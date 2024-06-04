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Если тебя вдруг удивляет цифра 2 в названии (ведь прошлый PHDays носил номер 12), то разгадка проста: раньше PHDays проходил в формате форума, а теперь это настоящий киберфестиваль, поэтому к названию добавили Fest, а нумерацию начали заново.
Открытая зона фестиваля
Четырехдневное приключение под названием Positive Hack Days Fest 2 в этом году начиналось практически сразу от центрального входа в СК «Лужники», где тебя ждали красочные инсталляции «Вокзал» и «Панелька» — первые части «Кибергорода», который, по замыслу, находился под полным контролем обезумевшего искусственного интеллекта.
info
- Сайт фестиваля: phdays.com
- Программа фестиваля: день первый, второй, третий и четвертый
Всем заинтересованным предлагалось пройти квест, устроив собственное расследование, целью которого было изучить информацию о всяких системах и девайсах и выявить атаки на них. Также предстояло разобраться, почему ИИ все‑таки не выдержал накала страстей и сломался.
А отважных безумцев, справившихся с киберквестом, в финале ждала настоящая этическая дилемма, этакий выбор, подводящий итог всей проделанной работе.
Cyber TV, Love Found 404 — от этих роликов, крутившихся на больших экранах, я смеялся в голос. С чувством юмора у организаторов все отлично!
После вступительных локаций тебе открывался фестиваль, полный развлечений для всех возрастов — от самых маленьких до старшего поколения. Детей на фестивале было много, и их неподдельный интерес к происходящему был очевиден. Родители не всегда успевали вникнуть в окружающую нас всех специфику кибербеза, но молодая кровь рвалась в бой. «У Свалкера» юная исследовательница настойчиво кому‑то дозванивалась по проводному телефону, а ее боевая подруга пыталась настроить монитор, прожимая какие‑то секретные комбинации на пульте от телевизора. Одобряю столь непреодолимое желание осваивать новые старые технологии!
Отдельно хочу упомянуть работу артистов, которые все четыре дня отрабатывали на 200%. Грим и специальные костюмы, тематические локации и необычные роли, жара, огромное количество гостей фестиваля — ничто из этого не пошатнуло их профессионализм и желание устроить красочное шоу. Даже по вечерам, когда все прилично утомлялись от продуктивных дней, артисты уверенно и с энергией продолжали играть свои роли, нередко подшучивая над проходящими мимо людьми. Подшутили и надо мной, мне понравилось! 🙂
На сцене «Спутник» доминировал трек «Научпоп», целью которого было повышение киберграмотности, рассказы об ИТ и цифровом искусстве. Там же играла музыка. В этом году Positive Hack Days подогревали сразу несколько коллективов и артистов: независимая исполнительница Эрика Лундмоен, музыкальный коллектив Levandowskiy & SCHE, стендап‑комик Саша Малой, ведущий музыкальный проект России в жанре госпел Moscow Gospel Team и поп‑рок‑группа The Hatters. Публика была в восторге.
Неподалеку от сцены «Спутник» были замечены владения чемпиона мира по шахматной композиции, одновременно проводящего несколько партий со всеми желающими.
Разгромный счет не позволял усомниться в мастерстве Сергея Александровича — международного мастера по шахматам, мастера спорта России с рейтингом Эло 2400+ и международного гроссмейстера по русским шахматам. По какой‑то неведомой мне причине его нигде не упомянули, ни в программе мероприятия, ни на сайте фестиваля. Просто «шахматы».
И тут же, неподалеку от этой локации, была детская зона Kidzania. Для совсем юных посетителей киберфестиваля играл целый персональный диджей.
Чуть левее — локация с развлечениями для посетителей постарше, где все желающие с головой уходили в игры, включая VR, и даже приобщались к искусству в виде необычного, но довольно красочного боди‑арта.
Закрытая зона фестиваля
Такая уж ли она закрытая — вопрос вопросов. Объясню: закрытая часть фестиваля подразумевала доступ к ряду специальных активностей и докладов, но на практике проникнуть туда не составляло труда. Никто не проверял бейджи — главное, чтобы они были. Единственным исключением была зона конкурсов в здании Standoff — там бейджи внимательно изучали на обоих входах.
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