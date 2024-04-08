В прошлом году мы напечатали бумажный «Хакер» впервые с 2015 года. Тираж разошелся быстро, и журналов хватило не всем желающим. Читатели оставили множество положительных отзывов, и в честь 25-летия «Хакера» мы решили сделать еще один спецвыпуск.
В журнале будет больше 200 страниц — вдвое толще стандартных выпусков «Хакера»! В него войдут темы номеров за 2017–2019 годы, то есть, по сути, лучшие из статей, опубликованных в то время. Если ты уже приобрел первый спецвыпуск, то второй станет его логическим продолжением. Но и сам по себе он призван быть отличным подарком и коллекционным предметом.
Как и в прошлый раз, статьи будут сопровождаться комментариями авторов и редакторов, которые помогут заглянуть за кулисы и узнать, как готовились материалы и чем жила редакция «Хакера» в те времена.
Сделай заказ сейчас, и ты получишь журнал за 1000 рублей, включая стоимость доставки. После сдачи в печать цена увеличится в 1,5–2 раза.