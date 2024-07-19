Содержание статьи
Теория
Прежде чем приступать к практике, нужно разобрать несколько важных моментов, которые понадобятся нам в работе. Для начала, конечно, стоит вспомнить, что же такое полупроводник.
info
Если хочешь еще сильнее освежить свои знания в электронике, прочитай предыдущие мои статьи. В них описаны базовые понятия и электронные компоненты, которые нам сегодня понадобятся:
Полупроводники
Что приходит в голову, когда слышишь слово «полупроводник»? Полупроводники используются чуть ли не во всех современных устройствах, полупроводник — это главная инновация эпохи. Мы прошли огромный путь от опытов Фарадея до первых транзисторов и до современных компьютеров.
Любая микросхема, лежащая в основе цифрового устройства, состоит из транзисторов, в прошлых статьях про электронику я о них подробно рассказывал. А транзисторы, в свою очередь, создаются на основе именно полупроводников.
Сам по себе полупроводник — это вещество, имеющее особые свойства проводимости электричества. «Какие еще особые свойства? — спросишь ты. — Ток есть ток, подал на один конец проводника плюс питания, на другой минус, ток и течет!» А вот в этом и есть изюминка полупроводников. По названию понятно, что они находятся как бы между проводниками и диэлектриками, то есть между материалами, ток полностью проводящими, и материалами, не проводящими ток вовсе. Проводить или не проводить — вот в чем вопрос!
Так вот, суть полупроводника в том, что свойства его проводимости могут изменяться в зависимости от условий, в которых он находится. И именно на этом основана вся современная электроника, ведь так можно совершенно по‑разному взаимодействовать с током, модулировать, усиливать и направлять его. Из полупроводниковых материалов инженеры придумали собирать транзисторы, которые позволяют использовать эти замечательные свойства, а уже из транзисторов делают микросхемы.
Один из самых популярных полупроводников — кремний. Он доступный, дешевый и универсальный. Правда, вряд ли кусок кремнезема, который ты наковыряешь у себя на даче, подойдет для создания транзистора. Кремний должен быть очень чистым и состоять из одного цельного кристалла, поэтому их выращивают в лабораториях.
Про физический смысл работы полупроводников можешь продолжить читать в Википедии, заодно познакомишься с забавным понятием из мира физики — «дырками».
Что за ВАХ?
Вольт‑амперная характеристика, или же сокращенно ВАХ, — это зависимость тока от напряжения в каком‑либо радиоэлементе. По факту ВАХ необходима для точных расчетов и проектировки электронных приборов. И вот чтобы инженер мог на вопрос «Рванет?!» с гордостью и уверенностью ответить «Не должно...», ему нужна эта характеристика.
Если помнишь, в школе на уроках алгебры ты чертил графики на осях X и Y. Здесь же получаются примерно такие же графики, только вместо координат будет сила тока и напряжение.
Измерить ВАХ можно вручную, с помощью обычного мультиметра. Для этого через исследуемый компонент необходимо пропустить напряжение и посмотреть значение силы тока. Потом добавляем напряжение и записываем соответствующие значения силы тока для каждого последующего измерения. Полученные результаты отмечаем на оси в виде точек, а после строим по ним график. Это и будет вольт‑амперная характеристика.
В прошлых статьях я рассказывал про светодиод, думаю, ты сталкивался с ним бессчетное количество раз. Но знал ли ты, что светоизлучающий диод — это и есть не кто иной, как представитель полупроводниковой структуры, который излучает кванты света при протекании через него прямого тока? Когда используют светодиод, обычно учитывают две его основные характеристики: первая — это непосредственно наша вольт‑амперная, а вторая — зависимость интенсивности света от силы тока.
В качестве подопытного суслика будем сегодня использовать именно светодиод. Если вдруг не помнишь, принцип его действия довольно прост, по факту это аналог ниппеля в электричестве — ток течет через диод только в одном направлении, от анода (+) к катоду (–). Ниже ты видишь примеры графиков ВАХ и зависимости интенсивности света от силы тока светодиода.
Arduino за 30 секунд
В нашем проекте нам понадобится микроконтроллер Arduino, о котором ты уже, думаю, наслышан. Но прежде чем ты закатишь глаза и подумаешь «Ах, опять эта железка с Алиэкспресса, которой у меня нет», попытаюсь успеть посоветовать тебе все же купить простой вариант платы, например Nano или Uno. Я считаю, что любой уважающий себя айтишник должен уметь так или иначе обращаться с популярными железками. В случае с Arduino это не только полезно, но и интересно! Считай, я даю тебе шанс заново открыть для себя Lego, но в мире электроники и программирования.
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Подробно о работе с Arduino можешь почитать в вики «Амперки».
Если вкратце, Arduino — этакий компьютер размером с ладонь. К нему ты можешь подключить любые подходящие электронные компоненты и запрограммировать свое устройство, загрузив программу со своего компьютера. Программирование ведется на С++, правда немного измененном. Для начала работы тебе необходимо поставить среду разработки Arduino IDE, которую ты можешь скачать с официального сайта Arduino. Вторая версия, кстати, сильно отличается от предыдущей (и, как по мне, старая более дружелюбна).
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Если нет возможности приобрести железки или просто не хочется ждать, можно попробовать поработать в виртуальной лаборатории, например браузерной Tinkercad. Здесь ты можешь создавать свои проекты на виртуальной Arduino, писать код и даже делать 3D-модели.
Фоторезистор
Теперь поговорим об одном электронном компоненте — который работает именно за счет наших любимых полупроводников. Ты должен был запомнить, что они способны менять свои свойства проведения тока в зависимости от внешних факторов. Фоторезистор как раз хороший пример: он работает как обычный резистор, то есть ограничивает ток, только вот сопротивление свое меняет в зависимости от света, который на него попадает.
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