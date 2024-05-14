Пос­ледние лет десять‑пят­надцать у меня час­то воз­никало ощу­щение, что взрыв­ной рост тех­нологий закан­чива­ется. Дав­но не было такого, как в девянос­тые и начале двух­тысяч­ных, ког­да компь­юте­ры уста­рева­ли за нес­коль­ко лет, а айтиш­ные новос­ти ежед­невно будора­жили ум. Толь­ко вот это ощу­щение пол­ностью лож­ное!

По­ясню, что я имею в виду под взрыв­ным рос­том. Возь­мем, нап­ример, 2006 год, ког­да я впер­вые вышел на работу в редак­цию онлай­новой «Компь­ютер­ры». Тог­да откры­лись YouTube и Twitter, зарели­зилась Windows Vista, начали про­давать­ся мак­буки на про­цес­соре Intel Core, тоже новень­ком.

На сле­дующий год появи­лись iPhone и Android, а регис­тра­ция в Facebook ста­ла дос­тупна не толь­ко уче­никам аме­рикан­ских кол­леджей. Сле­дующий год — Google Chrome и App Store. И так далее: вещи, которы­ми мы поль­зуем­ся до сих пор (Windows Vista не в счет), сыпались на голову с порази­тель­ной куч­ностью.

Ог­лянув­шись назад, мож­но ска­зать, что всё логич­но: челове­чес­тво сроч­но пожина­ло пло­ды, при­несен­ные появ­лени­ем сна­чала ПК, потом интерне­та, а потом сотовых сетей и смар­тфо­нов. Не может же это про­дол­жать­ся веч­но? Ска­зать слож­но, но пока, похоже, про­дол­жает­ся.

Не­дав­но я пот­ратил вечер на то, что­бы отоб­рать бес­плат­ные статьи «Хакера», которые мож­но было бы пос­тить в соц­сети по выход­ным. Пос­коль­ку матери­алы, опуб­ликован­ные до 2015 года, как раз все бес­плат­ны, это оче­вид­ные кан­дидаты. Толь­ко вот уро­вень уста­рева­ния там такой, что смот­реть страш­но.

В пер­вую оче­редь уста­рело всё свя­зан­ное с телефо­нами. Android и iOS десяти­лет­ней дав­ности выг­лядят пещер­ными, а советы их поль­зовате­лям походят на руководс­тва по затачи­ванию кам­ней и копанию ловушек на мамон­тов.

Ус­тарели и матери­алы про веб‑раз­работ­ку. Не помог­ло даже то, что «Хакер» в этой теме как раз тог­да был на перед­нем краю и писал про вся­кие мод­ные шту­ки вро­де Meteor.js. Где теперь тот мете­ор? Веб‑раз­работ­ка за десять лет сде­лала столь­ко прыж­ков и кувыр­ков, что сле­дить за этой акро­бати­кой — нуж­на еще одна редак­ция.

От­дель­ное удо­воль­ствие — читать ста­рые статьи про крип­товалю­ты, где биток сто­ит 800 бак­сов, а автор рас­сужда­ет, будет ли у крип­ты жизнь пос­ле окон­чания вол­ны хай­па в 2014 году. Еще как будет, милый! Да такая, что за вол­нами сем­надца­того и девят­надца­того годов ту пер­вую теперь уже и не раз­гля­деть.

Ну и конеч­но, мак­сималь­но наив­но выг­лядят ста­рые статьи про ИИ. Да, десять лет назад уже появи­лись свер­точные ней­росети и уже казались чудом из чудес. Но пред­ста­вить, нас­коль­ко эта тема разовь­ется в двад­цатых годах, тог­да было нере­аль­но.

А ведь это толь­ко те темы, о которых пишет «Хакер». За пос­леднее десяти­летие, нап­ример, пол­ностью пре­обра­зились сер­висы дос­тавки, и никого боль­ше не удив­ляет воз­можность получать поч­ти любые товары на сле­дующий день (если не через двад­цать минут) пос­ле заказа. Рав­но как не удив­ляет и мгно­вен­ная арен­да самока­тов и даже авто­моби­лей.

При этом и то и дру­гое — все­го лишь пос­ледс­твия мас­сового рас­простра­нения смар­тфо­нов. Те же ней­рон­ки у нас на гла­зах прош­ли путь от пер­вых кон­цептов до жиз­неспо­соб­ных про­дук­тов. А даль­ше — все боль­ше и боль­ше при­мене­ний, меня­ющих целые отрасли и аспекты жиз­ни.

Да, сегод­ня мож­но рас­суждать о том, породит ли Apple Vision оче­ред­ную револю­цию пря­мо сей­час, или подож­дем AR-девай­са подешев­ле и полег­че. Или, взять, нап­ример, Sora — пос­леднюю из ней­росетей OpenAI. Мож­но пожимать пле­чами: мол, кому нуж­ны эти стран­новатые сге­нери­рован­ные видео? Но на них‑то раз­витие не кон­чится, и даль­ше мож­но ждать новых и новых спо­собов получить от компь­юте­ра нуж­ную кар­тинку.

И опять мож­но взять шире. Раз­витие око­локомпь­ютер­ных штук мы еще худо‑бед­но себе пред­став­ляем, но прог­ресс зат­ронет и дру­гие области. Медики и биоло­ги, к при­меру, все эти десять лет бал­деют от воз­можнос­ти редак­тировать геном методом CRISPR-Cas9. А что, если в иссле­дова­ниях будет помогать еще и сов­ремен­ный ИИ?

Или вот можешь почитать, как Хан­ну Рай­ани­еми (один из моих любимых писате­лей‑фан­тастов, а ныне соос­нователь и CEO стар­тапа HelixNano) рас­сужда­ет о компь­ютер­ной ауг­мента­ции иммунной сис­темы. По дороге он еще ссы­лает­ся на инте­рес­ный кар­манный девайс под наз­вани­ем MinION Mk1B, пред­назна­чен­ный для сек­вениро­вания генома. Эта­кий Flipper Zero для биоме­диков.

Так что, может быть, сегод­ня рил­сы, где люди ез­дят в Apple Vision на само­управля­емых кибер­тра­ках и вы­гули­вают роботов Boston Dynamics, — это ско­рее хох­ма, но нас­тро­ение они переда­ют вер­ное: будущее уди­витель­но и нас­тупа­ет хоть и незамет­но, но неот­вра­тимо.