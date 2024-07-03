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На самом деле в узких кругах давно было известно о возможности использовать чужой драйвер в своих целях, но до какого‑то момента она не была столь важной. Можно было открыть любой хакерский форум и найти пучок других способов обойти проверку целостности ядра Windows и надурить механизм KPP (Kernel Patch Protection).
Но в Microsoft тоже об этом догадывались и в итоге довели контроль целостности ядра до достаточно высокого уровня, обломав всю малину любителям нестандартного программирования. Вот тогда все вспомнили про BYOVD, потому что реализовать эту атаку значительно проще, чем искать зиродеи в механизме контроля целостности ядра.
BYOVD дает хорошие возможности: позволяет отключать антивирусы, поднимать привилегии (LPE) и делать другие интересные фокусы, в зависимости от того, какой драйвер атакован.
В конце концов, ядро всегда было лакомым кусочком для хакеров всех мастей. Давай разберемся, как работает эта атака.
Как устроен драйвер
Для начала нам нужно понимать, что такое драйвер в Windows и как он устроен. Очевидно, что, как и у любого другого приложения, у драйвера есть точка входа, которая называется DriverEntry и имеет следующий прототип:
NTSTATUS DriverEntry ( _In_ PDRIVER_OBJECT DriverObject, _In_ PUNICODE_STRING RegistryPath);
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