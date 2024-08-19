Се­год­ня мы с тобой про­экс­плу­ати­руем XSS в чат‑боте, что­бы получить перепис­ку дру­гого поль­зовате­ля. Затем получим дос­туп в сис­тему через RCE-уяз­вимость в ути­лите Simple Git и ском­про­мети­руем LibreNMS для прод­вижения к дру­гим поль­зовате­лям. Для повыше­ния при­виле­гий исполь­зуем уяз­вимость в LibreOffice.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине FormulaX с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.6 formulax.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

На сай­те нас встре­чает фор­ма авто­риза­ции.

Форма авторизации
Фор­ма авто­риза­ции
 

Точка входа

На сай­те мож­но зарегис­три­ровать­ся. Так как залоги­нен­ному поль­зовате­лю дос­тупно боль­ше фун­кций, зна­чит, будет боль­ше и область тес­тирова­ния. Регис­три­руем­ся и авто­ризу­емся. На глав­ной стра­нице видим приг­лашение початить­ся с ботом.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

На­бира­ем help, что­бы пос­мотреть справ­ку, и видим толь­ко одну дос­тупную коман­ду — history, которая отоб­ража­ет исто­рию сооб­щений.

Чат с ботом
Чат с ботом

Пос­тро­енная в Burp кар­та сай­та содер­жит нес­коль­ко инте­рес­ных фай­лов JavaScript. Сре­ди них — chat.js, который как раз и дает воз­можность общать­ся с ботом.

Содержимое файла chat.js
Со­дер­жимое фай­ла chat.js

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