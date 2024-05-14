Поясню, что я имею в виду под взрывным ростом. Возьмем, например, 2006 год, когда я впервые вышел на работу в редакцию онлайновой «Компьютерры». Тогда открылись YouTube и Twitter, зарелизилась Windows Vista, начали продаваться макбуки на процессоре Intel Core, тоже новеньком.
На следующий год появились iPhone и Android, а регистрация в Facebook стала доступна не только ученикам американских колледжей. Следующий год — Google Chrome и App Store. И так далее: вещи, которыми мы пользуемся до сих пор (Windows Vista не в счет), сыпались на голову с поразительной кучностью.
Оглянувшись назад, можно сказать, что всё логично: человечество срочно пожинало плоды, принесенные появлением сначала ПК, потом интернета, а потом сотовых сетей и смартфонов. Не может же это продолжаться вечно? Сказать сложно, но пока, похоже, продолжается.
Недавно я потратил вечер на то, чтобы отобрать бесплатные статьи «Хакера», которые можно было бы постить в соцсети по выходным. Поскольку материалы, опубликованные до 2015 года, как раз все бесплатны, это очевидные кандидаты. Только вот уровень устаревания там такой, что смотреть страшно.
В первую очередь устарело всё связанное с телефонами. Android и iOS десятилетней давности выглядят пещерными, а советы их пользователям походят на руководства по затачиванию камней и копанию ловушек на мамонтов.
Устарели и материалы про веб‑разработку. Не помогло даже то, что «Хакер» в этой теме как раз тогда был на переднем краю и писал про всякие модные штуки вроде Meteor.js. Где теперь тот метеор? Веб‑разработка за десять лет сделала столько прыжков и кувырков, что следить за этой акробатикой — нужна еще одна редакция.
Отдельное удовольствие — читать старые статьи про криптовалюты, где биток стоит 800 баксов, а автор рассуждает, будет ли у крипты жизнь после окончания волны хайпа в 2014 году. Еще как будет, милый! Да такая, что за волнами семнадцатого и девятнадцатого годов ту первую теперь уже и не разглядеть.
Ну и конечно, максимально наивно выглядят старые статьи про ИИ. Да, десять лет назад уже появились сверточные нейросети и уже казались чудом из чудес. Но представить, насколько эта тема разовьется в двадцатых годах, тогда было нереально.
А ведь это только те темы, о которых пишет «Хакер». За последнее десятилетие, например, полностью преобразились сервисы доставки, и никого больше не удивляет возможность получать почти любые товары на следующий день (если не через двадцать минут) после заказа. Равно как не удивляет и мгновенная аренда самокатов и даже автомобилей.
При этом и то и другое — всего лишь последствия массового распространения смартфонов. Те же нейронки у нас на глазах прошли путь от первых концептов до жизнеспособных продуктов. А дальше — все больше и больше применений, меняющих целые отрасли и аспекты жизни.
Да, сегодня можно рассуждать о том, породит ли Apple Vision очередную революцию прямо сейчас, или подождем AR-девайса подешевле и полегче. Или, взять, например, Sora — последнюю из нейросетей OpenAI. Можно пожимать плечами: мол, кому нужны эти странноватые сгенерированные видео? Но на них‑то развитие не кончится, и дальше можно ждать новых и новых способов получить от компьютера нужную картинку.
И опять можно взять шире. Развитие околокомпьютерных штук мы еще худо‑бедно себе представляем, но прогресс затронет и другие области. Медики и биологи, к примеру, все эти десять лет балдеют от возможности редактировать геном методом CRISPR-Cas9. А что, если в исследованиях будет помогать еще и современный ИИ?
Или вот можешь почитать, как Ханну Райаниеми (один из моих любимых писателей‑фантастов, а ныне сооснователь и CEO стартапа HelixNano) рассуждает о компьютерной аугментации иммунной системы. По дороге он еще ссылается на интересный карманный девайс под названием MinION Mk1B, предназначенный для секвенирования генома. Этакий Flipper Zero для биомедиков.
Так что, может быть, сегодня рилсы, где люди ездят в Apple Vision на самоуправляемых кибертраках и выгуливают роботов Boston Dynamics, — это скорее хохма, но настроение они передают верное: будущее удивительно и наступает хоть и незаметно, но неотвратимо.