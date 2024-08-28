Содержание статьи
Моей целью было собрать еще один компьютер для научных расчетов, однако, как и в прошлый раз, эта система подойдет и для других целей. Собрав машину, я протестировал ее возможности на брутфорсе хешей и генеративных нейросетях, помимо научных вычислений. Результатами я поделюсь в конце статьи.
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О моем прошлом опыте читай в статье «Мегасчеты. Собираем мощный компьютер для вычислений».
Характеристики
Матплата, которая меня заинтересовала, поддерживает процессоры Xeon E5-26XX v3 и v4, то есть вроде как всю линейку (кроме E5-2696 v4 и E5-2687W v4), но к этому вернемся позже. Поддерживается память ECC REG — вплоть до DDR4-2400, 16 слотов, то есть можно запихать до 1 Тбайт памяти. Также есть два PCI-E (3.0) x16 и четыре PCI-E x8, два USB 3.0. С дисками тоже все хорошо: на плате два разъема Mini SAS 8087 и еще пара SATA. Ну и напоследок две сетевухи 10 Гбит/с и, конечно, BMC, встроенная видео (ASPEED AST2400). И все это в форм‑факторе E-ATX. И все это меньше чем за 10 тысяч деревянных!
info
С ценами сейчас неопределенность: с одной стороны, все описанное железо уже старье и дешевеет, но с другой — кризис чипов, кризис логистики, политическая нестабильность, санкции и торговые войны, поэтому цена уже пару лет стабильно держится на уровне 10 тысяч рублей. Правда, сейчас на «Алиэкспрессе» ее не купить — продавцы опасаются санкций. Так что остаются перекупы с «Авито» и прочие способы серого импорта.
Комплект
Процессоры
Как я уже рассказывал в прошлой статье, наиболее разумный выбор процессора для меня — это Xeon E5-2690 v4. У него достаточно ядер (14) и буст на все ядра 3200 МГц, а цена вполне демократичная. Да что там демократичная, эти процы стоят дешевле кулеров, которые мы поставим!
Получится по 135 Вт на камень, что для нашей платы, конечно, многовато. Штатно в ней стоит что‑то вроде 2640 v4 (90 Вт), но практика показала, что плата выдержит. На данный момент у меня уже около года наработки 24/7.
В итоге имеем 28 ядер, 56 потоков и 3200 МГц при полной нагрузке — достаточно серьезно даже по нынешним временам. Конечно, было бы круто впихнуть туда E5-2699 v4 или E5-2696 v4, но первый камень стоит уж очень дорого (кратно дороже E5-2690 v4 при быстродействии на 30% больше), а E5-2696 v4 не запускается, это я лично проверил. Было грустно.
Память
Тут все хорошо, старые «Зионы» всеядные, и можно даже в голову не брать, какой у тебя подтип памяти и какой у нее ранк. Впрочем, тут все гладко еще и оттого, что б/у память, скорее всего, с тех же серверов, что и б/у процы. Если собираешься занять все слоты, то стоит брать LRDIMM, иначе может не завестись на 2400 МГц. В общем, берем восемь планок по 64 Гбайт ECC REG PC4-2400.
У меня стоят планки фирмы Kllisre и вот уже год работают без нареканий. Повезло, наверное! Память — это то, на чем в этой машине можно хорошо сэкономить, я собирал с основным прицелом на квантовую химию, поэтому памяти много, и это почти половина стоимости. Для нейросетей, например, можно и поскромнее раза в четыре.
Диски
На этот раз я выбрал чуть более скромную конфигурацию: 256 Гбайт SATA SSD под систему, 512 Гбайт NVME SSD под расчеты и пара 4 Тбайт SATA HDD для хранения результатов. Можно сказать, что сюда я сбагрил остаток хардов. Учитывая огромный объем памяти и хорошо работающее кеширование, разницы в большинстве рабочих задач между SATA и NVME на глаз не заметно.
Видеокарты
Квантово‑химический софт в настоящее время дружит с видеокартами ограниченно. Но на этот раз хотелось, помимо квантовой химии, заняться ИИ, а он как раз замечательно дружит с видеокартами. Но уверенности, что эти занятия превратятся во что‑то серьезное, у меня пока нет, так что на видяхе я решил сэкономить. Лучший вариант из бюджетных — GTX 1080 Ti, цены на них начинаются примерно с 10 тысяч рублей, и видеопамяти там прилично — 11 Гбайт. Короче, для баловства сойдет.
Блок питания
Блок питания я взял с некоторым запасом по мощности — DeepCool 850W. Тут главное, чтобы были два восьмипиновых провода для CPU, ну а шестипиновый и 6+2-пиновый для видеокарты сейчас есть в любом блоке. Этот блок питания у меня работает уже второй год 24/7.
Корпус и кулеры
Вот тут уже чуть хитрее: нам нужен корпус E-ATX, причем такой, чтобы можно было организовать хорошую продуваемость. Отлично подошел DeepCool Matrexx 55 Mesh. Дешево, сердито и симпатично! Я купил его в минимальной комплектации и добавил пять кулеров ARCTIC P14 ACFAN00136A: три на фронтальной панели на вдув и два сверху на выдув. Бренд тут не так важен, главное, чтобы кулеры были четырехпиновые и имели максимально возможную производительность. У указанных кулеров производительность 72,5 CFM. Вентилятор на задней панели тоже лучше заменить более производительным, например ID-Cooling XF-120, он выдает 76,16 CFM.
Почему нужны именно четырехпиновые? Потому что в такой конфигурации важен контроль оборотов. Без нагрузки система будет достаточно холодной, и нет никакого резона гонять через нее
радиоактивный пепел лишнюю пыль и косплеить пылесос. С другой стороны, под полной нагрузкой греться система будет очень прилично, и тут лучше разогнать кулеры как следует. Хороший вариант — взять родной 2U-корпус с рук, но это может обойтись дороже материнской платы.
Решаем проблемы
Начинаем собирать и что видим? Материнская плата, конечно, на место встает нормально, но неясно, куда подключать переднюю панель! Черт с ним с USB, но на передней панели есть еще небесполезная кнопка включения. Начинаем гуглить, и тут приходит понимание, почему плата была такой дешевой. Дело в том, что к ней практически нет документации, мануал только на китайском и не для платы, а для OEM-сервера Lenovo RD450X, а там нет никакой распиновки разъемов.
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