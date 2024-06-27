Впервые ICQ появилась в 1996 году. Программу создал израильский стартап Mirabilis, состоявший всего из пяти сотрудников. Сервис оказался удобным и быстро набирал пользователей.
За первые два года его существования номера ICQ имели уже 12 миллионов человек, что по меркам раннего интернета огромная цифра. Шутка ли — около 10% от числа всех пользователей. И это без всякого маркетинга! Люди просто советовали друг другу ставить ICQ, диктовали UIN и радовались общению.
В 1998 году, на волне бума доткомов, компанию Mirabilis купила американская корпорация AOL, на тот момент крупнейший в США интернет‑провайдер и владелец множества других сервисов. Были заплачены солидные деньги — 400 миллионов долларов.
Сложно сказать, как продажа повлияла на судьбу ICQ. С одной стороны, компанию поначалу не тронули: штаб‑квартира осталась в Израиле, а пятеро основателей продолжили работать над своим детищем. С другой стороны, в той же AOL создали прямого конкурента ICQ — AOL Instant Messenger, или AIM. Именно его и продвигали наиболее активно.
В начале нулевых годов число зарегистрированных пользователей AIM и ICQ сравнялось, причем AIM к тому моменту имел более активную пользовательскую базу. Но главным конкурентом обеим программам стал выпущенный в 1999 году MSN Messenger, позднее переименовавшийся в Windows Live Messenger.
В России это было сложно заметить, но MSN Messenger на пике превосходил ICQ по популярности в десять раз. Причина успеха та же, что и у Internet Explorer: MSN поставлялся вместе с Windows. Пользователи, еще не сидевшие на игле Аськиных «а‑ау», решали, что он достаточно хорош.
Погубила же ICQ вовсе не Microsoft. Виноваты скорее ее конкуренты — Apple и Google, ведь главным ударом для ранних мессенджеров стало появление смартфонов.
Да, мобильные клиенты ICQ существовали еще в незапамятные времена, но для новой эпохи они не годились. Возможно, за пеленой ностальгии ты уже забыл, как изначально работала «Аська», но я напомню. Если человек не был онлайн, написать ему было невозможно: сообщения просто не доходили.
Дело в том, что общение между клиентскими приложениями происходило напрямую: получив от сервера Mirabilis айпишники друг друга, они пересылали все данные уже без его участия (кстати, выяснить IP собеседника было элементарно, что сегодня кажется диковатым). Соответственно, история переписки тоже хранилась только локально. Если тебе что‑то написали и это пришло на включенный компьютер, то, зайдя с телефона, ты этого сообщения уже не увидишь.
Вслед за смартфонами пришли мессенджеры новой волны: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Messages из iOS, Telegram и прочие, которые решали эту проблему. Всего несколько лет, и об ICQ уже мало кто вспоминал.
«Аська» же в тот момент как раз меняла владельца и переходила от AOL к российскому фонду Digital Sky и в том же 2010 году досталась Mail.ru Group. По причинам, которые до сих пор немного загадочны, самыми стойкими пользователями ICQ стали русские.
Как‑то так вышло, что MSN нашему человеку казался непонятной забугорной штуковиной, а вот «Ася» — своей и родной. К 2013 году ICQ продолжало пользоваться 12 миллионов человек, из них около 8 миллионов жили в России. Однако и это число стремительно сокращалось. Народ массово переходил либо на WhatsApp, либо на последнюю тогдашнюю новинку — Telegram.
Новости о том, что ICQ активно модернизируют и добавляют все новые и новые фичи, воспринимались разве что с улыбкой: приятно, конечно, что «Ася» еще жива, но вы ведь не имеете в виду, что ей всерьез кто‑то будет пользоваться?
Читая в «Википедии» историю обновлений ICQ, даешься диву: оказывается, в официальный клиент ICQ еще в 2003 году добавили видеозвонки (я тогда пользовался не то «Мирандой», не то Pidgin, где их не было в помине). В 2011 году появилась интеграция с Facebook и Twitter. В 2016 году наконец‑то добавили историю переписки и даже стикеры!
Успел ли ты отправить кому‑нибудь стикер по ICQ? Я — нет. «Пятизнаки» и «шестизнаки», альтернативные клиенты, просьбы pisat’ translitom, a to odni zakoryu4ki, многократные попытки отправить файл и драмы о том, кто когда был онлайн, — все это теперь история.
Если хочешь еще немного повспоминать времена, когда «Ася» была молодой и красивой, я вытащил для тебя из 61-го номера «Хакера» статью Дмитрия Докучаева «Асечка на блюдечке». Чур, на клавиатуру слезами не капать!