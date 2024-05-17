В этом году «Хакер» праз­дну­ет 25-летие, и сегод­ня в качес­тве экспе­римен­та мы запус­каем неболь­шое раз­вле­чение. Это хакер­ский квест, который по задум­ке дол­жен занять тебя на выход­ных.

Это наш пер­вый опыт в орга­низа­ции таких квес­тов, поэто­му слож­ность и тре­буемое на решение вре­мя мы можем оце­нить толь­ко при­мер­но. Начинать мож­но имея лишь базовые навыки, а до кон­ца дол­жны дой­ти лишь самые стой­кие.

Пер­вого про­шед­шего квест ждет глав­ный приз (какой — пока сек­рет), пер­вую десят­ку — при­зы помень­ше.

Сра­зу пре­дуп­режда­ем, что в пла­не нас­тупатель­ной безопас­ности квест пред­полага­ет толь­ко раз­ведку. Если у тебя вдруг получит­ся что‑то взло­мать, то про­сим ничего не тро­гать и зарепор­тить свое дос­тижение, написав в Telegram ответс­твен­ному (@electric_panda).

Твое пер­вое задание — най­ти начало квес­та. Уда­чи в про­хож­дении!