Мы начали под­готов­ку вто­рого бумаж­ного спец­выпус­ка «Хакера». В него вой­дут луч­шие статьи 2017–2019 годов, никог­да не пуб­ликовав­шиеся в «бумаге».

В прош­лом году мы напеча­тали бумаж­ный «Хакер» впер­вые с 2015 года. Тираж разошел­ся быс­тро, и жур­налов хва­тило не всем жела­ющим. Читате­ли оста­вили мно­жес­тво положи­тель­ных отзы­вов, и в честь 25-летия «Хакера» мы решили сде­лать еще один спец­выпуск.

В жур­нале будет боль­ше 200 стра­ниц — вдвое тол­ще стан­дар­тных выпус­ков «Хакера»! В него вой­дут темы номеров за 2017–2019 годы, то есть, по сути, луч­шие из ста­тей, опуб­ликован­ных в то вре­мя. Если ты уже при­обрел пер­вый спец­выпуск, то вто­рой ста­нет его логичес­ким про­дол­жени­ем. Но и сам по себе он приз­ван быть отличным подар­ком и кол­лекци­онным пред­метом.

Как и в прош­лый раз, статьи будут соп­ровож­дать­ся ком­мента­риями авто­ров и редак­торов, которые помогут заг­лянуть за кулисы и узнать, как готови­лись матери­алы и чем жила редак­ция «Хакера» в те вре­мена.

Сде­лай заказ сей­час, и ты получишь жур­нал за 1000 руб­лей, вклю­чая сто­имость дос­тавки. Пос­ле сда­чи в печать цена уве­личит­ся в 1,5–2 раза.