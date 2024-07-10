Содержание статьи
Десктоп
Начнем с десктопной версии. Для нее нам понадобится добавить в Arch графическое окружение и автостарт.
Если же тебе нужен серверный вариант, то это руководство можешь рассматривать как пример, а весь нужный софт выберешь сам. Это просто: находишь описание нужного сервиса на официальной вики и применяешь инструкцию к каталогу airootfs как корню твоей будущей системы. Впрочем, всё по порядку.
Собрать список пакетов, который бы устроил всех, нереально. Поэтому приведу пример установки и настройки на основе того, что я выбрал для себя, а ты уже сам решишь, что убрать и добавить.
Вот что будет на нашей флешке:
- базовые пакеты Archiso для сборки официального образа;
- графическая система X.org;
- рабочая среда Xfce 4;
- браузер;
- несколько текстовых редакторов;
- дополнительные пакеты, нужные в повседневной работе.
Подготовка
В статье «Карманный Arch. Делаем флешку с живым образом Arch Linux» я уже рассказывал о том, как сделать загрузочный внешний диск с Arch Linux. В этой же статье я покажу, как сделать свой конфиг для утилиты Archiso. Дальше ты можешь воспользоваться инструкцией из первой статьи, чтобы создать образ для такой же флешки.
Дальше мы будем создавать и наполнять каталог
airootfs и составлять список пакетов в файле
packages..
Если при установке пакета в систему будут необходимы специальные настройки, мы внесем их в
airootfs.
Минимальный образ
Образ я окрестил xrerus, где X — в честь графической среды (или журнала «Хакер», как тебе больше нравится), re — от release engineering, ну а почему rus, ты, думаю, догадаешься.
Все действия мы будем производить с привилегиями суперпользователя, так что сразу пиши
su и вводи пароль.
Поскольку за основу я взял официальный образ Arch Linux, мы начнем с того, что скопируем его и переименуем в xrerus.
cp -rv /usr/share/archiso/configs/releng xrerus
Либо можно сразу скачать образ из официального репозитория, если ты еще этого не сделал:
git clone https://gitlab.archlinux.org/archlinux/archiso.git
Кстати, при выборе пакетов ограничимся только официальным репозиторием. Причины две: более надежная поддержка пакетов и установка без дополнительных действий. Добавление пакетов из других репозиториев, возможно, рассмотрим в другой раз.
Для удобства записываем путь до каталога с конфигами в переменную:
export ARCHISO=/home/ЛОГИН/xrerus
Графическая система
В минимальном образе главная задача — универсальность. Нам нужно, чтобы он работал на большинстве компьютеров. Поэтому добавляем xorg-server, менеджер входа, открытые драйверы и сервер VNC.
Начнем с настройки менеджера входа LightDM.
Создаем каталог для файлов настроек:
mkdir -p $ARCHISO/airootfs/etc/lightdm
Файл настроек
greeter-gtk:
vim $ARCHISO/airootfs/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]background = /usr/share/backgrounds/wallpaper
Не забываем скопировать файл для фона.
mkdir -p $ARCHISO/airootfs/usr/share/backgrounds
cp -v ~wallpaper $ARCHISO/airootfs/usr/share/backgrounds/wallpaper
info
Мы не ставим никаких пакетов с обоями, так что для начала будет черный фон, а красоту можешь добавить сам.
Включаем автозапуск сервиса LightDM:
ln -sv /usr/lib/systemd/system/lightdm.service $ARCHISO/airootfs/etc/systemd/system/display-manager.service
В конец файла packages.x86_64 дописываем устанавливаемые пакеты:
$ARCHISO/packages.x86_64
...
xorg-server
xorg-xinit
xorg-xrandr
lightdm
lightdm-gtk-greeter
xf86-video-dummy
xf86-video-fbdev
xf86-video-vesa
xf86-video-amdgpu
xf86-video-ati
xf86-video-intel
xf86-video-nouveau
autorandr
tigervnc
Рабочая среда Xfce 4
Тут у нас есть два варианта: можно установить группу пакетов xfce4, а можно выбрать вручную только самые нужные пакеты. Мы пойдем по второму пути.
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