Слу­чает­ся, что сис­тему нуж­но пере­уста­нав­ливать или раз­ворачи­вать на дру­гом компь­юте­ре. Для это­го быва­ет удоб­но иметь заранее под­готов­ленную флеш­ку, где будет дис­три­бутив со все­ми нуж­ными нас­трой­ками. В этой статье я покажу, как сде­лать такой образ на осно­ве Arch Linux — с авто­заг­рузкой гра­фичес­кой сре­ды и базовым набором прог­рамм. Мы сде­лаем две вер­сии: для дес­кто­па на x86-64 и для Raspberry Pi.

Десктоп

Нач­нем с дес­ктоп­ной вер­сии. Для нее нам понадо­бит­ся добавить в Arch гра­фичес­кое окру­жение и автостарт.

Ес­ли же тебе нужен сер­верный вари­ант, то это руководс­тво можешь рас­смат­ривать как при­мер, а весь нуж­ный софт выберешь сам. Это прос­то: находишь опи­сание нуж­ного сер­виса на офи­циаль­ной ви­ки и при­меня­ешь инс­трук­цию к катало­гу airootfs как кор­ню тво­ей будущей сис­темы. Впро­чем, всё по поряд­ку.

Соб­рать спи­сок пакетов, который бы устро­ил всех, нере­аль­но. Поэто­му при­веду при­мер уста­нов­ки и нас­трой­ки на осно­ве того, что я выб­рал для себя, а ты уже сам решишь, что убрать и добавить.

Вот что будет на нашей флеш­ке:

ба­зовые пакеты Archiso для сбор­ки офи­циаль­ного обра­за;

гра­фичес­кая сис­тема X.org;

ра­бочая сре­да Xfce 4;

бра­узер;

нес­коль­ко тек­сто­вых редак­торов;

до­пол­нитель­ные пакеты, нуж­ные в пов­седнев­ной работе.

Подготовка

В статье «Кар­манный Arch. Дела­ем флеш­ку с живым обра­зом Arch Linux» я уже рас­ска­зывал о том, как сде­лать заг­рузоч­ный внеш­ний диск с Arch Linux. В этой же статье я покажу, как сде­лать свой кон­фиг для ути­литы Archiso. Даль­ше ты можешь вос­поль­зовать­ся инс­трук­цией из пер­вой статьи, что­бы соз­дать образ для такой же флеш­ки.

Даль­ше мы будем соз­давать и напол­нять каталог airootfs и сос­тавлять спи­сок пакетов в фай­ле packages. x86_64 .

Ес­ли при уста­нов­ке пакета в сис­тему будут необ­ходимы спе­циаль­ные нас­трой­ки, мы вне­сем их в airootfs .

Минимальный образ

Об­раз я окрестил xrerus, где X — в честь гра­фичес­кой сре­ды (или жур­нала «Хакер», как тебе боль­ше нра­вит­ся), re — от release engineering, ну а почему rus, ты, думаю, догада­ешь­ся.

Все дей­ствия мы будем про­изво­дить с при­виле­гиями супер­поль­зовате­ля, так что сра­зу пиши su и вво­ди пароль.

Пос­коль­ку за осно­ву я взял офи­циаль­ный образ Arch Linux, мы нач­нем с того, что ско­пиру­ем его и пере­име­нуем в xrerus.

cp -rv / usr/ share/ archiso/ configs/ releng xrerus

Ли­бо мож­но сра­зу ска­чать образ из офи­циаль­ного репози­тория, если ты еще это­го не сде­лал:

git clone https:/ / gitlab. archlinux. org/ archlinux/ archiso. git

Кста­ти, при выборе пакетов огра­ничим­ся толь­ко офи­циаль­ным репози­тори­ем. При­чины две: более надеж­ная под­дер­жка пакетов и уста­нов­ка без допол­нитель­ных дей­ствий. Добав­ление пакетов из дру­гих репози­тори­ев, воз­можно, рас­смот­рим в дру­гой раз.

Для удобс­тва записы­ваем путь до катало­га с кон­фигами в перемен­ную:

export ARCHISO = / home/ ЛОГИН/ xrerus

Графическая система

В минималь­ном обра­зе глав­ная задача — уни­вер­саль­ность. Нам нуж­но, что­бы он работал на боль­шинс­тве компь­юте­ров. Поэто­му добав­ляем xorg-server, менед­жер вхо­да, откры­тые драй­веры и сер­вер VNC.

Нач­нем с нас­трой­ки менед­жера вхо­да LightDM.

Соз­даем каталог для фай­лов нас­тро­ек:

mkdir -p $ARCHISO / airootfs/ etc/ lightdm

Файл нас­тро­ек greeter-gtk :

vim $ARCHISO / airootfs/ etc/ lightdm/ lightdm- gtk- greeter. conf

[ greeter] background = / usr/ share/ backgrounds/ wallpaper

Не забыва­ем ско­пиро­вать файл для фона.

mkdir -p $ARCHISO / airootfs/ usr/ share/ backgrounds cp -v ~wallpaper $ARCHISO / airootfs/ usr/ share/ backgrounds/ wallpaper

info Мы не ста­вим никаких пакетов с обо­ями, так что для начала будет чер­ный фон, а кра­соту можешь добавить сам.

Вклю­чаем авто­запуск сер­виса LightDM:

ln -sv / usr/ lib/ systemd/ system/ lightdm. service $ARCHISO / airootfs/ etc/ systemd/ system/ display- manager. service

В конец фай­ла packages.x86_64 дописы­ваем уста­нав­лива­емые пакеты:

$ARCHISO/packages.x86_64

... xorg- server xorg- xinit xorg- xrandr lightdm lightdm- gtk- greeter xf86- video- dummy xf86- video- fbdev xf86- video- vesa xf86- video- amdgpu xf86- video- ati xf86- video- intel xf86- video- nouveau autorandr tigervnc

Рабочая среда Xfce 4

Тут у нас есть два вари­анта: мож­но уста­новить груп­пу пакетов xfce4, а мож­но выб­рать вруч­ную толь­ко самые нуж­ные пакеты. Мы пой­дем по вто­рому пути.