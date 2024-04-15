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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Hospital с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности машины — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.241 hospital.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Нашли множество портов:
- 22 — OpenSSH 9.0p1;
- 53 — DNS;
- 88 — Kerberos;
- 135 — Microsoft RPC;
- 139 — сервис сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — LDAP;
- 443 (HTTPS) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 445 — SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 3268 (LDAP) — нужен для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — нужен для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 8080 — веб‑сервер Apache 2.4.55;
- 9389 — веб‑сервер службы AD DS.
В результатах сканирования отмечаем имя хоста и домена, поэтому добавляем наши находки в
/:
10.10.11.241 hospital.htb DC.hospital.htb
Затем проверяем сайты на обоих веб‑серверах. И на том и на другом нас встречают формы авторизации.
Точка входа
У нас есть возможность зарегистрироваться, так что обязательно сделаем это. Авторизованному пользователю доступна форма загрузки файлов.
Загружаем тестовый файл без каких‑либо проблем. Если сможем найти этот файл на сервере, то это даст возможность загрузить бэкшелл.
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