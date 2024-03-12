Содержание статьи
- Артем
- DevoOps-инженер в крупной компании
- Александр
- Инженер-программист на научно-производственном предприятии
- Elgens
- Диспетчер-логист
- Александр
- Ведущий программист в ООО «Бюро ЕСГ»
- Андрей
- Специалист по сопровождению ПС в телекоммуникационной компании
- Сергей
- Фрилансер
- Антон
- Системный администратор
- Rubber
- Фрилансер
- Данияр
- Системный администратор
- NENser
- Пентестер
- Вадим
- Главный эксперт по информационной безопасности, «Краслесинвест»
- Дмитрий
- Сотрудник ПАО «Газпром»
- Владимир
- Аналитик данных
- Александр Дмитриев
- Брокер коммерческой недвижимости, S5Development
- Мираж
- Системный администратор
- Станислав
- Бизнес-аналитик в ИТ-консалтинге, Москва
- Павел
- Ведущий инженер ВСМПО-АВИСМА
- Роман
- Заместитель директора металлообрабатывающего завода
- FiReMaN
- Предприниматель
- Алексей
- Старший преподаватель
- Ксения
- Пенсионер
- Алексей
- Сотрудник QA Automation в «Тинькофф»
- Роман
- Руководитель группы эксплуатации, ООО «Смарт-консалтинг»
- Продолжение следует
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Артем
DevoOps-инженер в крупной компании
Однажды, будучи подростком, увидел в киоске журнал и купил. Журнал помогал скрашивать досуг своими историями из хаксцены, забавными ответами на вопросы читателей, ну и новинками железа и софта. Вообще, было интересно читать практически все, что было в журнале!
Александр
Инженер-программист на научно-производственном предприятии
Я познакомился с «Хакером», когда учился в школе, примерно в 9-м классе (2007 год). Был у приятеля в гостях, он считался «прошаренным» в компьютерной тематике, подрабатывал починкой компьютеров на дому. Увидел у него дома журнал, попросил почитать. Ничего не понял, но было интересно.
«Хакер» подстегнул мой интерес к IT, замотивировал искать ответы на непонятные вопросы. Когда я его читал, я не понимал абсолютно ничего, хотя знал, что в журнале описаны довольно интересные темы. Вчитывался, определял для себя незнакомые понятия, выяснял, какое значение они имеют в компьютерном мире, и постепенно начинал вникать в суть статей. Этот опыт помог уже и во время работы инженером, когда приходилось познавать суть процессов и вещей, с которыми раньше никогда не сталкивался.
Будучи студентом, я иногда покупал себе «Хакер» в печатном виде. Однажды увидел на прилавке киоска журнал с диском, на котором был образ только что вышедшей Ubuntu 18.04. Я давно хотел попробовать Linux, и встречу с данным номером журнала я посчитал руководством к действию. Купил журнал, в общежитии попробовал установить Ubuntu второй системой, но случайно (конечно же, из‑за незнания и спешки) стер абсолютно все разделы и уничтожил всю информацию. Повезло, что никаких важных отчетов и курсовых работ на нем не было, иначе бы история была куда более трагичная, но такой вот опыт я получил.
Elgens
Диспетчер-логист
На протяжении пяти лет был доступ к «печатной просрочке» (2009–2014 годы): покупал по дешевке печатную версию с задержкой два‑три месяца от выпуска, с тех пор так и читаю вас.
Я немножко админю в нескольких небольших офисах, в курсе «дырочек» благодаря новостному разделу.
Однажды просек, что все подконтрольные мне роутеры ASUS в одном ботнете! Была статья, как соснифать трафик самого роутера, начал пробовать, и вот выяснилось! Хардресет ситуацию не исправлял, пришлось ручками прошивать все шесть штук, фанатизм к данной марке резко поутих, зато почувствовал себя вайтхакером. По‑моему, это был Gafgyt.
Александр
Ведущий программист в ООО «Бюро ЕСГ»
Стал покупать бумажный журнал, когда работал в Москве в 1999 году.
В 99-м был веселый журнал, помню раздел «Западлостроение», были какие‑то статьи о компьютерных играх. Скрашивал жизнь в чужом городе.
Андрей
Специалист по сопровождению ПС в телекоммуникационной компании
Впервые купил «Хакер» в киоске печати в метро из‑за вызывающего названия. Благодаря статьям получал ответы на многие вопросы и вызовы на работе в ИБ. Во многих случаях те проблемы, что были по работе, решались через статьи в свежих выпусках журнала.
Сергей
Фрилансер
В далеком 2003 году в очередном спецвыпуске под названием «Оси 4 work» была статья про 1С, в которой были слова «тачка не куплена, да и компу апгрейд нужен...». Меня эта тема зацепила, и я решил освоить эту систему, которая, по заверению автора статьи, позволит «и тачку купить, и компушник проапгрейдить». Прошло 20 лет, уже и квартира куплена, дом достраивается, про тачки с компушником вообще молчу. Вот так, с подачи вашего журнала, пришел к успеху!
Антон
Системный администратор
Это мои ранние учебники, благодаря журналу я увлекся ИБ.
Rubber
Фрилансер
Я читал «Хакер» в бумаге и электронные версии такого рода журналов еще в эпоху FidoNet. Благодаря «Хакеру» регулярно штудирую отчеты о сливах персоналки, знакомлюсь с обзорами уязвимостей и тестов надежности разных средств коммуникации. Пользовался рекомендациями «Хакера» для тестирования надежности шифрования трафика и защиты ЛВС. Однажды обнаружил попытку взлома моего компа на работе в ЛВС крупной компании и немедленно в ответ перезагрузил нападающий комп. Больше подобных попыток не отмечал, но местная служба безопасности неожиданно потеплела ко мне. Например, когда протоколом безопасности персоналу запретили любое использование флеш‑носителей, я продолжал спокойно пользоваться у них на глазах.
Данияр
Системный администратор
В 2001 году, когда я учился в институте, однокурсник как‑то принес журнал на пары, он мне понравился, с тех пор я начал покупать в киосках. Я начал увлекаться кодингом, читать книги, которые рекомендовали в конце журнала. На лекции в институте по предмету «Статистика» у меня как‑то порвался пакет, в котором я что‑то долго искал, в нем лежали конспекты и журнал «Хакер». Именно в тот момент, когда препод проходил возле меня, все содержимое вывалилось на пол. Препод увидел это, поднял журнал, пробежал глазами по обложке, взглянул на меня и молча передал его мне. Я, весь в краске, собрал все с пола и сложил в одну стопку. Когда был зачет по этому предмету (я был не подготовлен), нас всех по одному приглашали за стол. Препод был очень строгий, в возрасте. Я пошел в конце, сел напротив него и сказал, что я не готов. Он вспомнил про тот случай, когда из пакета вывалился журнал, и начал задавать вопросы о содержимом этого журнала. В итоге мы с ним минут 15–20 беседовали о технологиях, о хакерах и так далее. В конце он мне поставил зачет, со словами, что не хотел бы меня видеть хакером, и пожелал, чтобы я доучился как следует, выпустился специалистом!
NENser
Пентестер
Как‑то раз в школьные годы (конец 90-х) мы с моим дядей остановились у киоска с прессой и он спросил, купить ли мне что‑нибудь. Мой взгляд упал на журнал «Хакер», не помню уже, что там было на обложке, но я смотрел на него как завороженный. Я попросил купить его, на что дядя ответил: «Нет, тебе это слишком рано» — и купил журнал CHIP. Как будущий хакер я не мог смириться с ограничениями, особенно касающимися доступа к информации. Я пообещал себе, что обязательно накоплю денег и куплю его сам. Так и произошло. Постепенно узнавая что‑то новое из «Хакера», я искал дополнительную информацию о том, что было в статьях. Я вырос в этой сфере. Можно сказать, что «Хакер» помог мне определиться с профессией и любимым делом, стал для меня главным триггером, который запустил во мне интерес к информационной (без)опасности. Сейчас я работаю пентестером уже более десяти лет.
Вадим
Главный эксперт по информационной безопасности, «Краслесинвест»
Однажды увидел бумажный журнал в киоске «Роспечати». Обалдел, когда узнал, что, оказывается, есть такие люди, которые ломают системы и программы. Поэтому в 2000 году выбрал тогда казавшуюся крайне неизвестной специальность «компьютерная безопасность».
Дмитрий
Сотрудник ПАО «Газпром»
Увидел инфу про журнал, почитал статьи, и они понравились, стал покупать и книги по этой тематике и, конечно же, оформил подписку на год. И потом продлил еще на год. В итоге уже второй год являюсь читателем «Хакера». Он помог мне расширить знания и узнать про новые технологии и книги.
Владимир
Аналитик данных
«Хакер» впервые увидел в ларьке «Роспечати» в 2000 году. Вдохновили Tips’n’Tricks, которые можно было показывать одноклассникам! А также более сложные статьи про реверс железа, подбор SQL-инъекций и так далее. Из «Хакера» я получил обзорные знания обо всех IT-технологиях, получил комплексное видение от пайки электроники и прошивки контроллеров до работы протоколов высокого уровня. Но главное — это вдохновение и чувство свободы начала двухтысячных. Была классная акция: принеси нам бутылку или банку чего‑то и получи журнал! Мы с другом приехали из другого города в Москву ради такого, сфотографировались с главным редактором и получили журналы с автографами!
Александр Дмитриев
Брокер коммерческой недвижимости, S5Development
«Хакер» был модным и популярным журналом в конце девяностых. Он в какой‑то степени определял моду после журнала Ptюч. По инструкциям журнала мне удалось починить настройки монитора, который после перехода в спящий режим почему‑то открывался в чудовищном разрешении. В школе я категорически не любил читать. За все время учебы я едва прочитал десяток книг, а часть из них по сокращенным сборникам. Но, поступив в математическую школу, я увлекся программированием, и мне стало интересно всё про компьютеры. Тогда‑то я и стал читать журнал. Читал его от первой до последней полосы, каждый месяц успевая закончить номер еще до выхода следующего. Потом добавились книжки по программированию. После по экономике, психологии, истории, нон‑фикшен и множество произведений художественной литературы. Но точно помню, что чтение в мою жизнь пришло с журналом «Хакер».
Мираж
Системный администратор
На этой работе, где я сейчас тружусь, оказались журналы еще 2000-х годов. «Хакер», оказывается, здесь раньше выписывали. Так я стал обладателем некоторых даже не вскрытых копий журналов с дисками.
Новости Xakep.ru о найденных уязвимостях всегда держали в курсе. Особенно в период «не‑Пети», WannaCry и EternalBlue. К тому же они заставляют разбираться в протоколах и других эксплуатируемых на этот момент объектах. Ломали нас как‑то через RDP и после шифровали (в то время скомпрометированный сервер еще не был в моем ведоме). Письмо, оставленное хакером, у меня до сих пор лежит. Видел истории, как люди (еще молодые) попадались на социальную инженерию, в этом случае урок стоил всего 50 тысяч рублей. И более 100 тысяч на покупку оборудования, которое так и лежит.
Станислав
Бизнес-аналитик в ИТ-консалтинге, Москва
«Хакер» погрузил меня в мир интересного. Много примеров из журнала испытывалось в локальной сети города! Ронялся городской узел связи... Я стал одним из известных компьютерщиков города.
Павел
Ведущий инженер ВСМПО-АВИСМА
22 года назад у меня появился первый компьютер, мне тогда было 16 лет. Поначалу был интерес только к играм, но через полгода уже было интересно, как это все работает. Правда, в связи с отсутствием интернета и книг в нашем маленьком городке мои вопросы так и оставались без ответа. Но как‑то чисто случайно зашел в отделение Почты России и увидел, что у них можно выписывать журналы. Собственно, там я и увидел журнал «Хакер» (на то время «Спец» еще не было, хотя он мне понравился больше, там было больше полезной информации), на тот момент я как раз только начал получать стипендию. Хакер помог направить меня в нужном направлении. Я узнал о существовании ассемблера, программ Hiew, OllyDbg, и это помогло мне «вылечить» некоторые программы... 🙂 Еще помню, как делал bat-файлы для автоматизации, ну и подшучивал над друзьями. Это когда я узнал о существовании реестра и о том, что можно блокировать кнопку «Пуск», диспетчер задач и другие элементы. И тут мне в голову пришла шуточная программа, которая блокирует «Пуск» и открывает окна с шуточным текстом и двигающейся кнопкой «Закрыть». На тот момент я только начинал изучать ассемблер, но где‑то через год у меня что‑то такое получилось. Правда, потом из‑за нехватки времени изучение ассемблера и отладчиков забросил, о чем сейчас сильно жалею.
Роман
Заместитель директора металлообрабатывающего завода
«Хакер» мне помог не спиться и не снаркоманиться в начале нулевых. Я очень сильно увлекся компьютерами, когда учился в старших классах. Наверное, самый угарный факт, что журнал я брал в обычной школьной (лицейской) библиотеке на формуляр, и даже диски к журналу можно было взять — продвинутое заведение. Интернета у меня тогда не было, программки и ключи на AVP брал с дисков, пытался программировать по рубрике «Кодинг» и даже хакнул лицензию WinRAR по одной из статей. В то время журнал еще назывался «Журнал компьютерных хулиганов», это потом добавили «от». Ну а самая крутая рубрика была «Хумор» со статьями Величайшего Гуманиста всех времен и народов Даниила Шаповалова. Это просто шедевры. Игры серии «Ядерный титбит» — это просто апогей киберкультуры нулевых. Всем ][!
FiReMaN
Предприниматель
Увидел второй номер в «Союзпечати», дальше всё как в тумане. Журнал очень сильно повлиял на мой неокрепший подростковый мозг. Появление журнала стало просто культурным взрывом уровня начала вещания MTV, и несколько лет я разговаривал в основном фразами из журнала. Конечно, это не могло не повлиять на выбор специальности в вузе и последующей «околокомпьютерной» работы, которой я фактически занимаюсь по сей день.
Интересных историй, связанных с журналом, есть несколько. К примеру, в одном из номеров Даня в своей рубрике «Хумор» объявил конкурс на стишки про маленького хакера. Конечно же, я, как преданный читатель, с удовольствием поучаствовал. И каково же было мое удивление, когда, открыв номер #02/00, я обнаружил в нем свои произведения! В то время для меня это был просто суперповод для гордости и источник респекта моих друзей‑гиков. Этот бережно сохраненный номер сейчас лежит передо мной вместе с двумя перфокартами, на которых я накидал те самые стишки.
Алексей
Старший преподаватель
Мне нужна была информация по особенностям журналирования в конкретном экземпляре Linux. Нужная статья нашлась, и с тех пор я постоянный читатель.
Ксения
Пенсионер
Интересовалась информатикой в конце девяностых. Увидела в продаже «Хакер» и начала приобретать печатные версии. В нем было много полезной и интересной информации. У меня есть почти вся печатная версия «Хакера». Когда журналы впервые увидели друзья, то испугались, подумали, что я взломщик. Пришлось объяснить, что хакер — это многознающий человек, а журналы пришлось спрятать подальше от непонимающих глаз.
Алексей
Сотрудник QA Automation в «Тинькофф»
Благодаря «Хакеру» я научился кодить. Читал Даню Шаповалова из журнала девушке вслух, и она меня бросила...
Роман
Руководитель группы эксплуатации, ООО «Смарт-консалтинг»
Родители друга держали книжный магазин. Иногда помогал им на складе, и мне позволялось брать что‑нибудь почитать. Обычно это была фантастика, но тут я наткнулся на это издание и зачитался до поздней ночи, но почти ничего не понял. В итоге я их выкупил, перечитывал и пытался все больше понять. Потом я уже покупал себе все выпуски и, узнавая по ним что‑то новое, перечитывал предыдущие статьи и понимал все больше. Издания с дисками для дальних регионов нашей Родины тоже офигенно полезны были! Видео по хакингу тоже было топ. На этом всем я прокачался в знании nix-like-систем. До сих пор храню все бумажные издания и CD/DVD, которые уже и вставить‑то дома некуда!
Продолжение следует
Если тоже хочешь оставить отзыв, присодиняйся! Также мы готовимся опубликовать воспоминания авторов и редакторов «Хакера».