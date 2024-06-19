На хакерском форуме выставили на продажу данные, якобы принадлежащие компании AMD. По словам злоумышленников, дамп содержит информацию о сотрудниках AMD, финансовые документы и конфиденциальные данные.

Представители AMD сообщают, что уже проводят расследование инцидента и проверяют заявления хакеров.

«Нам известно о киберпреступниках, утверждающих, что они владеют украденными у AMD данными. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и сторонним хостинг-партнером, чтобы расследовать эти заявления и оценить значимость [потенциально украденных] данных», — сообщили в компании.

Информацию, якобы похищенную у AMD, выставил на продажу хакер под ником IntelBroker. В своем объявлении он поделился скриншотами учетных данных, но пока он не сообщает, за какую сумму рассчитывает продать информацию, и как она была получена.

«В июне 2024 года крупная компьютерная компания AMD пострадала от утечки данных. Среди скомпрометированных данных: будущие продукты AMD, спецификации, БД сотрудников, БД клиентов, проприетарные файлы, ROM'ы, исходный код, прошивка и финансовые данные», — пишет IntelBroker.

По информации DarkWebInformer, злоумышленник также заявил, что дамп содержит БД сотрудников, в которой представлены ID пользователей, имена и фамилии, должностные обязанности, номера рабочих телефонов, адреса электронной почты и рабочий статус.

Стоит отметить, что с декабря прошлого года IntelBroker регулярно сливает данные, якобы похищенные у целого ряда правительственных учреждений США, в том числе у Госдепа, Министерства обороны и армии США, а также Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Кроме того, ранее IntelBroker связывали с другими громкими инцидентами, включая утечку данных, затронувшую членов и сотрудников Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США), взлом Hewlett Packard Enterprise (HPE), утечку данных General Electric, утечку данных разведывательного альянса Five Eye и так далее.

В прошлом месяце именно IntelBroker и вовсе заявил о взломе портала Europol Platform for Experts (EPE), утверждая, что похитил у Европола документы под грифом «Только для служебного пользования», а также документы, содержащие секретные данные. Вскоре после этого хакерский форум BreachForums, на котором данные были выставлены на продажу, уже во второй раз попытались закрыть правоохранители, однако вскоре сайт возобновил работу.