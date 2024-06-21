Хакер под ником IntelBroker заявил на BreachForums, что похитил у компании Apple исходный код нескольких внутренних инструментов.

Согласно опубликованному злоумышленником сообщению, «в июне 2024 года у Apple.com произошла утечка данных» (к которой хакер, вероятно, был причастен), что и привело к раскрытию информации. IntelBroker утверждает, что в результате он заполучил исходный код для следующих внутренних инструментов компании: AppleConnect-SSO, Apple-HWE-Confluence-Advanced и AppleMacroPlugin.

Как отмечает издание 9to5Mac, об инструментах Apple-HWE-Confluence-Advanced и AppleMacroPlugin известно мало. Зато AppleConnect-SSO — это система аутентификации, которая позволяет сотрудникам получать доступ к определенным приложениям в сети Apple. Известно, что эта система интегрирована с базой данных Directory Services, что обеспечивает безопасный доступ к внутренним ресурсам.

Так, iOS-приложения, предназначенные только для сотрудников, используют AppleConnect-SSO для быстрой и безопасной аутентификации. Бывший сотрудник розничной сети Apple рассказал журналистам, что AppleConnect служит для сотрудников эквивалентом Apple ID и используется для доступа ко всем внутренним системам, за исключением электронной почты. Инструмент интегрирован во множество внутренних сервисов, используемых сотрудниками Apple Store, включая Concierge, EasyPay и MobileGenius, а также сайты AppleWeb и PeopleWeb и так далее.

Издание подчеркивает, что предполагаемая утечка явно локализована внутри компании и вряд ли затрагивает данные клиентов Apple.

В своем сообщении IntelBroker не раскрывает никакой дополнительной информации. Судя по всему, он намерен продать предположительно украденные у компании данные.

Напомним, что в последнее время IntelBroker регулярно сливает данные, похищенные у целого ряда правительственных учреждений США, включая Госдеп, Министерство обороны и армии США, а также Иммиграционную и таможенную полицию (ICE) и Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).

Кроме того, ранее IntelBroker связывали с другими громкими инцидентами, включая утечку данных, затронувшую членов и сотрудников Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США), взлом Hewlett Packard Enterprise (HPE), утечку данных General Electric, утечку данных разведывательного альянса Five Eye и так далее.

В прошлом месяце именно IntelBroker и вовсе заявил о взломе портала Europol Platform for Experts (EPE), утверждая, что похитил у Европола документы под грифом «Только для служебного пользования», а также документы, содержащие секретные данные. Вскоре после этого хакерский форум BreachForums, на котором данные были выставлены на продажу, уже во второй раз попытались закрыть правоохранители, однако вскоре сайт возобновил работу.