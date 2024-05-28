В этой статье я поп­робую показать, как соз­дать собс­твен­ный чит, который будет про­тивос­тоять исполь­зуемым в играх анти­чит‑сис­темам. Для это­го нам понадо­бит­ся поуп­ражнять­ся в ревер­се и поз­накомить­ся с устрой­ством игр, написан­ных на Unity.

Античит

Итак, анти­чит — это некая прог­рамма, которая меша­ет игро­кам в онлай­новые игры получать нечес­тное пре­иму­щес­тво за счет исполь­зования сто­рон­него ПО. Не буду пытать­ся объ­яснить это на абс­трак­тном при­мере, луч­ше давай сра­зу перей­дем к прак­тике. По дороге все пой­мешь!

Quick Universal Anti-Cheat Kit

Так как нет (или я прос­то не нашел) анти­читов уров­ня ядра с откры­тым исходным кодом, то выбирать будем из опен­сор­сных анти­читов, в которых при­сутс­тву­ет толь­ко анти­чит поль­зователь­ско­го уров­ня. Мой выбор пал на анти­чит Quick Universal Anti-Cheat Kit (далее Quack).

Сра­зу пре­дуп­реждаю, что Quack — это лишь прос­тень­кая опен­сор­сная демонс­тра­ция кон­цепции. Обой­ти ее про­ще, чем сис­темы, которые исполь­зуют­ся в популяр­ных играх. Все ком­мерчес­кие анти­читы работа­ют как на поль­зователь­ском уров­не, так и на уров­не ядра. При­чем самые важ­ные защит­ные фун­кции обыч­но реали­зова­ны имен­но в виде драй­вера.

Од­нако для обу­чения Quack сго­дит­ся как нель­зя луч­ше, и изло­жен­ное даль­ше дол­жно стать фун­дамен­том для будущих изыс­каний.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для оцен­ки защищен­ности кода игр. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Обратная раз­работ­ка анти­читов наруша­ет поль­зователь­ские сог­лашения игр, поэто­му, пов­торяя опи­сан­ное в этой статье на прак­тике, ты дей­ству­ешь на свой страх и риск!

Архитектура Quack

Да­вай пос­мотрим на общую архи­тек­туру анти­чита гла­зами ее авто­ра. Далее я объ­ясню, для чего нужен каж­дый выделен­ный на схе­ме ком­понент.

Зе­леным цве­том я выделил кли­ент­скую часть (то, что будет работать на компь­юте­ре игро­ка):

Protected video game — игра, которую мы запус­каем на сво­ем компь­юте­ре и которую будет защищать анти­чит;

Anti-cheat .DLL — поль­зователь­ская часть анти­чита, DLL, которая сущес­тву­ет в кон­тек­сте соз­данно­го про­цес­са игры и которая отве­чает за защиту памяти про­цес­са игры;

Standalone usermode anti-cheat process — поль­зователь­ская часть анти­чита. Это глав­ный модуль анти­чита (оркес­тра­тор), который обща­ется с поль­зователь­ской и ядер­ной час­тями, а так­же дер­жит связь с сер­вером анти­чита;

Kernel mode anti-cheat — ядер­ная часть анти­чита. Отве­чает за защиту двух дру­гих модулей анти­чита. Не реали­зова­но.

Си­ним цве­том я выделил сер­верную часть (то, что будет работать вне компь­юте­ра игро­ка):

Master server — отве­чает за хра­нение учет­ной записи игро­ка и управле­ние ею;

Game server — отве­чает за отсле­жива­ние сос­тояния эле­мен­тов в игре, а так­же мес­тополо­жения игро­ков и вра­гов на кар­те;

Anti-cheat database — база дан­ных игро­ков.

Настраиваем Quack

Ес­ли пос­ле раз­верты­вания Quack (как это сде­лать, смот­ри в руководс­тве на GitHub и на YouTube) у тебя ничего работа­ет, то советую пов­ниматель­нее изу­чить сле­дующие фай­лы и нас­тро­ить сетевые адре­са и пор­ты в соот­ветс­твии с реаль­ными усло­виями.

GameDevCAServer\Program.cs

var settings = MongoClientSettings . FromConnectionString ( env [ "DB_URI" ]) ; settings . ServerApi = new ServerApi ( ServerApiVersion . V1 ) ; var mongoClient = new MongoClient ( settings ) ; database = mongoClient . GetDatabase ( env [ "DB_NAME" ]) ;

Quack-server\src\main.js

class Config { static DB_URI = process . env . DB_URI static DB_NAME = process . env . DB_NAME static PORT = process . env . PORT static CLIENT = new MongoClient ( this . DB_URI ) static DEV_MODE = true static VERSION = process . env . npm_package_version }

Quack-internal\constants.hpp

namespace constants { const LPCWSTR W_DLL_NAME { L"Quack-internal" } ; const LPCSTR DLL_NAME { "Quack-internal" } ; const std : : string VERSION { "0. 6. 5" } ; constexpr unsigned IPC_PORT = 5175 ; // Local machine communications port constexpr unsigned NET_PORT = 7982 ; // Foreign network communications port static constexpr bool DBG = false ; }

Quack-client\constants.hpp

namespace constants { const std : : string VERSION { "0. 4. 2" } ; const std : : string NAME { "Quack" } ; constexpr unsigned IPC_PORT = 5175 ; // Local machine communications port constexpr unsigned NET_PORT = 7982 ; // Foreign network communications port static constexpr bool DBG = false ; }

Quack-client\flashpoint.cpp

http: : Client cli{ "localhost", constants: : NET_ PORT };

Проверяем работоспособность Quack

Для начала нам нуж­но убе­дить­ся в том, что все работа­ет. Для это­го так же, как и автор анти­чита, будем исполь­зовать его игру Inertia, инжектор Destroject и внут­ренний чит Inertia-cheat. Под­клю­чим­ся к сер­веру по адре­су lh (localhost) с ником xakep0.

В кон­соли игро­вого сер­вера видим, что про­изош­ло под­клю­чение.

Так­же в базе дан­ных анти­чита видим, что появи­лась запись.

На­чина­ем тест. Для это­го в коман­дной стро­ке выпол­ним Destroject. exe Inertia (не забыв рядом положить Inertia-cheat. dll ). Видим, что инжект чита успешно выпол­нен.

Ак­тивиру­ем чит нажати­ем кла­виши E.

Ви­дим, что чит акти­виро­ван, но сра­зу же про­исхо­дит бан.

Пос­мотрев в БД анти­чита, мы можем узнать, из‑за чего нас забани­ли.

Про­буем сме­нить ник­нейм, но нас все рав­но не пус­кают.

Ес­ли попытать­ся открыть Cheat Engine, он через пару секунд зак­роет­ся, но бан не при­летит.

Unity

Преж­де чем рас­чехлять IDA Pro и прис­тупать к ревер­су анти­чита, сде­лаем неболь­шое отступ­ление. Если ты уже заг­лянул в код чита, то мог заметить сле­дующий учас­ток:

Inertia-cheat\player.cpp

std : : optional < Player > GetPlayer ( ) { auto start_point = reinterpret_cast < std : : uintptr_t > ( GetModuleHandleA ( "UnityPlayer. dll" )) ; start_point += offsets : : player . start_point ; // Get a pointer to health const auto health_ptr = TraverseChain ( start_point , offsets : : player . ptr_chain ) . value_or ( 0u ) ; if ( ! health_ptr ) return std : : nullopt ; const auto ammo_ptr = health_ptr - 0x4 ; const Player player { . health = reinterpret_cast < std : : int32_t *> ( health_ptr ) , . ammo = reinterpret_cast < std : : int32_t *> ( ammo_ptr ) } ; return player ; }

Здесь сто­ит обра­тить вни­мание на строч­ку "UnityPlayer. dll" . Дело в том, что игра написа­на на движ­ке Unity.

Inertia-cheat\data.cpp

namespace offsets { PointerChain player = { . start_point = 0x13A1340 , . ptr_chain { 0xC2C , 0xDC8 , 0xEA8 , 0x18 , 0x38 } } ; }