Алексей Перцев, один из разработчиков криптовалютного миксера Tornado Cash, был приговорен к 64 месяцам тюремного заключения в Нидерландах за участие в отмывании криптовалюты на сумму более 2 миллиардов долларов.

В дополнение к тюремному заключению у Перцева планируется конфисковать криптовалютные активы на сумму 1,9 млн евро и автомобиль Porsche, который уже изъяли ранее.

Напомним, что 31-летний гражданин России был арестован в Амстердаме в августе 2022 года по обвинению в «причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействию отмыванию денег».

Почти одновременно с этим американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что в общей сложности через Tornado Cash, созданный в 2019 году, было отмыто более 7 миллиардов долларов, а его операторы не смогли или не захотели ввести «эффективные меры контроля, призванные помешать отмыванию средств злоумышленников на регулярной основе».

В результате против миксер-сервиса ввели санкции: были заблокированы вся собственность и имущественные интересы Tornado Cash (находящиеся в США или во владении или под контролем лиц из США), о них теперь необходимо сообщить в OFAC. Также граждане США и другие лица в Соединенных Штатах лишились возможности вести дела с Tornado Cash без специального разрешения от OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат таким людям на 50 и более процентов, также были «забанены».

Тогда американские власти заявляли, что санкции связаны с тем, что через Tornado Cash прошли средства, похищенные хакерами в результате взлома Harmony (порядка 96 млн долларов), средства полученные в результате компрометации блокчейна Ronin, тесно связанного с популярной NFT-игрой Axie Infinity (было украдено более 600 млн долларов, через миксер отмыли 455 млн), а также около 7,8 млн долларов, полученные во время компрометации криптовалютного моста Nomad.

В 2023 году Министерство юстиции США обвинило еще двух основателей Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, в том, что они помогали преступникам (включая северокорейскую группировку Lazarus) в отмывании украденной криптовалюты на сумму более 1 млрд долларов США. Тогда Шторм был арестован в Вашингтоне, а Семенову обвинения предъявили заочно.

По данным голландских властей, Перцев, наряду с Семеновым и Штормом, был одним из трех сооснователей криптовалютного миксера и активно участвовал в разработке проекта в период с июля 2019 года по август 2022 года.

На суде сам Перцев утверждал, что хотел лишь обеспечить приватность для криптовалютного сообщества и не нарушал закон, поддерживая преступные операции. Также он заявлял, что у него не было возможности предотвратить злоупотребления со стороны пользователей.

В итоге суд отверг эти заявления, сообщив, что в Tornado Cash умышленно не были предусмотрены средства защиты от злоупотреблений, а разработчики не прилагали усилий для предотвращения отмывания денег через платформу. Также суд подчеркнул, что ответчик не стал сотрудничать с правоохранительными органами, когда те обратились к нему по поводу хакерских атак, заявив, что ничего не может с этим поделать.

В результате, по данным голландских правоохранителей, через Tornado Cash было отмыто от 1,2 до 2,2 млрд долларов, полученных в результате как минимум 36 различных кибератак. Tornado Cash фактически помог скрыть личности преступников от властей и значительно усложнил замораживание активов хакеров.

В настоящее время основные сайты Tornado Cash и страница проекта на GitHub работают, однако страницы комьюнити разработчиков в социальных сетях закрыты, аккаунты на Binance заморожены, а большинство эндпоинтов Remote Procedure Call (RPC) цензурируют депозиты (блокируют транзакции) в связи с санкциями OFAC.