$ sgdisk -o -n 1:0:+10M -t 1:EF02 -n 2:0:+256M -t 2:EF00 -n 3:0:0 -t 3:8300 usb.img

Creating new GPT entries in memory.

Warning: The kernel is still using the old partition table.

The new table will be used at the next reboot or after you

run partprobe(8) or kpartx(8)

The operation has completed successfully.