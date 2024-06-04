Оче­ред­ной, вто­рой, Positive Hack Days про­шел в Мос­кве, на этот раз в СК «Луж­ники», и длил­ся аж целых четыре дня, с 23 по 26 мая. Как и в 2023 году, всех, кто хочет пог­рузить­ся в мир кибер­безопас­ности и отлично про­вес­ти вре­мя, жда­ли откры­тая и зак­рытая час­ти фес­тиваля. Четыре дня док­ладов, кон­курсов, бит­вы Standoff 13, музыки и хороше­го нас­тро­ения — я рас­ска­жу, как это было.

Ес­ли тебя вдруг удив­ляет циф­ра 2 в наз­вании (ведь прош­лый PHDays носил номер 12), то раз­гадка прос­та: рань­ше PHDays про­ходил в фор­мате форума, а теперь это нас­тоящий кибер­фести­валь, поэто­му к наз­ванию добави­ли Fest, а нумера­цию начали заново.

Открытая зона фестиваля

Че­тырех­днев­ное прик­лючение под наз­вани­ем Positive Hack Days Fest 2 в этом году начина­лось прак­тичес­ки сра­зу от цен­траль­ного вхо­да в СК «Луж­ники», где тебя жда­ли кра­соч­ные инстал­ляции «Вок­зал» и «Панель­ка» — пер­вые час­ти «Кибер­города», который, по замыс­лу, находил­ся под пол­ным кон­тро­лем обе­зумев­шего искусс­твен­ного интеллек­та.

Всем заин­тересо­ван­ным пред­лагалось прой­ти квест, устро­ив собс­твен­ное рас­сле­дова­ние, целью которо­го было изу­чить информа­цию о вся­ких сис­темах и девай­сах и выявить ата­ки на них. Так­же пред­сто­яло разоб­рать­ся, почему ИИ все‑таки не выдер­жал накала страс­тей и сло­мал­ся.

А отважных безум­цев, спра­вив­шихся с кибер­квес­том, в финале жда­ла нас­тоящая эти­чес­кая дилем­ма, эта­кий выбор, под­водящий итог всей про­делан­ной работе.

Cyber TV, Love Found 404 — от этих роликов, кру­тив­шихся на боль­ших экра­нах, я сме­ялся в голос. С чувс­твом юмо­ра у орга­низа­торов все отлично!

Пос­ле всту­питель­ных локаций тебе откры­вал­ся фес­тиваль, пол­ный раз­вле­чений для всех воз­растов — от самых малень­ких до стар­шего поколе­ния. Детей на фес­тивале было мно­го, и их непод­дель­ный инте­рес к про­исхо­дяще­му был оче­виден. Родите­ли не всег­да успе­вали вник­нуть в окру­жающую нас всех спе­цифи­ку кибер­беза, но молодая кровь рва­лась в бой. «У Свал­кера» юная иссле­дова­тель­ница нас­той­чиво кому‑то доз­ванива­лась по про­вод­ному телефо­ну, а ее боевая под­руга пыталась нас­тро­ить монитор, про­жимая какие‑то сек­ретные ком­бинации на пуль­те от телеви­зора. Одоб­ряю столь неп­реодо­лимое желание осва­ивать новые ста­рые тех­нологии!

От­дель­но хочу упо­мянуть работу артистов, которые все четыре дня отра­баты­вали на 200%. Грим и спе­циаль­ные кос­тюмы, темати­чес­кие локации и необыч­ные роли, жара, огромное количес­тво гос­тей фес­тиваля — нич­то из это­го не пошат­нуло их про­фес­сиона­лизм и желание устро­ить кра­соч­ное шоу. Даже по вечерам, ког­да все при­лич­но утом­лялись от про­дук­тивных дней, артисты уве­рен­но и с энер­гией про­дол­жали играть свои роли, неред­ко под­шучивая над про­ходя­щими мимо людь­ми. Под­шутили и надо мной, мне пон­равилось! 🙂

На сце­не «Спут­ник» домини­ровал трек «Науч­поп», целью которо­го было повыше­ние кибер­гра­мот­ности, рас­ска­зы об ИТ и циф­ровом искусс­тве. Там же игра­ла музыка. В этом году Positive Hack Days подог­ревали сра­зу нес­коль­ко кол­лекти­вов и артистов: незави­симая исполни­тель­ница Эри­ка Лун­дмо­ен, музыкаль­ный кол­лектив Levandowskiy & SCHE, стен­дап‑комик Саша Малой, ведущий музыкаль­ный про­ект Рос­сии в жан­ре гос­пел Moscow Gospel Team и поп‑рок‑груп­па The Hatters. Пуб­лика была в вос­торге.

Не­пода­леку от сце­ны «Спут­ник» были замече­ны вла­дения чем­пиона мира по шах­матной ком­позиции, одновре­мен­но про­водя­щего нес­коль­ко пар­тий со все­ми жела­ющи­ми.

Раз­гром­ный счет не поз­волял усом­нить­ся в мас­терс­тве Сер­гея Алек­сан­дро­вича — меж­дународ­ного мас­тера по шах­матам, мас­тера спор­та Рос­сии с рей­тин­гом Эло 2400+ и меж­дународ­ного грос­смей­сте­ра по рус­ским шах­матам. По какой‑то неведо­мой мне при­чине его ниг­де не упо­мяну­ли, ни в прог­рамме мероп­риятия, ни на сай­те фес­тиваля. Прос­то «шах­маты».

И тут же, непода­леку от этой локации, была дет­ская зона Kidzania. Для сов­сем юных посети­телей кибер­фести­валя играл целый пер­сональ­ный дид­жей.

Чуть левее — локация с раз­вле­чени­ями для посети­телей пос­тарше, где все жела­ющие с головой ухо­дили в игры, вклю­чая VR, и даже при­обща­лись к искусс­тву в виде необыч­ного, но доволь­но кра­соч­ного боди‑арта.

Закрытая зона фестиваля

Та­кая уж ли она зак­рытая — воп­рос воп­росов. Объ­ясню: зак­рытая часть фес­тиваля под­разуме­вала дос­туп к ряду спе­циаль­ных активнос­тей и док­ладов, но на прак­тике про­ник­нуть туда не сос­тавля­ло тру­да. Ник­то не про­верял бей­джи — глав­ное, что­бы они были. Единс­твен­ным исклю­чени­ем была зона кон­курсов в зда­нии Standoff — там бей­джи вни­матель­но изу­чали на обо­их вхо­дах.