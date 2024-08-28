Не­дав­но мне попалась на гла­за мат­пла­та Lenovo RD450X с подоз­ритель­но низ­кой ценой, в пол­тора раза дешев­ле Huananzhi X99 F8D. Она и сей­час дешев­ле. Очень это было заман­чиво, тем более что я дав­но хотел пощупать двух­про­цес­сорную сис­тему.

Мо­ей целью было соб­рать еще один компь­ютер для науч­ных рас­четов, одна­ко, как и в прош­лый раз, эта сис­тема подой­дет и для дру­гих целей. Соб­рав машину, я про­тес­тировал ее воз­можнос­ти на брут­форсе хешей и генера­тив­ных ней­росетях, помимо науч­ных вычис­лений. Резуль­татами я поделюсь в кон­це статьи.

info О моем прош­лом опы­те читай в статье «Ме­гас­четы. Собира­ем мощ­ный компь­ютер для вычис­лений».

Характеристики

Мат­пла­та, которая меня заин­тересо­вала, под­держи­вает про­цес­соры Xeon E5-26XX v3 и v4, то есть вро­де как всю линей­ку (кро­ме E5-2696 v4 и E5-2687W v4), но к это­му вер­немся поз­же. Под­держи­вает­ся память ECC REG — вплоть до DDR4-2400, 16 сло­тов, то есть мож­но запихать до 1 Тбайт памяти. Так­же есть два PCI-E (3.0) x16 и четыре PCI-E x8, два USB 3.0. С дис­ками тоже все хорошо: на пла­те два разъ­ема Mini SAS 8087 и еще пара SATA. Ну и напос­ледок две сетеву­хи 10 Гбит/с и, конеч­но, BMC, встро­енная видео (ASPEED AST2400). И все это в форм‑фак­торе E-ATX. И все это мень­ше чем за 10 тысяч деревян­ных!

info С ценами сей­час неоп­ределен­ность: с одной сто­роны, все опи­сан­ное железо уже старье и дешеве­ет, но с дру­гой — кри­зис чипов, кри­зис логис­тики, полити­чес­кая нес­табиль­ность, сан­кции и тор­говые вой­ны, поэто­му цена уже пару лет ста­биль­но дер­жится на уров­не 10 тысяч руб­лей. Прав­да, сей­час на «Али­экс­прес­се» ее не купить — про­дав­цы опа­сают­ся сан­кций. Так что оста­ются переку­пы с «Ави­то» и про­чие спо­собы серого импорта.

Комплект

Процессоры

Как я уже рас­ска­зывал в прош­лой статье, наибо­лее разум­ный выбор про­цес­сора для меня — это Xeon E5-2690 v4. У него дос­таточ­но ядер (14) и буст на все ядра 3200 МГц, а цена впол­не демок­ратич­ная. Да что там демок­ратич­ная, эти про­цы сто­ят дешев­ле кулеров, которые мы пос­тавим!

По­лучит­ся по 135 Вт на камень, что для нашей пла­ты, конеч­но, мно­гова­то. Штат­но в ней сто­ит что‑то вро­де 2640 v4 (90 Вт), но прак­тика показа­ла, что пла­та выдер­жит. На дан­ный момент у меня уже око­ло года наработ­ки 24/7.

В ито­ге име­ем 28 ядер, 56 потоков и 3200 МГц при пол­ной наг­рузке — дос­таточ­но серь­езно даже по нынеш­ним вре­менам. Конеч­но, было бы кру­то впих­нуть туда E5-2699 v4 или E5-2696 v4, но пер­вый камень сто­ит уж очень дорого (крат­но дороже E5-2690 v4 при быс­тро­дей­ствии на 30% боль­ше), а E5-2696 v4 не запус­кает­ся, это я лич­но про­верил. Было грус­тно.

Память

Тут все хорошо, ста­рые «Зионы» все­ядные, и мож­но даже в голову не брать, какой у тебя под­тип памяти и какой у нее ранк. Впро­чем, тут все глад­ко еще и отто­го, что б/у память, ско­рее все­го, с тех же сер­веров, что и б/у про­цы. Если собира­ешь­ся занять все сло­ты, то сто­ит брать LRDIMM, ина­че может не завес­тись на 2400 МГц. В общем, берем восемь пла­нок по 64 Гбайт ECC REG PC4-2400.

У меня сто­ят план­ки фир­мы Kllisre и вот уже год работа­ют без нарека­ний. Повез­ло, навер­ное! Память — это то, на чем в этой машине мож­но хорошо сэконо­мить, я собирал с основным при­целом на кван­товую химию, поэто­му памяти мно­го, и это поч­ти полови­на сто­имос­ти. Для ней­росетей, нап­ример, мож­но и пос­кром­нее раза в четыре.

Диски

На этот раз я выб­рал чуть более скром­ную кон­фигура­цию: 256 Гбайт SATA SSD под сис­тему, 512 Гбайт NVME SSD под рас­четы и пара 4 Тбайт SATA HDD для хра­нения резуль­татов. Мож­но ска­зать, что сюда я сбаг­рил оста­ток хар­дов. Учи­тывая огромный объ­ем памяти и хорошо работа­ющее кеширо­вание, раз­ницы в боль­шинс­тве рабочих задач меж­ду SATA и NVME на глаз не замет­но.

Видеокарты

Кван­тово‑химичес­кий софт в нас­тоящее вре­мя дру­жит с виде­окар­тами огра­ничен­но. Но на этот раз хотелось, помимо кван­товой химии, занять­ся ИИ, а он как раз замеча­тель­но дру­жит с виде­окар­тами. Но уве­рен­ности, что эти занятия прев­ратят­ся во что‑то серь­езное, у меня пока нет, так что на видяхе я решил сэконо­мить. Луч­ший вари­ант из бюд­жетных — GTX 1080 Ti, цены на них начина­ются при­мер­но с 10 тысяч руб­лей, и виде­опа­мяти там при­лич­но — 11 Гбайт. Короче, для баловс­тва сой­дет.

Блок питания

Блок питания я взял с некото­рым запасом по мощ­ности — DeepCool 850W. Тут глав­ное, что­бы были два вось­мипино­вых про­вода для CPU, ну а шес­типино­вый и 6+2-пиновый для виде­окар­ты сей­час есть в любом бло­ке. Этот блок питания у меня работа­ет уже вто­рой год 24/7.

Корпус и кулеры

Вот тут уже чуть хит­рее: нам нужен кор­пус E-ATX, при­чем такой, что­бы мож­но было орга­низо­вать хорошую про­дува­емость. Отлично подошел DeepCool Matrexx 55 Mesh. Дешево, сер­дито и сим­патич­но! Я купил его в минималь­ной ком­плек­тации и добавил пять кулеров ARCTIC P14 ACFAN00136A: три на фрон­таль­ной панели на вдув и два свер­ху на выдув. Бренд тут не так важен, глав­ное, что­бы кулеры были четырех­пиновые и име­ли мак­сималь­но воз­можную про­изво­дитель­ность. У ука­зан­ных кулеров про­изво­дитель­ность 72,5 CFM. Вен­тилятор на зад­ней панели тоже луч­ше заменить более про­изво­дитель­ным, нап­ример ID-Cooling XF-120, он выда­ет 76,16 CFM.

По­чему нуж­ны имен­но четырех­пиновые? Потому что в такой кон­фигура­ции важен кон­троль обо­ротов. Без наг­рузки сис­тема будет дос­таточ­но холод­ной, и нет никако­го резона гонять через нее ра­диоак­тивный пепел лиш­нюю пыль и кос­пле­ить пылесос. С дру­гой сто­роны, под пол­ной наг­рузкой греть­ся сис­тема будет очень при­лич­но, и тут луч­ше разог­нать кулеры как сле­дует. Хороший вари­ант — взять род­ной 2U-кор­пус с рук, но это может обой­тись дороже материн­ской пла­ты.

Решаем проблемы

На­чина­ем собирать и что видим? Материн­ская пла­та, конеч­но, на мес­то вста­ет нор­маль­но, но неяс­но, куда под­клю­чать перед­нюю панель! Черт с ним с USB, но на перед­ней панели есть еще небес­полез­ная кноп­ка вклю­чения. Начина­ем гуг­лить, и тут при­ходит понима­ние, почему пла­та была такой дешевой. Дело в том, что к ней прак­тичес­ки нет докумен­тации, ману­ал толь­ко на китай­ском и не для пла­ты, а для OEM-сер­вера Lenovo RD450X, а там нет никакой рас­пинов­ки разъ­емов.