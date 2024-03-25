В этом рай­тапе я покажу про­цесс экс­плу­ата­ции уяз­вимос­ти CVE-2023-2640 в фай­ловой сис­теме OverlayFS для Linux, но сна­чала нам нуж­но будет ата­ковать сис­тему Metabase, что­бы получить дос­туп к хос­ту.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Analytics с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень машины — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.233 analytics.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Скрипт нашел все­го два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.
Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка опоры

Сайт однос­тра­нич­ный, одна­ко при выборе пун­кта Login в навига­ции сай­та нас перено­сит на новый домен: data.analytical.htb.

Ошибка обращения к домену
Ошиб­ка обра­щения к домену

До­бав­ляем новый домен в файл /etc/hosts и обновля­ем стра­ницу. Нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции Metabase.

10.10.11.233 analytics.htb analytical.htb data.analytical.htb
Форма авторизации Metabase
Фор­ма авто­риза­ции Metabase

Metabase — это опен­сор­сный инс­тру­мент для биз­нес‑ана­лити­ки, в котором мож­но писать зап­росы к дан­ным, визу­али­зиро­вать резуль­таты на даш­бордах, а так­же нас­тра­ивать встро­енную сис­тему опо­веще­ний для отправ­ки уве­дом­лений об изме­нени­ях в Slack или на поч­ту.

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