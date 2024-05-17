В этом году «Хакер» празднует 25-летие, и сегодня в качестве эксперимента мы запускаем небольшое развлечение. Это хакерский квест, который по задумке должен занять тебя на выходных.
Это наш первый опыт в организации таких квестов, поэтому сложность и требуемое на решение время мы можем оценить только примерно. Начинать можно имея лишь базовые навыки, а до конца должны дойти лишь самые стойкие.
Первого прошедшего квест ждет главный приз (какой — пока секрет), первую десятку — призы поменьше.
Сразу предупреждаем, что в плане наступательной безопасности квест предполагает только разведку. Если у тебя вдруг получится что‑то взломать, то просим ничего не трогать и зарепортить свое достижение, написав в Telegram ответственному (@electric_panda).
Твое первое задание — найти начало квеста. Удачи в прохождении!