В этой статье я рас­ска­жу, как самос­тоятель­но обхо­дить обфуска­цию JavaScript в тех слу­чаях, ког­да не помога­ют даже нес­тандар­тные деоб­фуска­торы. Мы рас­смот­рим метод иссле­дова­ния запутан­ного кода и напишем свой собс­твен­ный деоб­фуска­тор.

Сре­ди читате­лей навер­няка есть те, кому тема скрип­товой обфуска­ции гораз­до милее ассем­бле­ра и про­чего низ­коуров­невого кол­дунс­тва. Имен­но это­му воп­росу была пос­вящена, нап­ример, моя недав­няя статья «JSFuck. Раз­бира­ем уни­каль­ный метод обфуска­ции JS-кода» или упо­мина­емая в ней об­зорная статья про обфуска­торы на Хаб­ре. Но что делать, если перечис­ленные в этой статье кас­томные деоб­фуска­торы не помога­ют? В таком слу­чае обфуска­цию при­дет­ся обхо­дить самос­тоятель­но, и сей­час я рас­ска­жу, как это дела­ется.

Используем автоматические деобфускаторы

Для при­мера возь­мем некое бра­узер­ное JavaScript-при­ложе­ние. Объ­ем его сос­тавля­ет око­ло трех мегабайт, при­мер­но три чет­верти из которых занима­ет жес­тко обфусци­рован­ный код, начина­ющий­ся так, как показа­но на сле­дующем скрин­шоте.

А закан­чива­ется этот код вот так.

Ес­ли ты уже успел озна­комить­ся с упо­мяну­той выше стать­ей, харак­терные име­на иден­тифика­торов ( _0x58cd18 , _0x2f8935_0x321d33 , _0x1e0595 ) дол­жны были натол­кнуть тебя на мысль, что код запутан обфуска­тором obfuscator.io. Одна­ко попыт­ка деоб­фуска­ции его стан­дар­тным онлайн‑деоб­фуска­тором при любых нас­трой­ках не при­носит положи­тель­ного резуль­тата: чита­емый код в пра­вом окне прос­то не появ­ляет­ся.

Точ­но так же не при­носят резуль­татов и попыт­ки деоб­фуска­ции дру­гими упо­мяну­тыми в статье инс­тру­мен­тами. Нап­ример, уни­вер­саль­ный деоб­фуска­тор de4js выда­ет совер­шенно неин­форма­тив­ный резуль­тат.

По­хоже, надеж­ды на авто­мати­чес­кие деоб­фуска­торы мало и нам при­дет­ся учить­ся работать руками.

info За­бегая впе­ред, ска­жу, что перечис­ленны­ми выше инс­тру­мен­тами мы не исчерпа­ли все средс­тва авто­мати­чес­кой деоб­фуска­ции. Нап­ример, мож­но попытать­ся опти­мизи­ровать код через ней­росеть Llama. Авто­мати­чес­ки деоб­фусци­ровать подоб­ный код уме­ет про­ект webcrack, но давай все‑таки сде­лаем вид, что с исполь­зовани­ем авто­мати­чес­ких средств у нас ничего не выш­ло, — так нам­ного инте­рес­нее!

Деобфусцируем код вручную

Для начала нат­равим на сырой код JS Beautifier, дабы при­дать ему читабель­ность. Про­бежав­шись по теперь уже струк­туриро­ван­ному коду, обра­щаем вни­мание на мно­гочис­ленные вызовы фун­кций с десятью шес­тнад­цатерич­ными кон­стан­тами в виде парамет­ров:

_0x4a0111 ( 0xa0c , 0xc0b , 0x13ef , 0x1e3e , 0x15e2 , 0x1a29 , 0x1b08 , 0x94b , 0x968 , 0x753 ) _0x114a88 ( - 0x6d , 0x126c , 0x621 , 0xa59 , - 0x5f2 , 0x72a , 0x6cf , 0x8a , 0xbf9 , - 0x4b4 ) _0x27e22f ( 0xbf2 , 0x670 , 0xe4 , 0x132e , 0x1267 , 0xbf9 , - 0xb6 , 0x697 , 0x51f , 0x6da ) _0x1e51ce ( 0xe58 , 0x1b5e , 0x2457 , 0x191a , 0x224a , 0x133c , 0xf61 , 0x1c11 , 0x128d , 0xc77 ) _0x33055f ( 0x16f4 , 0x1704 , 0xbaf , 0x231d , 0x163e , 0x161a , 0xca1 , 0x15ba , 0x1c3f , 0x1649 ) _0x1b164c ( 0x485 , - 0x398 , 0x1e0 , 0xf51 , 0xcdd , 0x2de , 0xfea , 0x82f , - 0x54a , 0x37 ) .. .

Ло­гич­но пред­положить, что таким обра­зом зашиф­рованы кон­стан­ты, которые пер­вым делом надо перевес­ти в нор­маль­ный чита­емый вид. Как обыч­но, нач­нем с кон­ца. Код закан­чива­ется сле­дующим фраг­ментом:

.. . } catch ( _0x321d33 ) { console [ _0x1e0595 ( 0x4f3 , 0x854 , 0x1210 , 0x19e1 , 0x3ca , 0x992 , 0x665 , 0xf98 , 0x185b , 0x1073 )] ( _0x321d33 ) ; } }) ;

Ес­ли мыс­лить логичес­ки, это console. log( _0x321d33) , то есть _0x1e0595( 0x4f3, 0x854, 0x1210, 0x19e1, 0x3ca, 0x992, 0x665, 0xf98, 0x185b, 0x1073) == "log" . Поп­робу­ем про­вер­нуть этот фарш назад: ищем в коде стро­ку function _0x1e0595 :

function _0x1e0595 ( _0x4bc581 , _0x4ecbba , _0x1d5a39 , _0x50dcae , _0x403da8 , _0x4ad34e , _0x2b446e , _0x3b51da , _0x44854e , _0x1491c6 ) { return _0x340121 ( _0x1491c6 - 0x5ff , _0x4ecbba - 0xb8 , _0x1d5a39 - 0xb2 , _0x50dcae - 0x81 , _0x403da8 - 0x80 , _0x4ad34e - 0x1b , _0x2b446e - 0x99 , _0x44854e , _0x44854e - 0x72 , _0x1491c6 - 0x10f ) ; }

Как видишь, эта хрень ссы­лает­ся на дру­гую суб­хрень по име­ни _0x340121 . Ищем и ее тоже:

function _0x340121 ( _0x5ae465 , _0x101079 , _0x1d662f , _0x55f16c , _0x4029db , _0x3a7a06 , _0x1d53e1 , _0x5b0eb3 , _0x4c47fe , _0x445726 ) { return _0x3a86 ( _0x5ae465 - - 0x26c , _0x5b0eb3 ) ; }

Эта суб­хрень, в свою оче­редь, ссы­лает­ся на про­тох­рень под име­нем _0x3a86 , которая, по счастью, пос­ледняя (точ­нее, пер­вая) в этой цепоч­ке:

function _0x3a86 ( _0x37610f , _0x5cbb3a ) { const _0x1214fd = _0x5e2d () ; return _0x3a86 = function ( _0x3aa59b , _0x1ad7b1 ) { _0x3aa59b = _0x3aa59b - ( - 0x10 * - 0x80 + 0x69 * - 0x1 + 0xa * - 0xb5 ) ; _0x4072cc = _0x1214fd [ _0x3aa59b ] ; return _0x4072cc ; } , _0x3a86 ( _0x37610f , _0x5cbb3a ) ; }

По­ка что все прос­то. Оста­лось най­ти мас­сив стро­ковых кон­стант, воз­вра­щаемый _0x5e2d :