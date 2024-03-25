Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Analytics с учебной площадки Hack The Box. Уровень машины — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.233 analytics.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Скрипт нашел всего два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Точка опоры
Сайт одностраничный, однако при выборе пункта Login в навигации сайта нас переносит на новый домен:
data..
Добавляем новый домен в файл
/ и обновляем страницу. Нас встречает форма авторизации Metabase.
10.10.11.233 analytics.htb analytical.htb data.analytical.htb
Metabase — это опенсорсный инструмент для бизнес‑аналитики, в котором можно писать запросы к данным, визуализировать результаты на дашбордах, а также настраивать встроенную систему оповещений для отправки уведомлений об изменениях в Slack или на почту.
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