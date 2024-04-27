Содержание статьи
Все это — в рамках прохождения машины Devvortex с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания отмечен как легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.242 devvortex.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Выбор небольшой, поэтому осмотрим веб‑сервер.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к сканированию.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем все аргументы и запускаем feroxbuster:
feroxbuster -u http://devvortex.htb/ -t 128 -d 1 -w directory_2.3_medium_lowercase.txt
Опять же ничего интересного не получаем, поэтому сканируем поддомены. Для этого используем ffuf. Параметры следующие:
-
-u— URL;
-
-w— словарь;
-
-t— количество потоков;
-
-H— HTTP-заголовок.
ffuf -u "http://devvortex.htb/" -H 'Host: FUZZ.devvortex.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt
Но в вывод приложения попадают все варианты из списка, поэтому нужно добавить фильтр по размеру страницы (параметр
-fs):
ffuf -u "http://devvortex.htb/" -H 'Host: FUZZ.devvortex.htb' -t 128 -w subdomains-top1million-110000.txt -fs 154
Мы нашли поддомен
dev, а значит, обновляем запись в файле
/:
10.10.11.242 devvortex.htb dev.devvortex.htb
И идем смотреть обнаруженный сайт.
Но и здесь не нашлось ничего, что можно было бы использовать для развития атаки. Значит, нужно сканировать файлы и каталоги.
feroxbuster -u http://dev.devvortex.htb/ -t 128 -d 1 -w files_interesting.txt
В выводе видим файл
robots..
Справка: robots.txt
Этот файл используется для того, чтобы попросить краулеры (например, Google, Яндекс и прочие) не трогать какие‑то определенные каталоги. Например, никто не хочет, чтобы в поисковой выдаче появлялись страницы авторизации администраторов сайта, файлы или персональная информация со страниц пользователей и прочие вещи в таком духе. Однако и злоумышленники первым делом просматривают этот файл, чтобы узнать о файлах и каталогах, которые хочет спрятать администратор сайта.
Получаем интересные страницы, а также узнаём, что используется Joomla. А из файла
README. узнаём и версию этой системы управления контентом.
Точка опоры
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженной CMS уже готовые эксплоиты. Самый надежный способ найти готовый эксплоит — поискать в интернете на сайтах вроде HackerOne, Exploit-DB, а также GitHub.
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