свежее, а не пять раз переписанное всеми из одного угла интернета в другой. Подписался снова! Регулярно читаю статьи и нахожу что‑то новое для себя — поддерживаю себя в форме. Спасибо, так держать!
Марк Клинтов
Специалист по обнаружению компьютерных угроз и инцидентов в ООО «СИГМА»
«Хакер» стал основой для моего карьерного роста. Без него мои знания и успехи оставались бы в тени. Я помню свою первую статью, которая очень долго ждала редактуры. Это был рассказ о моем первом качественном проекте на GitHub, и инфой об этом творении я хотел поделиться с другими. Навыков в написании статей у меня тогда было не так много, и приходилось подстраиваться под нормы, принятые в «Хакере». Долгое и мучительное ожидание вместе с кропотливой работой над статьей превратились в яркое ликование, когда я увидел свое творчество в этом легендарном журнале. Я счастлив, что мне удалось оставить свой след здесь, а главное — хочу сказать спасибо терпеливым и опытным редакторам!
DrieVlad
Специалист по анализу защищенности в УЦСБ
О журнале «Хакер» я знаю не так уж давно, примерно с 2020 года. В это время я как раз учился в универе и задумывался о будущей профессии. Я писал курсовую по близкой к пентесту теме, и на «Хакере» оказался очень годный материал об этом. Тогда я даже подумать не мог, что через какое‑то время мой материал там тоже опубликуют. Но прошло время, я начал работать, познакомился с @s0i37). Он рассказал мне, что любой человек может предложить свой материал для публикации. Я решился и написал. Одна из интересных историй связана с моей поездкой в Казахстан на конференцию. Там я познакомился с местными ребятами и на удивление узнал, что «Хакер» в Казахстане заблокирован. Но при этом они умудряются находить материалы и читать их. Они сказали мне, что учились делать NTLM Relay по моим статьям, — меня очень сильно это воодушевило, так я понял, что все это было не бесполезно.
Виталий Евсиков
Сооснователь Inseca, IT-эксперт
Статьи в «Хакере» были моим первым опытом публикации. Вдохновившись положительными отзывами, я год назад написал свой курс по теме Threat Intelligence.
Владимир Тимофеев
Владелец IT-компании android-tools.ru
Когда‑то очень давно я прочитал в «Хакере» статью о заработке на мобильных приложениях. Много лет откладывал эту идею и сейчас жалею только о том, что сразу не бросился в омут разработки. Прикуп мне тогда сказали, но я не захотел переезжать в Сочи. Сейчас у меня своя компания, которая занимается именно этим, но на заре рынка можно было очень быстро собрать все сливки. Тогда заработки были в разы больше, чем сейчас. Трудно найти другой источник такой же полезной информации, как журнал «Хакер».
Игорь Антонов
Тимлид в «Тинькофф»
С журнала «Хакер» начался мой путь в IT. Первый номер (еще бумажный) взял почитать у приятеля в 2000 году. Тогда я мало что понял из прочитанного, но мне понравилась атмосфера. Много непонятного и интересного, имена людей скрыты за никами, свой сленг, прикольные иллюстрации. Все это производило какое‑то нереальное впечатление. С тех пор я стал постоянным читателем и мечтал когда‑нибудь стать и автором (и получить тот самый ящик @real.xakep.ru). «Хакер» меня заразил идеей постоянно в чем‑то разбираться, прокачивать новые навыки и искать ответы.
Программировать я тоже начал благодаря журналу «Хакер». В июльском номере за 2001 год вышла первая вводная статья по Delphi. Для меня она стала точкой старта. Следом пошли книги и эксперименты. Свои первые деньги на программировании получилось заработать еще в школе. В общем, «Хакер» помог найти хобби, которое переросло в профессию. А в 2006 году и мои статьи стали частью журнала. Я тогда учился на втором курсе, и мне безумно хотелось устроиться на работу разработчиком. Хотелось создавать коммерческий софт и качать навыки. Тогда найти работу именно программистом в моем городе было сложно. Компании охотно брали студентов технических вузов, а вот с гуманитариями никто связываться не хотел. Откуда у гуманитария нужные навыки? Меня отфутболили в нескольких компаниях. Не помог и диплом с призовым местом краевой олимпиады по программированию (эта история тоже связана с журналом).
Тогда я решил, что нужно подкрепить свои знания более серьезными аргументами. Пазл сошелся, когда вышли мои первые статьи в «Хакере». На одно из собеседований я пришел прямо с номером, где были мои публикации. Это вызвало небольшой «вау‑эффект», и меня в итоге допустили до технической секции собеседования, которую я прошел. Вот так я получил первую работу программистом, а журнал стал для меня возможностью поделиться своими находками и опытом. С тех пор я регулярно публиковался и в «Хакере», и в журнале «IT Спец». Чудесное было время!
cyberopus
Пентестер
«Хакер» помог мне стать пентестером и найти любимую работу.
Иван Пискунов
Лид команды DevSecOps в «М.Видео-Эльдорадо»
«Хакер» — это легенда! «Хакер» — это часть моей жизни! В конце двухтысячных, когда мое обучение на спеца ИБ в университете подходило к концу, на вопрос «А вы будете нам рассказывать, как взламывать Linux?» я услышал от препода фразу «Я — нет! Я обучаю вас администрировать Linux. А как его взламывать, читайте‑ка сами в журнале „Хакер“!». А в 2016 году я переехал в Москву, искал работу в ИБ и обратился в редакцию журнала с предложением о коллаборации.
Тогда я был скромный парень, который рвался наверх и хотел заявить о себе. У меня уже был опыт написания академических статей, два образования (ИБ и бухучет) и несколько лет преподавания на курсах ИТ. И так сложилось, что у меня за плечами уже была практика реверса. Я предложил цикл статей по реверсу малвари, и с этого началось мое восхождение. Позже «Хакер» помог мне в продвижении личного бренда, мой Telegram-канал W2hack начал наполняться новыми подписчиками, приходившими с Xakep.ru. Еще позже я выпустил новый цикл по цифровой форензике.
Я и сам многое узнавал именно со страниц «Хакера». Сегодня «Хакер» — это авторитетнейшее издание не только в РФ, но и в СНГ, крупнейший и главный профильный журнал по теме кибербеза в русскоязычном сегменте сети. Сегодня я держу «Хакер» в избранных закладках и горжусь тем, что много лет был активным автором! Искренне благодарю всю команду «Хакера» за то, что когда‑то поверили в меня, дали этот шанс и позволили реализовать себя!
Дмитрий Бубнов
MikroTik-ниндзя, DevSecOps
Журнал всегда подталкивал меня к изучению нового и расширял горизонты. Началось все с того, что я прочитал купленный в складчину с соседями по общаге выпуск от корки до корки — и ничего не понял. Прочитал еще раз — стало чуть лучше. На пятый раз уже что‑то понял. Впрочем, тогда у меня и компьютера‑то не было: единственный комп был у соседа по комнате, а пароль он не говорил. Когда сосед уезжал на выходные к родителям, был уверен, что компом никто не пользуется. Но он не знал, что в «Хакере» были статьи о том, как сбросить пароль! Спустя годы я дорос до того, чтобы публиковать в любимом журнале свои статьи, и обнаружил, что все те авторы, которыми я восхищался, на самом деле обычные люди — такие же, как я. Рад, что журнал обрел вторую жизнь в интернете. Спасибо всем, кто приложил к этому руку. Андрей, ты подарил всем нам вторую молодость!
Вячеслав Москвин
Когда мне было лет двенадцать‑тринадцать, я поехал c родителями на книжную ярмарку. Там продавалось много дешевых канцтоваров и других вещей, необходимых для школы. И там я впервые увидел журнал «Хакер»: новые выпуски и стопки старых, которые можно было купить за 50 рублей, а часто еще дешевле. Я накупил штук пять и читал дома запоем. Одна из первых статей, которые я прочитал, была про взлом сайта ЕГЭ. Было непонятно, но очень интересно. Именно так у меня зародилась идея стать хакером. И спустя много лет я все‑таки им стал, за что благодарен журналу.
Dok2d
Благодаря «Хакеру» я узнал про существование DEFCON, а после даже стал организатором DEFCON-группы. Как‑то по статьям из «Хакера» я сделал квест, который пыталась решить вся редакция того же «Хакера» с Ильей Русаненом во главе. И было очень иронично, что не смогли пройти!
W0lFreaK
Независимый исследователь
Большое количество практически ценных статей «Хакера» помогало в разных проектах.
AFANX
Реверс-инженер лаборатории AP Security
Когда мне было тринадцать лет, мой дядя дал мне почитать технические журналы: Linux Format и «Хакер». Вот так я познакомился с ним! Мне нравится его читать, потому что статьи хорошие и информативные, я стараюсь писать такие же. Для меня на первом месте делиться своими находками и знаниями с людьми. Именно в «Хакере» я впервые познакомился с работами Криса Касперски.
eakj
«Хакер» — это как хороший знакомый, который всегда рад тебя видеть и даже после многих лет дисконнекта не будет спрашивать: «Дорогой, а где ты был?»