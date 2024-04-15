В этом рай­тапе мы исполь­зуем уяз­вимость внед­рения команд в Ghostscript с целью фишин­га. Так­же получим сес­сию в Docker чрез заг­рузку веб‑шел­ла и повысим при­виле­гии в Docker через GameOverlay.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Hospital с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности машины — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.241 hospital.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Наш­ли мно­жес­тво пор­тов:

  • 22 — OpenSSH 9.0p1;
  • 53 — DNS;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — Microsoft RPC;
  • 139 — сер­вис сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 443 (HTTPS) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — нужен для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — нужен для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;
  • 8080 — веб‑сер­вер Apache 2.4.55;
  • 9389 — веб‑сер­вер служ­бы AD DS.

В резуль­татах ска­ниро­вания отме­чаем имя хос­та и домена, поэто­му добав­ляем наши наход­ки в /etc/hosts:

10.10.11.241 hospital.htb DC.hospital.htb

За­тем про­веря­ем сай­ты на обо­их веб‑сер­верах. И на том и на дру­гом нас встре­чают фор­мы авто­риза­ции.

Главная страница hospital.htb
Глав­ная стра­ница hospital.htb
Главная страница hospital.htb:8080
Глав­ная стра­ница hospital.htb:8080
 

Точка входа

У нас есть воз­можность зарегис­три­ровать­ся, так что обя­затель­но сде­лаем это. Авто­ризо­ван­ному поль­зовате­лю дос­тупна фор­ма заг­рузки фай­лов.

Главная страница hospital.htb:8080
Глав­ная стра­ница hospital.htb:8080

Заг­ружа­ем тес­товый файл без каких‑либо проб­лем. Если смо­жем най­ти этот файл на сер­вере, то это даст воз­можность заг­рузить бэк­шелл.

Запрос на загрузку файла
Зап­рос на заг­рузку фай­ла

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии