Се­год­ня мы нач­нем с необыч­ной ата­ки: нашей целью будет интегри­рован­ная сре­да раз­работ­ки соф­та для индус­три­аль­ных прог­рамми­руемых логичес­ких кон­трол­леров (ПЛК). Мы получим дос­туп к хос­ту через RCE-уяз­вимость и затем взло­маем бес­про­вод­ную точ­ку дос­тупа.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине WifineticTwo с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 7 wifinetictwo. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

8080 — веб‑сер­вер Werkzeug 1.0.1 на Python 2.

По логам Nmap мож­но сде­лать вывод, что сайт не самопис­ный, то есть исполь­зует­ся какая‑то CMS. Прис­тупим к его изу­чению.

Точка входа

Пе­ред нами фор­ма авто­риза­ции в сис­теме OpenPLC. Даль­ше пути два: поп­робовать учет­ные дан­ные по умол­чанию и, если не получит­ся, искать информа­цию об уяз­вимос­тях и готовые экс­пло­иты для исполь­зуемой сис­темы.