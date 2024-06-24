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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Office с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — сложный.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.3 office.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел множество открытых портов, что вполне естественно для контроллера домена:
-
53— DNS;
-
80(HTTP) — веб‑сервер Apache httpd 2.4.56;
-
88— Kerberos;
-
139— служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
-
389— LDAP;
-
443(HTTPS) — веб‑сервер Apache httpd 2.4.56;
-
445— SMB;
-
464— служба смены пароля Kerberos;
-
593(HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
-
636— LDAP с шифрованием SSL или TLS;
-
3268(LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
-
3269(LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
-
5985— служба удаленного управления WinRM;
-
9389— веб‑службы AD DS.
Как правило, в таких случаях первым делом стоит смотреть SMB, но на веб‑сервере развернута Joomla, а она может быть уязвима.
Точка входа
Когда имеем дело с Joomla, первым делом следует использовать специализированный сканер — JoomScan.
joomscan -u http://10.10.11.3
Определяем версию (4.2.7) и тут же пробуем найти для нее эксплоиты. Первым делом идем в Google.
И сразу узнаём, что в нашей версии есть уязвимость CVE-2023-23752, что позволит нам получить учетные данные для подключения к базе данных. Для этого будем использовать найденный эксплоит.
Запускаем и указываем адрес:
python3 CVE-2023-23752.py -u http://10.10.11.3
Уязвимость заключается в неправильной проверке доступа. Эксплоит проверяет различные API, которые могут вернуть учетные данные для подключения к базе данных. Однако для авторизации в CMS полученный таким образом пароль не подошел, а других пользователей, кроме администратора, найти не удалось.
В этом случае используем недочет протокола Kerberos: на запрос тикета пользователя могут приходить ответы с разными кодами ошибок. Один — при запросе тикета для несуществующего пользователя, другой — в ответ на неверный пароль. Таким образом, можно методом перебора узнать, какие пользователи есть в домене. Для этого используем утилиту kerbrute.
kerbrute_linux_amd64 userenum --dc dc.office.htb -d office.htb xato-net-10-million-usernames.txt
Сохраняем найденных пользователей в файл и спреим полученный ранее пароль с помощью NetExec.
nxc smb 10.10.11.3 -u users.txt -p 'H0lOgrams4reTakIng0Ver754!' --smb-timeout 3
Теперь у нас есть валидная учетная запись, что позволяет провести базовую разведку в домене.
Первым делом получим список всех пользователей.
nxc ldap 10.10.11.3 -u dwolfe -p 'H0lOgrams4reTakIng0Ver754!' --users
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