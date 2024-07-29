Се­год­ня мы нач­нем с необыч­ной ата­ки: нашей целью будет интегри­рован­ная сре­да раз­работ­ки соф­та для индус­три­аль­ных прог­рамми­руемых логичес­ких кон­трол­леров (ПЛК). Мы получим дос­туп к хос­ту через RCE-уяз­вимость и затем взло­маем бес­про­вод­ную точ­ку дос­тупа.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине WifineticTwo с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.7 wifinetictwo.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;
  • 8080 — веб‑сер­вер Werkzeug 1.0.1 на Python 2.

По логам Nmap мож­но сде­лать вывод, что сайт не самопис­ный, то есть исполь­зует­ся какая‑то CMS. Прис­тупим к его изу­чению.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Пе­ред нами фор­ма авто­риза­ции в сис­теме OpenPLC. Даль­ше пути два: поп­робовать учет­ные дан­ные по умол­чанию и, если не получит­ся, искать информа­цию об уяз­вимос­тях и готовые экс­пло­иты для исполь­зуемой сис­темы.

Поиск учетных данных по умолчанию в Google
По­иск учет­ных дан­ных по умол­чанию в Google

На­ходим дефол­тные логин и пароль openplc:openplc и зап­росто авто­ризу­емся с ними в OpenPLC.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

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