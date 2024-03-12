В 2024 году «Хакеру» исполня­ется 25 лет. В честь это­го мы соб­рали вос­помина­ния читате­лей о жур­нале и о том, какую роль он сыг­рал в их жиз­ни. Так­же в честь юби­лея мы объ­явля­ем вре­мен­ную скид­ку на под­писку до 3000 руб­лей. Акция прод­лится до кон­ца мар­та.

Под­борку мы про­иллюс­три­рова­ли нашим новым мас­котом — серым полоса­тым котом, который впер­вые появил­ся на обложке номера «Опас­ный IoT» и так всем полюбил­ся, что фут­болки «с котиком» ста­биль­но раз­бирали на каж­дой кон­ферен­ции и про­сили допеча­тать еще и еще. Если тебе тоже нра­вит­ся котик, то у нас для тебя кое‑что есть: сти­кер­пак для Telegram с ним.

А если захочешь сде­лать подарок нам, то это очень лег­ко: прос­то офор­ми под­писку на «Хакер»! Даже если она у тебя уже есть, прод­ление на год никог­да не помеша­ет. Еще луч­ше, если обра­тишь вни­мание тво­ей орга­низа­ции на воз­можность офор­мить под­писку для сот­рудни­ков. Получен­ные день­ги мы вкла­дыва­ем в новые матери­алы и улуч­шение сай­та.

Артем

DevoOps-инженер в крупной компании

Од­нажды, будучи под­рос­тком, уви­дел в киос­ке жур­нал и купил. Жур­нал помогал скра­шивать досуг сво­ими исто­риями из хак­сце­ны, забав­ными отве­тами на воп­росы читате­лей, ну и новин­ками железа и соф­та. Вооб­ще, было инте­рес­но читать прак­тичес­ки все, что было в жур­нале!

Александр

Инженер-программист на научно-производственном предприятии

Я поз­накомил­ся с «Хакером», ког­да учил­ся в шко­ле, при­мер­но в 9-м клас­се (2007 год). Был у при­яте­ля в гос­тях, он счи­тал­ся «про­шарен­ным» в компь­ютер­ной темати­ке, под­рабаты­вал почин­кой компь­юте­ров на дому. Уви­дел у него дома жур­нал, поп­росил почитать. Ничего не понял, но было инте­рес­но.

«Хакер» под­стег­нул мой инте­рес к IT, замоти­виро­вал искать отве­ты на непонят­ные воп­росы. Ког­да я его читал, я не понимал абсо­лют­но ничего, хотя знал, что в жур­нале опи­саны доволь­но инте­рес­ные темы. Вчи­тывал­ся, опре­делял для себя нез­накомые понятия, выяс­нял, какое зна­чение они име­ют в компь­ютер­ном мире, и пос­тепен­но начинал вни­кать в суть ста­тей. Этот опыт помог уже и во вре­мя работы инже­нером, ког­да при­ходи­лось поз­навать суть про­цес­сов и вещей, с которы­ми рань­ше никог­да не стал­кивал­ся.

Бу­дучи сту­ден­том, я иног­да покупал себе «Хакер» в печат­ном виде. Однажды уви­дел на при­лав­ке киос­ка жур­нал с дис­ком, на котором был образ толь­ко что вышед­шей Ubuntu 18.04. Я дав­но хотел поп­робовать Linux, и встре­чу с дан­ным номером жур­нала я пос­читал руководс­твом к дей­ствию. Купил жур­нал, в обще­житии поп­робовал уста­новить Ubuntu вто­рой сис­темой, но слу­чай­но (конеч­но же, из‑за нез­нания и спеш­ки) стер абсо­лют­но все раз­делы и унич­тожил всю информа­цию. Повез­ло, что никаких важ­ных отче­тов и кур­совых работ на нем не было, ина­че бы исто­рия была куда более тра­гич­ная, но такой вот опыт я получил.

Elgens

Диспетчер-логист

На про­тяже­нии пяти лет был дос­туп к «печат­ной прос­рочке» (2009–2014 годы): покупал по дешев­ке печат­ную вер­сию с задер­жкой два‑три месяца от выпус­ка, с тех пор так и читаю вас.

Я нем­ножко адми­ню в нес­коль­ких неболь­ших офи­сах, в кур­се «дырочек» бла­года­ря новос­тно­му раз­делу.

Од­нажды про­сек, что все под­кон­троль­ные мне роуте­ры ASUS в одном бот­нете! Была статья, как сос­нифать тра­фик самого роуте­ра, начал про­бовать, и вот выяс­нилось! Хар­дре­сет ситу­ацию не исправ­лял, приш­лось руч­ками про­шивать все шесть штук, фанатизм к дан­ной мар­ке рез­ко поутих, зато почувс­тво­вал себя вай­тха­кером. По‑моему, это был Gafgyt.

Александр

Ведущий программист в ООО «Бюро ЕСГ»

Стал покупать бумаж­ный жур­нал, ког­да работал в Мос­кве в 1999 году.

В 99-м был веселый жур­нал, пом­ню раз­дел «Запад­лос­тро­ение», были какие‑то статьи о компь­ютер­ных играх. Скра­шивал жизнь в чужом городе.

Андрей

Специалист по сопровождению ПС в телекоммуникационной компании

Впер­вые купил «Хакер» в киос­ке печати в мет­ро из‑за вызыва­юще­го наз­вания. Бла­года­ря стать­ям получал отве­ты на мно­гие воп­росы и вызовы на работе в ИБ. Во мно­гих слу­чаях те проб­лемы, что были по работе, решались через статьи в све­жих выпус­ках жур­нала.

Сергей

Фрилансер

В далеком 2003 году в оче­ред­ном спец­выпус­ке под наз­вани­ем «Оси 4 work» была статья про 1С, в которой были сло­ва «тач­ка не куп­лена, да и ком­пу апгрейд нужен...». Меня эта тема зацепи­ла, и я решил осво­ить эту сис­тему, которая, по завере­нию авто­ра статьи, поз­волит «и тач­ку купить, и ком­пушник про­апгрей­дить». Прош­ло 20 лет, уже и квар­тира куп­лена, дом дос­тра­ивает­ся, про тач­ки с ком­пушни­ком вооб­ще мол­чу. Вот так, с подачи вашего жур­нала, при­шел к успе­ху!

Антон

Системный администратор

Это мои ран­ние учеб­ники, бла­года­ря жур­налу я увлекся ИБ.

Rubber

Фрилансер

Я читал «Хакер» в бумаге и элек­трон­ные вер­сии такого рода жур­налов еще в эпо­ху FidoNet. Бла­года­ря «Хакеру» регуляр­но шту­дирую отче­ты о сли­вах пер­сонал­ки, зна­ком­люсь с обзо­рами уяз­вимос­тей и тес­тов надеж­ности раз­ных средств ком­муника­ции. Поль­зовал­ся рекомен­даци­ями «Хакера» для тес­тирова­ния надеж­ности шиф­рования тра­фика и защиты ЛВС. Однажды обна­ружил попыт­ку взло­ма моего ком­па на работе в ЛВС круп­ной ком­пании и немед­ленно в ответ перезаг­рузил напада­ющий комп. Боль­ше подоб­ных попыток не отме­чал, но мес­тная служ­ба безопас­ности неожи­дан­но потеп­лела ко мне. Нап­ример, ког­да про­токо­лом безопас­ности пер­соналу зап­ретили любое исполь­зование флеш‑носите­лей, я про­дол­жал спо­кой­но поль­зовать­ся у них на гла­зах.

Данияр

Системный администратор

В 2001 году, ког­да я учил­ся в инсти­туте, одно­кур­сник как‑то при­нес жур­нал на пары, он мне пон­равил­ся, с тех пор я начал покупать в киос­ках. Я начал увле­кать­ся кодин­гом, читать кни­ги, которые рекомен­довали в кон­це жур­нала. На лек­ции в инсти­туте по пред­мету «Ста­тис­тика» у меня как‑то пор­вался пакет, в котором я что‑то дол­го искал, в нем лежали кон­спек­ты и жур­нал «Хакер». Имен­но в тот момент, ког­да пре­под про­ходил воз­ле меня, все содер­жимое вывали­лось на пол. Пре­под уви­дел это, под­нял жур­нал, про­бежал гла­зами по обложке, взгля­нул на меня и мол­ча передал его мне. Я, весь в крас­ке, соб­рал все с пола и сло­жил в одну стоп­ку. Ког­да был зачет по это­му пред­мету (я был не под­готов­лен), нас всех по одно­му приг­лашали за стол. Пре­под был очень стро­гий, в воз­расте. Я пошел в кон­це, сел нап­ротив него и ска­зал, что я не готов. Он вспом­нил про тот слу­чай, ког­да из пакета вывалил­ся жур­нал, и начал задавать воп­росы о содер­жимом это­го жур­нала. В ито­ге мы с ним минут 15–20 беседо­вали о тех­нологи­ях, о хакерах и так далее. В кон­це он мне пос­тавил зачет, со сло­вами, что не хотел бы меня видеть хакером, и пожелал, что­бы я доучил­ся как сле­дует, выпус­тился спе­циалис­том!

NENser

Пентестер

Как‑то раз в школь­ные годы (конец 90-х) мы с моим дядей оста­нови­лись у киос­ка с прес­сой и он спро­сил, купить ли мне что‑нибудь. Мой взгляд упал на жур­нал «Хакер», не пом­ню уже, что там было на обложке, но я смот­рел на него как заворо­жен­ный. Я поп­росил купить его, на что дядя отве­тил: «Нет, тебе это слиш­ком рано» — и купил жур­нал CHIP. Как будущий хакер я не мог сми­рить­ся с огра­ниче­ниями, осо­бен­но каса­ющи­мися дос­тупа к информа­ции. Я пообе­щал себе, что обя­затель­но накоп­лю денег и куп­лю его сам. Так и про­изош­ло. Пос­тепен­но узна­вая что‑то новое из «Хакера», я искал допол­нитель­ную информа­цию о том, что было в стать­ях. Я вырос в этой сфе­ре. Мож­но ска­зать, что «Хакер» помог мне опре­делить­ся с про­фес­сией и любимым делом, стал для меня глав­ным триг­гером, который запус­тил во мне инте­рес к информа­цион­ной (без)опас­ности. Сей­час я работаю пен­тесте­ром уже более десяти лет.

Вадим

Главный эксперт по информационной безопасности, «Краслесинвест»

Од­нажды уви­дел бумаж­ный жур­нал в киос­ке «Рос­печати». Обал­дел, ког­да узнал, что, ока­зыва­ется, есть такие люди, которые лома­ют сис­темы и прог­раммы. Поэто­му в 2000 году выб­рал тог­да казав­шуюся край­не неиз­вес­тной спе­циаль­ность «компь­ютер­ная безопас­ность».

Дмитрий

Сотрудник ПАО «Газпром»

Уви­дел инфу про жур­нал, почитал статьи, и они пон­равились, стал покупать и кни­ги по этой темати­ке и, конеч­но же, офор­мил под­писку на год. И потом прод­лил еще на год. В ито­ге уже вто­рой год явля­юсь читате­лем «Хакера». Он помог мне рас­ширить зна­ния и узнать про новые тех­нологии и кни­ги.

Владимир

Аналитик данных

«Хакер» впер­вые уви­дел в ларь­ке «Рос­печати» в 2000 году. Вдох­новили Tips’n’Tricks, которые мож­но было показы­вать одноклас­сни­кам! А так­же более слож­ные статьи про реверс железа, под­бор SQL-инъ­екций и так далее. Из «Хакера» я получил обзорные зна­ния обо всех IT-тех­нологи­ях, получил ком­плексное видение от пай­ки элек­тро­ники и про­шив­ки кон­трол­леров до работы про­токо­лов высоко­го уров­ня. Но глав­ное — это вдох­новение и чувс­тво сво­боды начала двух­тысяч­ных. Была клас­сная акция: при­неси нам бутыл­ку или бан­ку чего‑то и получи жур­нал! Мы с дру­гом при­еха­ли из дру­гого города в Мос­кву ради такого, сфо­тог­рафиро­вались с глав­ным редак­тором и получи­ли жур­налы с автогра­фами!

Александр Дмитриев

Брокер коммерческой недвижимости, S5Development

«Хакер» был мод­ным и популяр­ным жур­налом в кон­це девянос­тых. Он в какой‑то сте­пени опре­делял моду пос­ле жур­нала Ptюч. По инс­трук­циям жур­нала мне уда­лось починить нас­трой­ки монито­ра, который пос­ле перехо­да в спя­щий режим почему‑то откры­вал­ся в чудовищ­ном раз­решении. В шко­ле я катего­ричес­ки не любил читать. За все вре­мя уче­бы я едва про­читал десяток книг, а часть из них по сок­ращен­ным сбор­никам. Но, пос­тупив в матема­тичес­кую шко­лу, я увлекся прог­рамми­рова­нием, и мне ста­ло инте­рес­но всё про компь­юте­ры. Тог­да‑то я и стал читать жур­нал. Читал его от пер­вой до пос­ледней полосы, каж­дый месяц успе­вая закон­чить номер еще до выхода сле­дующе­го. Потом добави­лись книж­ки по прог­рамми­рова­нию. Пос­ле по эко­номи­ке, пси­холо­гии, исто­рии, нон‑фик­шен и мно­жес­тво про­изве­дений художес­твен­ной литера­туры. Но точ­но пом­ню, что чте­ние в мою жизнь приш­ло с жур­налом «Хакер».

Мираж

Системный администратор

На этой работе, где я сей­час тру­жусь, ока­зались жур­налы еще 2000-х годов. «Хакер», ока­зыва­ется, здесь рань­ше выписы­вали. Так я стал обла­дате­лем некото­рых даже не вскры­тых копий жур­налов с дис­ками.

Но­вос­ти Xakep.ru о най­ден­ных уяз­вимос­тях всег­да дер­жали в кур­се. Осо­бен­но в пери­од «не‑Пети», WannaCry и EternalBlue. К тому же они зас­тавля­ют раз­бирать­ся в про­токо­лах и дру­гих экс­плу­ати­руемых на этот момент объ­ектах. Ломали нас как‑то через RDP и пос­ле шиф­ровали (в то вре­мя ском­про­мети­рован­ный сер­вер еще не был в моем ведоме). Пись­мо, оставлен­ное хакером, у меня до сих пор лежит. Видел исто­рии, как люди (еще молодые) попада­лись на соци­аль­ную инже­нерию, в этом слу­чае урок сто­ил все­го 50 тысяч руб­лей. И более 100 тысяч на покуп­ку обо­рудо­вания, которое так и лежит.

Станислав

Бизнес-аналитик в ИТ-консалтинге, Москва

«Хакер» пог­рузил меня в мир инте­рес­ного. Мно­го при­меров из жур­нала испы­тыва­лось в локаль­ной сети города! Ронял­ся город­ской узел свя­зи... Я стал одним из извес­тных компь­ютер­щиков города.

Павел

Ведущий инженер ВСМПО-АВИСМА

22 года назад у меня появил­ся пер­вый компь­ютер, мне тог­да было 16 лет. Понача­лу был инте­рес толь­ко к играм, но через пол­года уже было инте­рес­но, как это все работа­ет. Прав­да, в свя­зи с отсутс­тви­ем интерне­та и книг в нашем малень­ком город­ке мои воп­росы так и оста­вались без отве­та. Но как‑то чис­то слу­чай­но зашел в отде­ление Поч­ты Рос­сии и уви­дел, что у них мож­но выписы­вать жур­налы. Собс­твен­но, там я и уви­дел жур­нал «Хакер» (на то вре­мя «Спец» еще не было, хотя он мне пон­равил­ся боль­ше, там было боль­ше полез­ной информа­ции), на тот момент я как раз толь­ко начал получать сти­пен­дию. Хакер помог нап­равить меня в нуж­ном нап­равле­нии. Я узнал о сущес­тво­вании ассем­бле­ра, прог­рамм Hiew, OllyDbg, и это помог­ло мне «вылечить» некото­рые прог­раммы... 🙂 Еще пом­ню, как делал bat-фай­лы для авто­мати­зации, ну и под­шучивал над друзь­ями. Это ког­да я узнал о сущес­тво­вании реес­тра и о том, что мож­но бло­киро­вать кноп­ку «Пуск», дис­петчер задач и дру­гие эле­мен­ты. И тут мне в голову приш­ла шуточ­ная прог­рамма, которая бло­киру­ет «Пуск» и откры­вает окна с шуточ­ным тек­стом и дви­гающей­ся кноп­кой «Зак­рыть». На тот момент я толь­ко начинал изу­чать ассем­блер, но где‑то через год у меня что‑то такое получи­лось. Прав­да, потом из‑за нех­ватки вре­мени изу­чение ассем­бле­ра и отладчи­ков заб­росил, о чем сей­час силь­но жалею.

Роман

Заместитель директора металлообрабатывающего завода

«Хакер» мне помог не спить­ся и не снар­команить­ся в начале нулевых. Я очень силь­но увлекся компь­юте­рами, ког­да учил­ся в стар­ших клас­сах. Навер­ное, самый угар­ный факт, что жур­нал я брал в обыч­ной школь­ной (лицей­ской) биб­лиоте­ке на фор­муляр, и даже дис­ки к жур­налу мож­но было взять — прод­винутое заведе­ние. Интерне­та у меня тог­да не было, прог­рам­мки и клю­чи на AVP брал с дис­ков, пытал­ся прог­рамми­ровать по руб­рике «Кодинг» и даже хак­нул лицен­зию WinRAR по одной из ста­тей. В то вре­мя жур­нал еще называл­ся «Жур­нал компь­ютер­ных хулига­нов», это потом добави­ли «от». Ну а самая кру­тая руб­рика была «Хумор» со стать­ями Величай­шего Гуманис­та всех вре­мен и народов Дани­ила Шапова­лова. Это прос­то шедев­ры. Игры серии «Ядер­ный тит­бит» — это прос­то апо­гей кибер­куль­туры нулевых. Всем ][!

FiReMaN

Предприниматель

Уви­дел вто­рой номер в «Союз­печати», даль­ше всё как в тумане. Жур­нал очень силь­но пов­лиял на мой неок­репший под­рос­тко­вый мозг. Появ­ление жур­нала ста­ло прос­то куль­тур­ным взры­вом уров­ня начала вещания MTV, и нес­коль­ко лет я раз­говари­вал в основном фра­зами из жур­нала. Конеч­но, это не мог­ло не пов­лиять на выбор спе­циаль­нос­ти в вузе и пос­леду­ющей «око­локомпь­ютер­ной» работы, которой я фак­тичес­ки занима­юсь по сей день.

Ин­терес­ных исто­рий, свя­зан­ных с жур­налом, есть нес­коль­ко. К при­меру, в одном из номеров Даня в сво­ей руб­рике «Хумор» объ­явил кон­курс на стиш­ки про малень­кого хакера. Конеч­но же, я, как пре­дан­ный читатель, с удо­воль­стви­ем поучас­тво­вал. И каково же было мое удив­ление, ког­да, открыв номер #02/00, я обна­ружил в нем свои про­изве­дения! В то вре­мя для меня это был прос­то супер­повод для гор­дости и источник рес­пекта моих дру­зей‑гиков. Этот береж­но сох­ранен­ный номер сей­час лежит передо мной вмес­те с дву­мя пер­фокар­тами, на которых я накидал те самые стиш­ки.

Алексей

Старший преподаватель

Мне нуж­на была информа­ция по осо­бен­ностям жур­налиро­вания в кон­крет­ном экзем­пля­ре Linux. Нуж­ная статья наш­лась, и с тех пор я пос­тоян­ный читатель.

Ксения

Пенсионер

Ин­тересо­валась информа­тикой в кон­це девянос­тых. Уви­дела в про­даже «Хакер» и начала при­обре­тать печат­ные вер­сии. В нем было мно­го полез­ной и инте­рес­ной информа­ции. У меня есть поч­ти вся печат­ная вер­сия «Хакера». Ког­да жур­налы впер­вые уви­дели друзья, то испу­гались, подума­ли, что я взлом­щик. Приш­лось объ­яснить, что хакер — это мно­гоз­нающий человек, а жур­налы приш­лось спря­тать подаль­ше от непони­мающих глаз.

Алексей

Сотрудник QA Automation в «Тинькофф»

Бла­года­ря «Хакеру» я научил­ся кодить. Читал Даню Шапова­лова из жур­нала девуш­ке вслух, и она меня бро­сила...

Роман

Руководитель группы эксплуатации, ООО «Смарт-консалтинг»

Ро­дите­ли дру­га дер­жали книж­ный магазин. Иног­да помогал им на скла­де, и мне поз­волялось брать что‑нибудь почитать. Обыч­но это была фан­тасти­ка, но тут я нат­кнул­ся на это изда­ние и зачитал­ся до поз­дней ночи, но поч­ти ничего не понял. В ито­ге я их выкупил, перечи­тывал и пытал­ся все боль­ше понять. Потом я уже покупал себе все выпус­ки и, узна­вая по ним что‑то новое, перечи­тывал пре­дыду­щие статьи и понимал все боль­ше. Изда­ния с дис­ками для даль­них реги­онов нашей Родины тоже офи­ген­но полез­ны были! Видео по хакин­гу тоже было топ. На этом всем я про­качал­ся в зна­нии nix-like-сис­тем. До сих пор хра­ню все бумаж­ные изда­ния и CD/DVD, которые уже и вста­вить‑то дома некуда!

Продолжение следует

Ес­ли тоже хочешь оста­вить отзыв, при­соди­няй­ся! Так­же мы готовим­ся опуб­ликовать вос­помина­ния авто­ров и редак­торов «Хакера».