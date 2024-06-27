Вче­ра, 26 июня 2024 года, про­изош­ло зна­ковое событие — сер­вис ICQ прек­ратил свое сущес­тво­вание. Давай вспом­ним, какой была наша «Ась­ка» и как так выш­ло, что мы с ней уже дав­но рас­ста­лись.

Впер­вые ICQ появи­лась в 1996 году. Прог­рамму соз­дал изра­иль­ский стар­тап Mirabilis, сос­тояв­ший все­го из пяти сот­рудни­ков. Сер­вис ока­зал­ся удоб­ным и быс­тро набирал поль­зовате­лей.

За пер­вые два года его сущес­тво­вания номера ICQ име­ли уже 12 мил­лионов человек, что по мер­кам ран­него интерне­та огромная циф­ра. Шут­ка ли — око­ло 10% от чис­ла всех поль­зовате­лей. И это без вся­кого мар­кетин­га! Люди прос­то совето­вали друг дру­гу ста­вить ICQ, дик­товали UIN и радова­лись обще­нию.

В 1998 году, на вол­не бума дот­комов, ком­панию Mirabilis купила аме­рикан­ская кор­порация AOL, на тот момент круп­ней­ший в США интернет‑про­вай­дер и вла­делец мно­жес­тва дру­гих сер­висов. Были зап­лачены солид­ные день­ги — 400 мил­лионов дол­ларов.

Слож­но ска­зать, как про­дажа пов­лияла на судь­бу ICQ. С одной сто­роны, ком­панию понача­лу не тро­нули: штаб‑квар­тира оста­лась в Изра­иле, а пятеро осно­вате­лей про­дол­жили работать над сво­им детищем. С дру­гой сто­роны, в той же AOL соз­дали пря­мого кон­курен­та ICQ — AOL Instant Messenger, или AIM. Имен­но его и прод­вигали наибо­лее активно.

В начале нулевых годов чис­ло зарегис­три­рован­ных поль­зовате­лей AIM и ICQ срав­нялось, при­чем AIM к тому момен­ту имел более активную поль­зователь­скую базу. Но глав­ным кон­курен­том обе­им прог­раммам стал выпущен­ный в 1999 году MSN Messenger, поз­днее пере­име­новав­ший­ся в Windows Live Messenger.

В Рос­сии это было слож­но заметить, но MSN Messenger на пике пре­вос­ходил ICQ по популяр­ности в десять раз. При­чина успе­ха та же, что и у Internet Explorer: MSN пос­тавлял­ся вмес­те с Windows. Поль­зовате­ли, еще не сидев­шие на игле Ась­киных «а‑ау», решали, что он дос­таточ­но хорош.

По­губи­ла же ICQ вов­се не Microsoft. Винова­ты ско­рее ее кон­курен­ты — Apple и Google, ведь глав­ным уда­ром для ран­них мес­сен­дже­ров ста­ло появ­ление смар­тфо­нов.

Да, мобиль­ные кли­енты ICQ сущес­тво­вали еще в незапа­мят­ные вре­мена, но для новой эпо­хи они не годились. Воз­можно, за пеленой нос­таль­гии ты уже забыл, как изна­чаль­но работа­ла «Ась­ка», но я напом­ню. Если человек не был онлайн, написать ему было невоз­можно: сооб­щения прос­то не доходи­ли.

Де­ло в том, что обще­ние меж­ду кли­ент­ски­ми при­ложе­ниями про­исхо­дило нап­рямую: получив от сер­вера Mirabilis айпиш­ники друг дру­га, они пересы­лали все дан­ные уже без его учас­тия (кста­ти, выяс­нить IP собесед­ника было эле­мен­тарно, что сегод­ня кажет­ся дикова­тым). Соот­ветс­твен­но, исто­рия перепис­ки тоже хра­нилась толь­ко локаль­но. Если тебе что‑то написа­ли и это приш­ло на вклю­чен­ный компь­ютер, то, зай­дя с телефо­на, ты это­го сооб­щения уже не уви­дишь.

Вслед за смар­тфо­нами приш­ли мес­сен­дже­ры новой вол­ны: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Messages из iOS, Telegram и про­чие, которые решали эту проб­лему. Все­го нес­коль­ко лет, и об ICQ уже мало кто вспо­минал.

«Ась­ка» же в тот момент как раз меняла вла­дель­ца и перехо­дила от AOL к рос­сий­ско­му фон­ду Digital Sky и в том же 2010 году дос­талась Mail.ru Group. По при­чинам, которые до сих пор нем­ного загадоч­ны, самыми стой­кими поль­зовате­лями ICQ ста­ли рус­ские.

Как‑то так выш­ло, что MSN нашему челове­ку казал­ся непонят­ной забугор­ной шту­кови­ной, а вот «Ася» — сво­ей и род­ной. К 2013 году ICQ про­дол­жало поль­зовать­ся 12 мил­лионов человек, из них око­ло 8 мил­лионов жили в Рос­сии. Одна­ко и это чис­ло стре­митель­но сок­ращалось. Народ мас­сово перехо­дил либо на WhatsApp, либо на пос­леднюю тог­дашнюю новин­ку — Telegram.

Но­вос­ти о том, что ICQ активно модер­низиру­ют и добав­ляют все новые и новые фичи, вос­при­нима­лись раз­ве что с улыб­кой: при­ятно, конеч­но, что «Ася» еще жива, но вы ведь не име­ете в виду, что ей всерь­ез кто‑то будет поль­зовать­ся?

Чи­тая в «Википе­дии» исто­рию обновле­ний ICQ, даешь­ся диву: ока­зыва­ется, в офи­циаль­ный кли­ент ICQ еще в 2003 году добави­ли виде­озвонки (я тог­да поль­зовал­ся не то «Миран­дой», не то Pidgin, где их не было в помине). В 2011 году появи­лась интегра­ция с Facebook и Twitter. В 2016 году наконец‑то добави­ли исто­рию перепис­ки и даже сти­керы!

Ус­пел ли ты отпра­вить кому‑нибудь сти­кер по ICQ? Я — нет. «Пятиз­наки» и «шес­тизна­ки», аль­тер­натив­ные кли­енты, прось­бы pisat’ translitom, a to odni zakoryu4ki, мно­гок­ратные попыт­ки отпра­вить файл и дра­мы о том, кто ког­да был онлайн, — все это теперь исто­рия.

Ес­ли хочешь еще нем­ного пов­спо­минать вре­мена, ког­да «Ася» была молодой и кра­сивой, я вытащил для тебя из 61-го номера «Хакера» статью Дмит­рия Докуча­ева «Асеч­ка на блю­деч­ке». Чур, на кла­виату­ру сле­зами не капать!