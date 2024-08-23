В конце мая 2024 года мы в честь 25-летия «Хакера» запустили квест и предложили читателям пройти череду интересных задачек. Мы не знали, окажутся они легкими или сложными, поскольку такой эксперимент мы проводили впервые. Сегодня мы можем подвести итоги.

Задачки оказались скорее сложными, и большинство участников отсеялось еще в середине квеста. К финишу пришли только четверо! Вот наши герои:

1 место: Олег Архонов

Олег Архонов 2 место: Nednik

Nednik 3 место: Дамир Мусин

Дамир Мусин 4 место: k1uchnik

Первый победитель забирает главный приз — Flipper Zero. Также все прошедшие квест награждаются годовой подпиской на «Хакер» и вторым бумажным спецвыпуском. Физическая часть призов будет отправлена в ближайшее время.

Поскольку поток участников иссяк, мы выключили сервер с квестом, и пройти его больше нельзя. Но, думаем, это не последний квест «Хакера». Мы обязательно учтем полученный опыт, и в следующий раз постараемся сделать задания более доступными, но не менее занимательными. Спасибо всем, кто поучаствовал!